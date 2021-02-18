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18.02.2021 - 10:09 |

Papatyanın Faydaları Nelerdir? Sarı Papatya Nasıl Kullanır? Tüm Kullanım Şekilleri...

Papatya bitkisi içeriğinde bulunan antioksidanlar sebebiyle oldukça faydalı bir çay türüdür. Papatya çayının en önemli özellikleri arasında cildi koruma, uykuyu düzenleme, adet ağrılarının azalması gibi faydaları bulunur. Antienflamatuar etkisi sebebiyle şişkinliği ve ishal durumlarının giderilmesinde oldukça faydalı bir bitkidir. Peki, papatyanın faydaları nelerdir? Sarı papatya nasıl kullanır? Tüm kullanım şekilleri nelerdir. Sizin için papatya ile ilgili tüm bilgileri derledik.

Papatyanın Faydaları Nelerdir? Sarı Papatya Nasıl Kullanır? Tüm Kullanım Şekilleri...
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 Papatya bitkisinin çayı, kurutulmuş olan çiçeklerden hazırlanır. Dünya genelinde oldukça popüler bir bitkidir. Birçok çayda bulunması oldukça zor olan, hem cilt hem de sağlık için birçok yarar ile doludur. Stresi azaltması ve bağışıklığı arttırması sebebiyle sıklıkla tüketilen bir bitkidir.

 Papatyanın Faydaları Nelerdir?

 Papatya çayının sağlık için faydaları şunlardır:

 Uyumaya Yardımcı: Papatya çayı uykusuzluk ve uyku apnesi gibi sorunlar yaşayan kişilerde uykuyu tetikler ve daha rahat bir uykuya yardımcı olur.

Kanser Önleyici: Yapılan araştırmalarda içerisinde bulunan, antioksidan bir madde olan apigenin maddesi, sindirim sistemi, uterus, meme kanseri, prostat gibi birçok kanser hücresi ile savaşmaya yardımcıdır. Yapılan başka çalışmalarda ise papatya çayının tiroid kanserine iyi geldiği gözlemlenmiştir.

İltihap Giderici: Papatya bitkisinin antienflamatuar ve antispazmodik özelliği sayesinde bağırsak ve mide kramplarının tedavilerinde oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Papatya çayının düzenli bir şekilde içilmesi bulantı, mide gribi, kas spazmları, gastroenterit gibi sorunların giderilmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

 Diyabeti Yönetici: Yapılan araştırmalarda papatya çayının kan şekeri seviyesini düşürdüğü ve kanda bulunan insülin miktarını düzenlediği gözlemlenmiştir.

 Cilt Sağlığını Destekleyici: Papatya çayı, cilt sorunlarının tedavilerinde de kullanmaktadır. Banyoda döküntülü ve kaşıntılı cilt hastalıklarının tedavisi için kullanılmaktadır. Papatya çayı rosacea ve egzama gibi ciltte meydana gelen tahrişlerin giderilmesini sağlar. İçerisinde bulunan doğal fitokimyasallar sayesinde meydana gelen İzlerin giderilmesini hızlandırır, kırışıklıkları azaltır.

 Stres ve Kaygı Giderici: Papatyanın en çok kullanım alanlarından bir tanesi ise kaygı ve stresten kurtulmaya yardımcı olmasıdır. İçeriğinde bulunan maddeler sayesinde vücutta bulunan bazı hormonların yükselmesini sağlar. Bu nedenle de sakinleştirici bir etkiye sebep olur.

 Bunların yanı sıra kadınlarda adet ağrılarının azaltılmasında, saç bakımında, anti alerjik durumlarda, osteoporoz, sinüzit, migren gibi şiddetli ağrılara, kasların gevşetilmesi, karaciğerin çalıştırılması, bel ve sırt ağrılarının hafifletilmesi, boğaz ağrıları, apse tedavileri, romatizmal hastalıklarda da papatya çayı oldukça etkilidir.

 Sarı Papatya Nasıl Kullanılır?

 Yarım litre kadar suya 2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatya çiçeği atılır. 3-5 dakika demlenir. Daha sonra süzülerek tüketilebilir. Tercihen içerisine birkaç damla limon ya da bal eklenebilir.

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