Parlak ve sağlıklı bir cilde kavuşmanın yolları

Cildinize hak ettiği parlak ışıltıyı vermek aslında sandığınızdan daha kolay. İşte cildinizi daha parlak hale getirecek birkaç ipucu...

1. Glikolik asit

İster cilt aydınlatıcı bir kremin, ister bir yüz temizleyicinin içinde olsun, glikolik asit, cildin daha parlak görünmesini sağlar. Rutininize ekleyeceğiniz glikolik asit içeren cilt bakım ürünleri, cildinizi aydınlatacak.

2. Peeling

Zamanla, cildinizde ölü cilt hücreleri ve kirler birikir. Oluşan faktörlerin ciltte birikmesi cildinizin donuk görünmesine neden olabilir. Cildinize bir parlaklık desteği vermek için düzenli olarak peeling yaptığınızdan emin olun. Peelingi sıklıkla uygulamanız gerektiği cilt tipinize bağlıdır, ancak genel bir kural olarak haftada 2 kez peeling yapmak yeterlidir.

3. Cilt maskeleri

Yüz maskesi yardımı ile anında sonuç almayı ve biraz da olsa rahatlamayı kim istemez ki? Aydınlatıcı yüz maskeleri; cildin temiz, kadifemsi ve yeniden dengelenmesini sağlamak için kömür ve saf killer ile formüle edilmiştir. Arındırılmış, eşit ve parlak bir cilt ortaya çıkarmak için donuk, yorgun cildinize haftada 2 kez maske uygulamaya özen gösterin. Maskelerin içeriği konusunda cildinizin ihtiyaçlarına kulak verin.

4. C vitamini

Artık nemlendirici kullanmanın önemini bildiğinizden eminiz, ancak cildi aydınlatan bir serumdan ne haber? Yüz serumları, cildinizde büyük farklar yaratabilir. C vitamini serumu, kırışıklıkların görünümünü azaltırken cildinizin parlaklığını artırmaya yardımcı olur.

5. Nemlendirici gerçeği

İster beğenin ister beğenmeyin, donuk cilde genellikle kuru bir cilt neden olur. Sıcaklıklar değiştikçe; cildinizi düzgün bir şekilde nemlendirmeniz önemlidir. Yukarıda belirtildiği gibi glikolik asit içeren nemlendiriciler kullanabilir veya cildinize uygun bir nemlendiriciyi kendiniz seçebilirsiniz.