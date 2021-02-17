Parmakta Dolama Nasıl Olur? Dolamanın Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hem kronik hem de akut olarak parmakta dolama iki farklı şekilde ortaya çıkar. Akut dolama daha çok tırnakta bir kez meydana gelen sorun olarak değerlendirilir. Kronik dolama ise tırnakta birkaç defa meydana gelmesi anlamı taşımaktadır. Paronişi olarak da bilinen parmakta dolama hastalığı, belli başlı bazı tedavi yöntemleri üzerinden ele alınır.

Parmakta Dolama Nasıl Olur?

Parmakta dolama daha çok bakteriyel enfeksiyonlardan meydana gelen bir sorundur. Deride oldukça sık bir şekilde görünen stalifokok bakterileri bu soruna sebebiyet vermektedir. Parmak emme ve bulaşık yıkama ile beraber tırnak yemek gibi birçok durumdan ötürü, travmaya maruz kalmış tırnak ve deri üzerinde ortaya çıkar. Eğer zamanında ve doğru bir şekilde tedavi edilmez ise, kısa bir zamanda kronik noktayı ulaşabilmektedir. Böylece tırnak ve deri üzerinde kendini tekrarlayan bir enfeksiyon problemi ile karşı karşıya kalınabilir. O yüzden mutlaka uzman bir doktor kontrolü altında, tetkik ve teşhis ile tedavi yöntemlerinin öne çıkarılması çok önemlidir.

Dolamanın Belirtileri Nelerdir?

Bir enfeksiyon hastalığı olarak ön plana çıkan dolama, birçok farklı belirti üzerinden kendisini gösterir. Yaşanan semptomlar ile beraber fiziksel açıdan unsurlar ön plana çıktığı an itibariyle, en yakın zamanda doktora başvurmak gerekir.

- Enfekte olmuş parmakta zonklama

- Kızarıklık

- Enflamasyon

- Şişkinlik gelişimi

- Etkilenmiş olan bölgede hassasiyet ve ağrı oluşumu

- Kaslarda ağrı

- Aşırı terleme

- Titreme

Bu ve benzeri belirtiler söz konusu olduğu zaman, özellikle birden fazla semptom karşısında mutlaka tedavi yöntemlerinin parmakta dolama açısından ele alınması gerekir.

Dolamanın Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Özellikle söz konusu dolama hastalığı olduğu zaman antibiyotik tedavisi ilk yöntemler içerisinde gelir. Bunun yanı sıra aynı zamanda hastanın bireysel olarak da ele alması gerektiği birtakım unsurlar söz konusudur. Örneğin hareketsizlik ile beraber yüksekte tutma gibi unsurlar hastalığın şekilde iyileşmesine etki yapar. Bunun dışında tavsiye edilen belli başlı bazı etkiler öne çıkar.

- El mutlaka kalp seviyesi üstünde tutulmalıdır.

- Uzman doktor kontrolü altında düzenli Antibiyotik kullanımı ele alınmalıdır.

- Sigara kullanımı önemli oranda azaltılmalıdır. Böylece kan akışı çok daha sağlıklı hale gelir ve iyileşme süreci hızlanır.

- Zonklamanın geçmesi için mutlaka ağrı kesiciler düzenli olarak kullanılmalıdır.

Tedavi yöntemi açısından bu unsurlar ile beraber antibiyotik tedavisi parmakta dolama probleminin kısa bir zaman içerisinde ortadan kalkmasına etki sağlar.

Dolama İçin İyi Gelen Yöntemler Nelerdir?

Bitkisel kaynaklar ile beraber bireysel açıdan da ele alınabilecek birtakım unsurlar, parmakta dolama için iyi gelir.

- Tuzlu sıcak su uygulaması

- Zeytinyağı ile beraber çay ağacı yağı

- Buz torbası uygulaması

Doktor kontrolü altında gerçekleştirilecek tedavi yöntemlerinin yanı sıra, aynı zamanda bu uygulamalar hastalığın hızlı bir şekilde geçmesine imkan verir.