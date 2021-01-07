Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Parkinson Hastalığı Nedenleri Ve Tedavisi

Parkinson hastalığı beyin hücrelerinin kaybı olarak bilinir. Beyin hücrelerinde başlayan bu kayıp geri dönülemez bir şekilde olmaktadır. Bundan dolayı parkinson hastalığı ölümcül hastalıklardan biri olarak değerlendirilir. Parkinson hastalığı bir hareket bozukluğu olarak da değerlendirilebilir. Parkinson hastalığının evreleri bulunmaktadır. Hastalığı hangi evrede teşhis edildiği son derecede önemlidir.



Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?



1) Yutma Güçlüğü



Yutkunmada güçlük çekmek parkinson hastalığının bir belirtisi olabilir. Özellikle yutkunma güçlüğü yemeklerde ortaya çıkmaktadır. Kişi de yutkunma güçlüğü her geçen gün daha da artar. Dolayısıyla yemek yemede ve su içmede bir takım problemler yaşanabilmektedir. Eğer belirli bir yaştan itibaren yutma güçlüğü yaşıyorsanız mutlaka parkinson hastalığı için bir uzmana görünmelisiniz.



2) Titreme



Titreme parkinson hastalığı için önemli bir tanı kriteridir. Özellikle yaşlılarda bu titreme el ve ayaklarda ortaya çıkmaktadır. Titreme bazen o kadar şiddetli olmaktadır ki bu durum kişinin gündelik yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Kişi su içerken dahi suyu dökebilir. İlerlemiş parkinson hastalığı evrelerinde titreme daha da yoğun olmaktadır. Titreme ister efor esnasında isterse de dinlenme halinde ortaya çıkabilmektedir.



3) Hareketlerde Yavaşlık



Yavaş yavaş hareketlerde yavaşlama başlar. Kişi gündelik hayatta yapmış olduğu egzersizlerde yavaşlama yaşamaktadırlar. Hareketlerde yavaşlık özellikle yürümede meydana gelmektedir. Yürürken ya da koşarken bu hareketler oldukça yavaş olur. Kimi zaman ise baston yardımı ile yürünür.



4) Depresyon



Parkinson hastalarında depresyon ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı depresyon bu hastalığın psikolojik belirtileri olarak da değerlendirilmektedir. Depresyon yaşanması durumunda ve diğer belirtileri yaşıyorsanız parkinson hastalığından şüphelenebilirsiniz.



5) Görme Kaybı



Görme kaybı da bu hastalarda ortaya çıkabilir. Parkinsonun bir belirtisi olarak ortaya çıkan görme kaybı hastalarda önemli ölçüde kendisini gösterir. Bundan dolayı bu hastalarda mutlaka ameliyat tedavisi gerekmektedir.



Parkinson Hastalığı Nedenleri Nelerdir?



Parkinson hastalığını tetikleyen pek çok neden vardır. Beyinde depomin üreten bir bölge bulunmaktadır. Bu bölgede hücre azlığından ötürü ve hücrelerin eksilmesi ile birlikte parkinson hastalığı ortaya çıkmaktadır. Bu hücre kaybında ise bir takım kimyasal ilaçlar verilmektedir. Bazı atipik parkinson hastalığında ise parkinson hastalığı gibi yorumlanabilir. Bundan dolayı parkinson hastalığının teşhisi yalnızca uzman hekimler tarafından yapılır.



Parkinson Hastalığı Tedavisi



Parkinson hastalığı hastalığında ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Özellikle beyne direkt etki eden bu kimyasal ilaçlar depomin üreten bölgeye etki eder. Bu şekilde parkinson hastalığı tedavisi uygulanmış olur. İyice ilerlemiş olan parkinson evresinde de cerrahi müdahale gerekir.



Cerrahi müdahelede beyne bir pil takılır. Böylece beyinde hücre kaybı önlenmesi amaçlanır. Parkinson hastalığı son derecede ciddi ve bu hastalıkta erken tanı oldukça önemlidir. Bu cerrahi müdahale ile birlikte parkinson hastalığı önemli ölçüde belirtileri azalmaktadır. Özellikle parkinsona bağlı olarak ortaya çıkan görme kaybı da bu ameliyat sonucunda düzelmektedir.



Parkinson hastalığı tedavisinde hastanın yaşı son derecede önemlidir. Hastaların yaşına göre tedavi seçenekleri uygulanmaktadır. Bazı hastalara sadece ilaç tedavisi gerekirken bazı hastalara ise yalnızca cerrahi müdahale gerekebilir. Beyin pili bu hastalığın tedavisinde kullanılan en etkili tedavi seçeneklerinden birisidir. Bundan dolayı parkinson hastalığı için beyin pili ameliyatı uygulanarak belirtiler önemli ölçüde azalır.