11.02.2020 - 14:01 |
Partnerimizin sevmediğimiz özelliklerini nasıl değiştirebiliriz?
Sevgililer Günü'ne özel PembeNar TV'ye konuk olan Gülen Gündüz Yılmaz "Partnerimizin sevmediğimiz özelliklerini nasıl değiştirebiliriz?" sorusunun cevabını verdi.
Partnerinizi çok seviyorsunuz ancak söz konusu birlikte hareket etmek olduğunda veya ilişkiden beklentileriniz olduğunda isteklerinize karşılık bulamıyorsunuz. Böyle bir durumda ne yapmalısınız? Partnerinizi değiştirebilir misiniz? Ya da istediğiniz ölçüde onun sevmediğiniz özelliklerini değiştirmek mümkün mü? Yazar, Konuşmacı, Eğitmen Gülen Gündüz Yılmaz, Sevgililer Günü'ne özel PembeNar TV'de konuğumuz oldu ve bu sorunun cevabını sizler için verdi.
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