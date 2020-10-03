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03.10.2020 - 22:48 |

Patates Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Gün içerisinde tükettiğimiz pek çok besin bulunmaktadır. Tükettiğimiz besinlerin besin değerleri ve kalorisi birçoğumuz tarafından bilinmemektedir. Patates bunlardan birisidir. Patates hemen hemen her evde tüketilen yiyeceklerdendir. Peki, patates besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? Sizlere patatesin besin değerleri, vitamini ve kaç kalori olduğunu detaylıca derledik.

Patates Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Özellikle diyet yapanların merak ettiği konulardan birisi de patatesin kalorisi ve içerdiği vitamin ve minerallerdir. İçerdiği vitaminler ile de oldukça faydası bulunmaktadır.

Patates Besin Değeri Nedir?

Patates ülkemizde çok sık tüketilen ve oldukça sevilen bir besindir. Patates ile pek çok yemek yapılır iken sade tüketmek de mümkündür. Çok sık tüketilmesinden dolayı içerisinde bulunan vitamin ve mineraller merak edilmektedir. Patatesin besin değerlerini sizlere şu şekilde listeledik:

- Su: 76.98
- Protein: 1.87 g
- Yağ: 0.1 g
- Karbonhidrat: 20.13 g
- Lif: 1.8 g
- Şeker: 0.91 g
- Kalsiyum: 5 mg
- Demir: 0.31
- Magnezyum: 22 mg
- Fosfor: 44 mg
- Potasyum: 379 mg
- Sodyum: 4 mg
- Çinko: 0.3 mg
- Riboflavin: 0.02 mg
- Niasin: 1.44 mg

Patates Kaç Kalori İçerir?

Gün içerisinde tükettiğimiz yiyecekler ile enerji elde etmekteyiz. Kalori ise tüketilen besinlerin enerjisinden elde edilmektedir. Tüketilen yiyeceklerin kalorisi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle kilo problemi yaşayan kişiler için kalori çok önemlidir. 100 gram patates içerisinde ise 87 kalori bulunmaktadır.

Patates İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Patates yer altında yumru kısmı yenilen bir besin maddesidir. Bütün yıl boyunca yetişebilen patates en çok tüketilen yiyeceklerden de birisidir. Patates önemli miktarlarda besin ve bitkisel ürün içerir. Çok sağlıklı olmasından dolayı da tüketilmesi gereken besinlerdendir.

Patates içerisinde bulunan vitaminler A vitamini, C vitamini, K vitamini ve E vitaminidir. Bunlar yanında folat açısından da zengin bir besindir. Aynı zamanda potasyum, kalsiyum, demiz, magnezyum, demir ve manganez de içermektedir. Bu sayede içerdiği pek çok vitamini sayesinde insan sağlığı açısından birçok yararı bulunmaktadır. Güvenle tüketilecek besinlerden olmaktadır.

 

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