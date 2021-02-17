Parestezi Nedir, Nasıl Geçer? Parestezi Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Parestezi hastalığı genellikle sinir noktaları üzerindeki basınca bağlı oluşan bir problemdir. Bu nedenle de ayakta uzun süre duran kişilere daha sık görülür. Etkisi belirli zaman aralıklarında görülebildiği gibi bazen üst üste birkaç gün boyunca da parestezi şikayetiyle karşılaşılabilir.



Parestezi Nedir?



Parestezi hastalığı genellikle batma, iğnelenme, karıncalanma, uyuşukluk gibi problemlerin cilt üzerinde farklı şekillerde görülmesiyle ortaya çıkmaktadır. Vücutta herhangi bir yerde oluşabildiği gibi bir anda pek çok bölgede de etkin biçime görülebilir. Özellikle kol, bacak, el bölümlerine uyuşukluk şeklinde görülmesi romatizmal ağrılara yorulabilse de parestezide yaygın görülen belirti yanmadır.



Parestezi Belirtileri Nelerdir?



Parestezi yaygın olarak yanma ve karıncalanma şeklinde görülür. Bu durum belirli bir bölgenin uyuşması, ağrıması ve batması şeklinde de ilerleyebilir. Hasta karıncalanmanın olduğu yerde his kaybı gibi bir durumla karşılaşır. Buna bağlı olarak sinir dokusu üzerindeki baskı nedeniyle hareket aktivitesinde kısıtlılık meydana gelebilir. Belirtilerin olduğu bölgelerde, özellikle de deri üzerinde karıncalanma hissi bazen saatlerce sürebildiği gibi kişiden kişiye göre de değişebilir.



Parestezi Nasıl Geçer?



Partestezinin tedavisine yönelik atılması gereken ilk adım problemin neden oluştuğunu tespit etmektir. Tedavide doğru planlama rahatsızlığın geçmesi için oldukça önemli bir adımdır. Uygulanan başlıca tedavi yöntemleri fizik tedavi, ilaç tedavisi, dinlenme ve destekleme ve cerrahi tedavidir.



Parestezi Tedavisi Nasıl Yapılır?

● Dinlenme ve destekleme tedavisi, sıkışan sinirlerde meydana gelen ağrıyı ortadan kaldırmak için vücudun tamamına veya kısmi bir bölgesine yapılan tedavisidir. Dokuların iyileştirilmesi esas alınır.

● Fizik tedavide hasta için uzman bir fizyoterapist ile kasların güçlendirilmesi, dokuların onarılması ve sinir basısının ortadan kaldırılması amaçlanır. Kaslara esneklik kazandırılır ve hareket kapasitesi arttırılır.

● İlaç tedavisinde hastaların mevcut problemlerine yönelik olarak uzman doktor tarafından ağızdan ilaç desteği verilir. Hastalığın tedavisinde yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir.

● Cerrahi tedavi, uygulanan tüm metotların etkili olmadığı durumlarda yapılan ameliyat işlemidir. Bazı hastalarda sinir sıkışması için basıncın azaltılması gerekebilmektedir. Bu nedenle ameliyat tercih edilebilir.