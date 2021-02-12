Paralizi Nedir? Paralizi (Felç) Nasıl Olur, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Yüz felci olarak bilinen paralizi, yüzdeki mimiklere oluşan hareket kaybı olarak bilinir. Yüzün her iki tarafında da görülebilir. En yaygın nedenleri arasında travmalar ve stres yer almaktadır. Yüzde bulunan mimiklerin kaslarına beyinden uyarı veren sinir liflerinin çeşitli sebeplerden dolayı hasar yaratması ile yüzde ortaya çıkan hareket kaybına paralizi denir. Peki paralizi nedir, tedavisi ve nedenleri nelerdir, belirtileri nelerdir? Merak edilen bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
Yüz felci kısacası yüzdeki mimiklerin ve kasların işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Yüz felcinin pek çok nedeni ve belirtisi bulunmaktadır. Sinirlerde oluşabilen iltihaplar, travma geçirmiş olmak, inme gibi pek çok sebeplere bağlıdır.
Paralizi Nasıl Olur ve Nedenleri Nelerdir?
Yüz felcinin nedenleri aşağıdaki nedenlere bağlı olabilir:
1. Yüz sinirlerinde meydana gelen zedelenme
2. Baş ve boyundaki tümörler
3. Beyin damarı tıkanıklığı
4. Kafa travması
5. Yüz yaralanması
6. Orta kulak enfeksiyon
7. Doğum travması
8. Kafatası kırılması, beyin hasarı
9. Kulakta oluşan başka hasarlar
10. Otoimmün hastalıklar
11. Yüz kaslarının anormal gelişmesi
12. Lyme hastalığı
13. Ramsay- Hunt sendromları gibi nedenlere bağlı olabilmektedir. Bell Paralizisi, yüz felcine bağlı en yaygın olan nedenlerden biridir. Yüzün tek bir tarafındaki kasların etkilendiği felç şeklidir. Ani ve nedensiz gelişir. Altında yatan sebepler açık ve net değildir. Yüzde olan sinirler içerisinde kemik yapıların sıkışması neticesinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bell paralizisi ile ortaya çıkan yüz sinirleri yaklaşık 6-7 ay sonra iyileşir. Bir diğer neden inme olarak sayılır. İnmeyle ilişkili olarak yüzdeki kasları kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin beyin içinde hasara uğraması sonucunda olur. İnmeye bağlı olarak beyindeki hücrelere zarar gelmesinin nedeni; oksijen azlığı ve beyin hücresinde fazla basınç oluşmasıdır.
Paralizi Belirtileri ve Paralizi Tedavisi Nasıldır?
Yüz felci belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Gözyaşı azlığı
2. Konuşma bozukluğu
3. Aşırı salya olması
4. Yeme ve içmede yaşanılan zorluk
5. Çene eklemi etrafında ağrı olması
6. Baş ağrısı
7. Ağız sarkması
8. Kaslarda oluşan istemsiz hareketler
9. Felç olan tarafta tat duyusu değişikliği
10. Kulak içerisinde veya arkasında olan ağrı
11. Felç olan tarafta seslere hassaslık artması
12. Göz kırpma gibi hareketlerin kontrolsüzlüğü
13. Baş dönmesi
14. Kafa karışıklığı
15. Dengesizlik
16. Bilinç kaybı
17. Görme sorunu olarak sıralanabilir.
Yüz felçi tedavisi, nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bell paralizisine bağlı felçlerde, tedavi uygulanmadan kendi kendine iyileşmesi beklenir. Bazı durumlarda ilaç kullanılabilir. Fizik tedavi de uygulanır. Yüz kaydığı zaman plastik cerrahi ile de tedavi uygulanabilir. İnmeye bağlı olan yüz felcinin tedavisinde ise ilk önce inme tedavi altına alınır. İnme çok önceden olmuşsa, ilaç tedavisine başlanır. Diğer nedenlere bağlı olarak oluşan tedavilerde, hasarlı sinir ya da kasları iyileştirmek ve eğer varsa olan tümörü çıkarmak gibi tedaviler uygulanır.