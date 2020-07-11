Papağan Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Papağanların Çeşitleri İle Özellikleri

İnsan yaşamına renk katan papağanların birçok çeşidi bulunmaktadır. Tür çok fazla olmasına rağmen genellikle evde beslenen türler bilinmektedir. Kuşlar arasında beyinleri en gelişmiş olan grup papağandır. Duydukları sesi kolayca taklit edebilen papağanlar, oldukça büyük bir ünün sahibidir.



Papağan Türleri ve İsimleri Nelerdir?



Adeta bir insan gibi konuşma yeteneğine sahip olan papağanlar, doğanın harika kuşlarından biridir. Uzun süredir evcil hayvan olarak beslenilmekte olup ilginç yetenekleri ile kendilerine hayran bırakmaktadır. Kakadugiller familyasından olan sultan papağanı, dünyanın en popüler papağanlarından biridir. Cennet Papağanı olarak bilinen kuşlar da ilk kez papağan sahiplenecek kişiler için idealdir. En küçük evcil papağan olan Parrotlet, uzun yaşam süresine sahiptir.



Uzun ya da kısa olmak üzere farklı çeşitlere sahip olan Gökkuşağı Lori Papağanı, rengarenk tüyleri ile büyülemektedir. Papağan türleri arasında en iyi konuşma yeteneğine sahip olan papağan, Jako Papağanıdır. Papağanlara gerekli eğitim verildiği takdirde, rahatlıkla konuşabilmektedir. Özellikle Amerika'da çok fazla konuşan papağanlara rastlanılmaktadır. Dünya genelinde en fazla beslenilen papağansa, muhabbet kuşudur. Konuşması net olmasa da ıslık ve benzeri sesleri rahatlıkla çıkarabilmektedir.



Papağanların Çeşitleriyle Özellikleri Nelerdir?



Kuvvetli bir hafızaya sahip olan papağanlar, birtakım sesleri ve melodileri ezberleyerek taklit edebilmektedir. Erkek papağanlar, dişi papağanlara oranla daha iyi konuşma yeteneğine sahiptir. Papağanlara konuşma eğitimi verebilmek için ödül ve ceza gerekmektedir. Papağanlar sınıflandırılırken dil yapılarına dikkat edilmektedir. Papağanların 332 türü olduğu bilinmekle birlikte alt türleri de vardır.



Kırmızı Ara Papağanı eve en zor alışan papağanlardan biridir. Bulundukları ortama alışmaları için yavruyken alınmalıdır. Duruşları ve hareketleriyle ilgiyi üzerine toplayan Sultan Papağanı, uyumlu özelliklere sahiptir. İlgiyi çok seven ve neşelendikçe neşelenen Sülfür Kakadu Papağanı, hızlı konuştuklarından ne dedikleri anlaşılmamaktadır. Yüksek ses çıkarmalarından dolayı evde beslenmeleri zor olmaktadır.



Doğada çok fazla bulunmayan kırmızı arkalı papağan, farklı renkleri bir arada barındırmaktadır. Papağanların çok hassas bir bünyesi olduğundan, bakımları doğru bir şekilde yapılmalıdır. Papağanlarla temas etmeden önce hijyen koşullarına dikkat edilmelidir. Türkiye'de yaşayan iki tür papağandan biri Yeşil Papağan olmakla birlikte diğeri İskender Papağanıdır. Dışarıdan bakıldığında insanı büyüleyecek güzelliğe sahip olan İskender Papağanı, oldukça zekidir.