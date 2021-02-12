Paralizi Nedir? Paralizi (Felç) Nasıl Olur, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Yüz felci kısacası yüzdeki mimiklerin ve kasların işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Yüz felcinin pek çok nedeni ve belirtisi bulunmaktadır. Sinirlerde oluşabilen iltihaplar, travma geçirmiş olmak, inme gibi pek çok sebeplere bağlıdır.



Paralizi Nasıl Olur ve Nedenleri Nelerdir?



Yüz felcinin nedenleri aşağıdaki nedenlere bağlı olabilir:

1. Yüz sinirlerinde meydana gelen zedelenme

2. Baş ve boyundaki tümörler

3. Beyin damarı tıkanıklığı

4. Kafa travması

5. Yüz yaralanması

6. Orta kulak enfeksiyon

7. Doğum travması

8. Kafatası kırılması, beyin hasarı

9. Kulakta oluşan başka hasarlar

10. Otoimmün hastalıklar

11. Yüz kaslarının anormal gelişmesi

12. Lyme hastalığı

13. Ramsay- Hunt sendromları gibi nedenlere bağlı olabilmektedir. Bell Paralizisi, yüz felcine bağlı en yaygın olan nedenlerden biridir. Yüzün tek bir tarafındaki kasların etkilendiği felç şeklidir. Ani ve nedensiz gelişir. Altında yatan sebepler açık ve net değildir. Yüzde olan sinirler içerisinde kemik yapıların sıkışması neticesinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bell paralizisi ile ortaya çıkan yüz sinirleri yaklaşık 6-7 ay sonra iyileşir. Bir diğer neden inme olarak sayılır. İnmeyle ilişkili olarak yüzdeki kasları kontrolünü sağlayan sinir hücrelerinin beyin içinde hasara uğraması sonucunda olur. İnmeye bağlı olarak beyindeki hücrelere zarar gelmesinin nedeni; oksijen azlığı ve beyin hücresinde fazla basınç oluşmasıdır.



Paralizi Belirtileri ve Paralizi Tedavisi Nasıldır?



Yüz felci belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Gözyaşı azlığı

2. Konuşma bozukluğu

3. Aşırı salya olması

4. Yeme ve içmede yaşanılan zorluk

5. Çene eklemi etrafında ağrı olması

6. Baş ağrısı

7. Ağız sarkması

8. Kaslarda oluşan istemsiz hareketler

9. Felç olan tarafta tat duyusu değişikliği

10. Kulak içerisinde veya arkasında olan ağrı

11. Felç olan tarafta seslere hassaslık artması

12. Göz kırpma gibi hareketlerin kontrolsüzlüğü

13. Baş dönmesi

14. Kafa karışıklığı

15. Dengesizlik

16. Bilinç kaybı

17. Görme sorunu olarak sıralanabilir.



Yüz felçi tedavisi, nedenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Bell paralizisine bağlı felçlerde, tedavi uygulanmadan kendi kendine iyileşmesi beklenir. Bazı durumlarda ilaç kullanılabilir. Fizik tedavi de uygulanır. Yüz kaydığı zaman plastik cerrahi ile de tedavi uygulanabilir. İnmeye bağlı olan yüz felcinin tedavisinde ise ilk önce inme tedavi altına alınır. İnme çok önceden olmuşsa, ilaç tedavisine başlanır. Diğer nedenlere bağlı olarak oluşan tedavilerde, hasarlı sinir ya da kasları iyileştirmek ve eğer varsa olan tümörü çıkarmak gibi tedaviler uygulanır.