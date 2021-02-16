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16.02.2021 - 15:09 |

Panik Atak Tedavisi Nasıl Yapılır, Evde Tedavi Mümkün Mü? Panik Atak Nasıl Yenilir?

Panik atak, gerçekte ve görünürde herhangi bir tehlike olmamasına rağmen şiddetli fiziksel belirtiler ile açığa çıkan bir korku atağı durumudur. Panik atak sırasında kişi, kendini kalp krizi geçiriyor sanabilir hatta öleceğini düşünebilir. Panik atak anı, korkutucu bir andır. Panik atak tedavisi nasıl yapılır? Evde tedavi mümkün mü? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Panik Atak Tedavisi Nasıl Yapılır, Evde Tedavi Mümkün Mü? Panik Atak Nasıl Yenilir?
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Pek çok insan hayatı boyunca bir ya da iki defa panik atak yaşayabilir. Fakat ataklar, sürekli tekrarlıyorsa panik bozukluğundan kaynaklanır. Panik atak tedavisi ilaç ve nefes egzersizleri ile yapılabilir. 

Panik Atak Evde Tedavi Mümkün mü?

Panik atak, tıbbi olarak tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu hastalık bazen ilaçlarla bazen de doktorun önereceği solunum egzersizleri ile tedavi edilebilir. Doktorunuzun size evde yapmanızı önereceği solunum egzersizlerini atak anında tekrarlayarak kendinizi sakinleştirebilir ve tedavi edebilirsiniz. Hipnoz da panik atak tedavisinde sık kullanılan yöntemler arasında yer alır.

Panik Atak Nasıl Yenilir?

Hipnoz sırasında yapılan telkinler sayesinde bazı hastaların korkularından kurtulduğu gözlemlenmiştir. Ama psikoterapi panik atak tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Panik atak yaşayan kişilerin düzenli egzersiz yapması önerilir. Egzersiz sırasında beyindeki kimyasal maddeler arasında denge sağlanıyor ve endorfin miktarında artış yaşanıyor. Doktorunuzun sizin için önerdiği tedaviye sadık kalarak düzenli ve yeterli uyumaya özen göstermeniz gerekir. Aynı zamanda stresle baş etmeyi öğrenerek işinizi kolaylaştırmanız gerekir. Panik atak geçirdiğiniz sırada şunları aklınızdan çıkarmamanız gerekir;

Boğulmayacaksınız.

Kalp krizi geçirmiyorsunuz.

Bayılmayacaksınız. 

Bu sıkıntılı süreç birazdan bitecek.

Kontrolü ve dengeyi kaybetmeyeceksiniz.

Delirmeyeceksiniz.

Panik Atak Nedenleri Nelerdir?

Panik atağı genetik faktörler tetikleyebilir. Genetik faktörler çevresel faktörlerle birleştiği zaman panik atak ortaya çıkabilir. 

Bazı ilaçlar ve karbondioksitler panik atağı tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. 

Beyin sapında yer alan mavi nokta ismini taşıyan bölgenin görevini tam olarak yerine getirememesinden dolayı sürekli bir korku hali yaşanmasıdır. 

Kafein, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı panik atağı tetikleyen faktörler arasında yer alır. 

Antidepresan ilaçlar, ilk kullanılmaya başladığı zaman panik atak belirtileri ortaya çıkarabilir.

Sakinleştirici ilaçların bir anda bırakılması panik atağı tetikleyebilir.

Hızlı soluk alıp verme panik atağa neden olabilir.

Sevilen birinin kaybı ve ağır duygusal travma yaşamak panik atak oluşumunu hızlandırır. 

Cinsel saldırıya maruz kalmak

Boşanma

Çocukken istismara maruz kalmak

Panik Atak Belirtileri Nelerdir?

Çarpıntı, terleme, nefes darlığı, boğuluyormuş gibi hissetme, titreme, soluğun kesilmesi, bulantı, göğüste baskı hissi, bayılacak gibi hissetme, baş dönmesi, çevreyi ve kendini başka türlü anlamak, sersemlik, üşüme, uyuma, ateş basması gibi pek çok belirti ile birlikte panik atak ortaya çıkar.

Panik atak belirtileri kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Panik atağın en önemli özelliği, nerede ve ne zaman ortaya çıkacağının belli olmamasıdır. Birden bire ortaya çıkan panik atak, 10 dakika içinde en yüksek seviyeye çıkar. Panik atak, genellikle 15 dakika içinde sona erer. Bazen uyku halindeyken bile panik atak görülebilir. Kişi bir defa panik atak geçirdiği zaman bir daha hep panik atak geçirme korkusu yaşayabilir. Panik atak geçirme korkusuna ise, panik bozukluk ismi verilir. Panik atak, kadınlarda daha çok görülüyor.



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