Panik Atak Nedir, Nasıl Olur? Panik Atağın Tedavisi Evde Mümkün Mü?

Panik atak bozukluğu olan kişi, endişe, panik, stres ve anksiyete duygularını düzenli olarak hem de belirli bir sebep olamamasına rağmen düzenli olarak hisseder. Panik atak bir ruhsal bozukluktur.

Panik Atak Nasıl Olur?

Panik atak, beklenmedik bir şekilde ataklar halinde gelen bu atakların gerçekleşmesini beklentisinden doğan kaygı ve panik atak sırasında ortaya çıkan semptomlardan dolayı ölme ya da zarar görme korkusu nedeni ile hayatın doğal akışına ayak uydurmakta hastanın zorlanacağı şekilde oluşur. Bu durum hastanın hayatını olumsuz yönde etkiler, Sürekli kaygı duyma ve korkma gibi duygu durumları ile baş etmek zorunda kalırlar.

Panik Atağın Tedavisi Evde Mümkün mü?

Panik atak tedavisi için evde kendi kendinize Bilişsel davranışçı terapi prensiplerine bağlı olarak hazırlanmış olan anksiyete için hazırlanmış olan kendinize yardımcı olan kitapları okuma imkanı bulabilirsiniz.

Sağlıklı yaşam için plates ve yoga gibi sporların yanı sıra sakinleştirici masajlardan ve aroma tedavilerinden yararlanabilirsiniz.

Semptomları hafifletmeye yardımcı olacak nefes alıp verme teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Stresi ve gerginliği azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapabilirsiniz.

Atakların daha da kötüleşmesini engellemek için yüksek şeker oranlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız.

Sigara, kafein, alkol gibi atakları çoğaltacak ürünlerin kullanımını azaltmalısınız.

Panik Atak Sırasında Ne Yapılmalıdır?

Atak ile savaşmaya çalışmamalısınız.

Mümkün olduğunca bulunduğunuz yerde kalmalısınız.

Olumlu, huzurlu ve dinlendirici şeylere odaklanmaya çalışmalısınız.

Atağın kısa süre içinde geçeceğini kendinize hatırlatmalısınız.

Bu atakların, hayatınıza yönelik bir tehdit olmadığını kendinize hatırlatmalısınız.

Yavaş ve derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalışmalısınız.

Panik Atak Tedavi Yöntemleri

Kişide eğer panik atak belirtileri bulunuyorsa hemen doktora başvurmanız gerekebilir. Doktor, bireyin tıbbi geçmişini gözden geçirerek atakların hangi aralıklarla ve hangi sıklıkla meydana geldiğini, ne kadar süredir devam ettiğini araştırır. Aynı zamanda görülen bu semptomların başka nedeni olup olmadığı da araştırılmalıdır.

Doktor, bunu anlayabilmek için geniş çaplı bir muayene yapar. Tekrarlayan panik ataklar sonucunda ise panik atak tanısı konulabilir. Erken teşhis, bu hastalığın tedavisinde oldukça önemlidir. Tıbbi yardım olmadan panik atağı önlemek zor olabilir ve baş etmesi zor durumlar ortaya çıkarabilir. Bunun için panik atak geçirilen ortamlardan uzak durmak, agorafobi gibi diğer zihinsel sağlık durumlarını geliştirme riskini ortadan kaldırır.

Doktor, hasta sağlığı açısından gerekli görürse reçeteli ilaçlar önerebilir. Aynı zamanda hastaya uzman bir terapist tarafından atak sırasında sakin kalmaya yardımcı olacak nefes taktikleri verebilir. Eğer bilişsel ve davranışsal terapi, ilaç kullandıktan sonra da düzelmezse hastaya psikiyatrist, psikolog ya da akıl sağlığı uzmanına yönlendirilebilir.

Panik Atak Belirtileri

Panik atak sırasında anksiyetenin yanında çeşitli zihinsel ve fiziksel semptomlar da ortaya çıkar. Bu belirtiler birden bire hiçbir sebep yokken ortaya çıkabilir. Panik atak, pek çok kişi için korkutucu ve stresli bir durumdur. Panik atağın belirtileri:

Ani tuvalet ihtiyacı,

Ateş basması,

Boğulma hissi,

Baygın hissetme,

Hızlı kalp atışı,

Genel titreme,

Kulaklarda çınlama,

Kuru ağız,

Nefes darlığı,

Mide bulantısı,

Parmaklarda karıncalanma,

Göğüs ağrısı,

Üşüme,

Uyuşma ve iğne batma hissi,

Vücuttan kopuk hissetme.

















