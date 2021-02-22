Panik Bozukluk Nedir? Panik Bozukluk Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?
Panik bozukluk, gerçek bir tehlike ya da görünürde belirgin bir sorun olmamasına rağmen kendini şiddetli ve fiziksel belirtiler ile gösteren kaygı bozukluğudur. Bu bozukluğun temel özelliği, insanı dehşet içinde bırakan korku ve sıkıntı nöbetleridir. Panik ataklar sürekli tekrarlıyorsa panik bozukluk meydana gelir. Panik bozukluk nedir? Neden olur ve nasıl tedavi edilir? Sizler için derledik.
Panik atak yaşayan bir kişi, bu olumsuz tecrübeyi uzun bir süre üzerinden atamaz. Sürekli korku duyduğu bedensel reaksiyonlara karşı bir beklenti içine girer. Sürekli panik atak geçirme korkusuna ise, panik bozukluk ismi verilir.
Panik Bozukluk Neden Olur?
Genetik yatkınlık
Beyin sapında bulunan mavi nokta olarak adlandırılan bölgenin işlevini tam olarak yerine getirmemesi,
Bazı ilaçlar ve karbondioksitler
Kafein, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddeler panik atak sıklığını arttırabilir.
Hızlı soluk alıp vermek, panik atağı başlatabilir.
Sakinleştirici ilaçların birden bırakılması
Cinsel saldırı altında kalmak
Çocuklukta istismara uğramak
Boşanma
Kişilik yapısı
Beyindeki maddelerde dengesizlik
Panik Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?
Panik atak ve buna bağlı olarak panik bozukluğun tıbbi bir tedavisi bulunmamaktadır. Ama tedavi kesildikten sonra hastalıkta tekrarlama görülebilir. Panik atakta ilaç tedavisinin yanı sıra nefes egzersizleri de yapılması gerekir. Panik atak tedavisinde hipnoz en çok kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır. Hipnoz sırasında yapılan telkinler ile kişilerin hastalığından kurtulduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda panik atak hastalarının düzenli egzersiz yapması da oldukça önemlidir. Egzersiz sırasında beyinde salgılanan kimyasal maddeler denge sağlamaya yardımcı olur ve endorfin salgılar.
Panik Atak Kişinin Hayatında Ne Gibi Değişikliklere Yol Açar?
Tedavi edilmeyen ve göz ardı edilen panik atak, insanların hayat kalitesini önemli ölçüde bozabilir. Bu nedenle panik atağın erken dönemde tedavi edilmesi oldukça önemlidir.
Sosyal ortamlardan kaçınma
Sürüş korkusu, işte başarısız olma korkusu, evden çıkma korkusu
Sık sık tıbbi bakım alma talebi
Alkol ve madde kullanımına eğilim
Finansal problemler
Anksiyete, depresyon ve psikolojik sorunlar
İntihar ve intihar düşünceleri
İş ve okulda yaşanan sorunlar
Panik Atak Belirtileri Nelerdir?
Panik atak, nefes darlığı, çarpıntı, soluğun kesilmesi, titreme, göğüste baskı hissi, göğüste ağrı, bulantı, karın ağrısı, bayılacak gibi hissetme, baş dönmesi, sersemlik, ölüm korkusu, uyuşma, üşüme ve ateş basması en çok görülen panik atak belirtileridir. Panik atağın en büyük özelliği, nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı belli olmamasıdır. Hatta uykuda bile panik atak meydana gelebilir.