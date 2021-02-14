Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Panik Atak Nedir, Nasıl Olur? Panik Atağın Tedavisi Evde Mümkün Mü?
14.02.2021 - 13:32 |

Panik Atak Nedir, Nasıl Olur? Panik Atağın Tedavisi Evde Mümkün Mü?

Panik atak, ani gelen ya da düzenli bir panik veya korku hissinin altında yatan bir anksiyete bozukluğudur. Hemen hemen herkes hayatının bazı dönemlerinde panik hissi yaşar. Bu his, gergin, stresli ve tehlikeli durumlara karşı verilen bir duygusal tepkidir. Fakat panik atak yaşayan kişi bu duyguyu sürekli hisseder. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Panik Atak Nedir, Nasıl Olur? Panik Atağın Tedavisi Evde Mümkün Mü?
ABONE OL

Panik atak bozukluğu olan kişi, endişe, panik, stres ve anksiyete duygularını düzenli olarak hem de belirli bir sebep olamamasına rağmen düzenli olarak hisseder. Panik atak bir ruhsal bozukluktur. 

Panik Atak Nasıl Olur?

Panik atak, beklenmedik bir şekilde ataklar halinde gelen bu atakların gerçekleşmesini beklentisinden doğan kaygı ve panik atak sırasında ortaya çıkan semptomlardan dolayı ölme ya da zarar görme korkusu nedeni ile hayatın doğal akışına ayak uydurmakta hastanın zorlanacağı şekilde oluşur. Bu durum hastanın hayatını olumsuz yönde etkiler, Sürekli kaygı duyma ve korkma gibi duygu durumları ile baş etmek zorunda kalırlar. 

Panik Atağın Tedavisi Evde Mümkün mü?

Panik atak tedavisi için evde kendi kendinize Bilişsel davranışçı terapi prensiplerine bağlı olarak hazırlanmış olan anksiyete için hazırlanmış olan kendinize yardımcı olan kitapları okuma imkanı bulabilirsiniz.

Sağlıklı yaşam için plates ve yoga gibi sporların yanı sıra sakinleştirici masajlardan ve aroma tedavilerinden yararlanabilirsiniz. 

Semptomları hafifletmeye yardımcı olacak nefes alıp verme teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Stresi ve gerginliği azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapabilirsiniz.

Atakların daha da kötüleşmesini engellemek için yüksek şeker oranlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız.

Sigara, kafein, alkol gibi atakları çoğaltacak ürünlerin kullanımını azaltmalısınız.

Panik Atak Sırasında Ne Yapılmalıdır?

Atak ile savaşmaya çalışmamalısınız. 

Mümkün olduğunca bulunduğunuz yerde kalmalısınız.

Olumlu, huzurlu ve dinlendirici şeylere odaklanmaya çalışmalısınız.

Atağın kısa süre içinde geçeceğini kendinize hatırlatmalısınız.

Bu atakların, hayatınıza yönelik bir tehdit olmadığını kendinize hatırlatmalısınız.

Yavaş ve derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalışmalısınız.

Panik Atak Tedavi Yöntemleri

Kişide eğer panik atak belirtileri bulunuyorsa hemen doktora başvurmanız gerekebilir. Doktor, bireyin tıbbi geçmişini gözden geçirerek atakların hangi aralıklarla ve hangi sıklıkla meydana geldiğini, ne kadar süredir devam ettiğini araştırır. Aynı zamanda görülen bu semptomların başka nedeni olup olmadığı da araştırılmalıdır.

Doktor, bunu anlayabilmek için geniş çaplı bir muayene yapar. Tekrarlayan panik ataklar sonucunda ise panik atak tanısı konulabilir. Erken teşhis, bu hastalığın tedavisinde oldukça önemlidir. Tıbbi yardım olmadan panik atağı önlemek zor olabilir ve baş etmesi zor durumlar ortaya çıkarabilir. Bunun için panik atak geçirilen ortamlardan uzak durmak, agorafobi gibi diğer zihinsel sağlık durumlarını geliştirme riskini ortadan kaldırır.

Doktor, hasta sağlığı açısından gerekli görürse reçeteli ilaçlar önerebilir. Aynı zamanda hastaya uzman bir terapist tarafından atak sırasında sakin kalmaya yardımcı olacak nefes taktikleri verebilir. Eğer bilişsel ve davranışsal terapi, ilaç kullandıktan sonra da düzelmezse hastaya psikiyatrist, psikolog ya da akıl sağlığı uzmanına yönlendirilebilir.

Panik Atak Belirtileri

Panik atak sırasında anksiyetenin yanında çeşitli zihinsel ve fiziksel semptomlar da ortaya çıkar. Bu belirtiler birden bire hiçbir sebep yokken ortaya çıkabilir. Panik atak, pek çok kişi için korkutucu ve stresli bir durumdur. Panik atağın belirtileri:

Ani tuvalet ihtiyacı,

Ateş basması,

Boğulma hissi,

Baygın hissetme,

Hızlı kalp atışı,

Genel titreme,

Kulaklarda çınlama,

Kuru ağız,

Nefes darlığı,

Mide bulantısı,

Parmaklarda karıncalanma,

Göğüs ağrısı,

Üşüme,

Uyuşma ve iğne batma hissi,

Vücuttan kopuk hissetme.









Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sevdiklerinizle görüşmek ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla daha çok diyalog kurabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Balık burcunda ilerlerken yeni fikirler, eğitsel uğraşlar hayatınıza farklı şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve bedeninize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıt burcunuzda yer alan Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Başkalarından beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün konuşmalar, hareket ve iletişim açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer parasal konular üzerinde düşünüyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, aradığınız desteklerde daha çok dalgalanma, dağılma olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiSağlığa Bütünsel Yaklaşım
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDişleriniz için Sevgililer Günü ipuçları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluYılın en önemli teması
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSevgililer Günü ve Juno: Juno'nun bulunduğu burçlara göre eş tercihi
Asuman Korugan
Asuman KoruganKendinden alışveriş yap
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİlişkilerde diyalog kurmanın önemi
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıCilt sağlığını arttıran süper gıdalar
Lale Kaya
Lale KayaCovid-19 saç dökülmesine neden olur mu?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
Didem Devay
Didem DevayAğızda dağılan yumuşacık damla çikolatalı kurabiye
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Basur Nedir? Basura İyi Gelen Krem Hangisidir? En İyi Gelen Kremler...

Basur Nedir? Basura İyi Gelen Krem Hangisidir? En İyi Gelen Kremler...

Akdeniz Anemisi Ne Demek? Akdeniz Anemisi Taşıyıcı Testi Nasıl Yapılır?

Akdeniz Anemisi Ne Demek? Akdeniz Anemisi Taşıyıcı Testi Nasıl Yapılır?

B12 Vitamini Nedir? B12 Vitamini Nelerde Var, Hangi Besinlerde Bulunur?

B12 Vitamini Nedir? B12 Vitamini Nelerde Var, Hangi Besinlerde Bulunur?

Panik Atak Nedir, Nasıl Olur? Panik Atağın Tedavisi Evde Mümkün Mü?

Panik Atak Nedir, Nasıl Olur? Panik Atağın Tedavisi Evde Mümkün Mü?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet