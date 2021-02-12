MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPembenar Haberleri Patates Suyunun Faydaları Nelerdir? Aç Karnına Patates Suyu İçmek Ne İşe Yarar?
12.02.2021 - 15:06 |

Patates Suyunun Faydaları Nelerdir? Aç Karnına Patates Suyu İçmek Ne İşe Yarar?

Mutfakta kullanılan birçok ürünün alışılagelen tüketim şeklinin dışında yararları olduğu çoğu zaman bilinmemektedir. Patates de bunlardan birisidir. Sevilerek tüketilen ve değişik yemekleri yapılan patates aslında mucizevi bir şifa deposudur. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Patates Suyunun Faydaları Nelerdir? Aç Karnına Patates Suyu İçmek Ne İşe Yarar?
ABONE OL

Patates, kabuğundan suyuna kadar şaşırtıcı biçimde yararları olan bir sebzedir. Kızartmasından, salatasına, börekten kebabına kadar çok çeşitli yemek yapımında kullanılan patatesin bilinmeyen diğer yönlerini mutlaka dikkate alarak faydalanmak gerekir. Ancak elbette doktora danışmak ve özel sağlık sorunları varsa bunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Patates Suyunun Faydaları Nelerdir?

Patates, besin değeri yüksek bir gıda ürünüdür. Ancak patatesin kabuğu ve suyu da çok kıymetlidir. Öncelikle patates suyunun faydaları bilinmelidir. Bu şifalı besin çoğu zaman sayısız soruna çözüm olabilecek niteliktedir:

● Patates suyunun saç bakımında yararı pek bilinmemektedir. Oysa saç köklerini yenileyerek gür ve sağlıklı saçlar çıkmasını olanaklı kılar. Yumurta ve bal ile karıştırılarak saça uygulandığında mükemmel bir saç bakım ürünü elde edilmiş olunur. Bu bakımdan 30 dakika sonra saçları rutin şekilde şampuan ile yıkamak yeterlidir. Sonucu kısa sürede gözle görmek mümkün olacaktır.
● Patates suyunun antiflamatuar niteliği sırt ağrılarını gidermede yardımcıdır. Aynı şekilde bel ve eklem ağrılarında patates suyu kullanılır.
● Göz altında oluşan morluklar çok can sıkıcıdır. Oysa patates suyu pamuk yardımı ile bu bölgeye uygulandığında morlukların önüne geçmek olanaklıdır.
● Patates suyu cilt bakımında kullanılabilir. Yatıştırıcı bir özelliği olan patatesin suyu da ciltteki bazı problemlere iyi gelmektedir. Kaşıntıya karşı veya isilik gibi durumlarda patates suyu çözüm olabilir.
● Ender de olsa gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalınabilinir. Bu durumda derhal havuç suyu ile birlikte patates suyu karıştırılıp içilmelidir. Zehirlenmenin önlenmesi ve vücudun zehirden temizlenmesini sağlayacaktır.
● Bilhassa böbrek taşı oluşumu şikayeti olan kimseler mutlaka patates suyu içmelidirler. Patates suyu böbrekte bulunan taşları küçültmekle kalmaz taşın oluşumunu da minimize eder.
● Gut hastalığı aşırı yağlı ve bilhassa hayvansal et tüketimi nedeniyle oluşur. Gut hastalarına da patates suyu tüketmeleri önerilir. Bu hastalığa karşı da son derece faydalıdır.
Aç Karnına Patates Suyu İçmek Ne İşe Yarar?

Patates suyunun sayısız faydasının yanında bazı durumlarda aç karnına içildiğinde şaşırtıcı yararları vardır. Aç karnına içilen patates suyunun yararlarına gelince;

● Folik asit ve bolca demir içeren patates suyu sabah aç karnına içildiğinde anemi yani kansızlıkla mücadelede mucizeler doğurmaktadır.
● Kilo sorunu olanların sabah aç karnına içecekleri patates suyu diyetlerini destekleyecektir. Patates suyunun yağsız oluşu ve zengin lif yapısı diyette olanlar için bir avantajdır.
● Çiğ patates suyu toksin atıcı özelliği ile karaciğeri, böbrekleri ve bağırsakları atıklardan arındırmaya yardımcı olur.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilinmeyen, gizli konuları açığa çıkarmak için kendinize daha çok güvenebilirsiniz. İşlerinizin hemen tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. Yakın çevre ilişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİlişkilerde diyalog kurmanın önemi
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıCilt sağlığını arttıran süper gıdalar
Lale Kaya
Lale KayaCovid-19 saç dökülmesine neden olur mu?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
Didem Devay
Didem DevayAğızda dağılan yumuşacık damla çikolatalı kurabiye
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorDNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MS hastalarının Kovid-19 aşısı hakkında en çok sorduğu sorular

MS hastalarının Kovid-19 aşısı hakkında en çok sorduğu sorular

Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?

Rubella (Kızamıkçık) Nedir? Rubella Igg Pozitif Çıkması Ne Demek?

Nörolojik Muayene Nedir, Nasıl Yapılır? Nörolojik Muayenede Hangi Hastalıklar Çıkar?

Nörolojik Muayene Nedir, Nasıl Yapılır? Nörolojik Muayenede Hangi Hastalıklar Çıkar?

Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları

Haftalık burç yorumları - 15-21 Şubat haftası burç yorumları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet