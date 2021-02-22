Panik Bozukluk Nedir? Panik Bozukluk Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Panik atak yaşayan bir kişi, bu olumsuz tecrübeyi uzun bir süre üzerinden atamaz. Sürekli korku duyduğu bedensel reaksiyonlara karşı bir beklenti içine girer. Sürekli panik atak geçirme korkusuna ise, panik bozukluk ismi verilir.

Panik Bozukluk Neden Olur?

Genetik yatkınlık

Beyin sapında bulunan mavi nokta olarak adlandırılan bölgenin işlevini tam olarak yerine getirmemesi,

Bazı ilaçlar ve karbondioksitler

Kafein, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi maddeler panik atak sıklığını arttırabilir.

Hızlı soluk alıp vermek, panik atağı başlatabilir.

Sakinleştirici ilaçların birden bırakılması

Cinsel saldırı altında kalmak

Çocuklukta istismara uğramak

Boşanma

Kişilik yapısı

Beyindeki maddelerde dengesizlik

Panik Bozukluk Nasıl Tedavi Edilir?

Panik atak ve buna bağlı olarak panik bozukluğun tıbbi bir tedavisi bulunmamaktadır. Ama tedavi kesildikten sonra hastalıkta tekrarlama görülebilir. Panik atakta ilaç tedavisinin yanı sıra nefes egzersizleri de yapılması gerekir. Panik atak tedavisinde hipnoz en çok kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır. Hipnoz sırasında yapılan telkinler ile kişilerin hastalığından kurtulduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda panik atak hastalarının düzenli egzersiz yapması da oldukça önemlidir. Egzersiz sırasında beyinde salgılanan kimyasal maddeler denge sağlamaya yardımcı olur ve endorfin salgılar.

Panik Atak Kişinin Hayatında Ne Gibi Değişikliklere Yol Açar?

Tedavi edilmeyen ve göz ardı edilen panik atak, insanların hayat kalitesini önemli ölçüde bozabilir. Bu nedenle panik atağın erken dönemde tedavi edilmesi oldukça önemlidir.

Sosyal ortamlardan kaçınma

Sürüş korkusu, işte başarısız olma korkusu, evden çıkma korkusu

Sık sık tıbbi bakım alma talebi

Alkol ve madde kullanımına eğilim

Finansal problemler

Anksiyete, depresyon ve psikolojik sorunlar

İntihar ve intihar düşünceleri

İş ve okulda yaşanan sorunlar

Panik Atak Belirtileri Nelerdir?

Panik atak, nefes darlığı, çarpıntı, soluğun kesilmesi, titreme, göğüste baskı hissi, göğüste ağrı, bulantı, karın ağrısı, bayılacak gibi hissetme, baş dönmesi, sersemlik, ölüm korkusu, uyuşma, üşüme ve ateş basması en çok görülen panik atak belirtileridir. Panik atağın en büyük özelliği, nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı belli olmamasıdır. Hatta uykuda bile panik atak meydana gelebilir.