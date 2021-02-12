Patates Suyunun Faydaları Nelerdir? Aç Karnına Patates Suyu İçmek Ne İşe Yarar?

Patates, kabuğundan suyuna kadar şaşırtıcı biçimde yararları olan bir sebzedir. Kızartmasından, salatasına, börekten kebabına kadar çok çeşitli yemek yapımında kullanılan patatesin bilinmeyen diğer yönlerini mutlaka dikkate alarak faydalanmak gerekir. Ancak elbette doktora danışmak ve özel sağlık sorunları varsa bunu göz önünde bulundurmak gerekir.



Patates Suyunun Faydaları Nelerdir?



Patates, besin değeri yüksek bir gıda ürünüdür. Ancak patatesin kabuğu ve suyu da çok kıymetlidir. Öncelikle patates suyunun faydaları bilinmelidir. Bu şifalı besin çoğu zaman sayısız soruna çözüm olabilecek niteliktedir:

● Patates suyunun saç bakımında yararı pek bilinmemektedir. Oysa saç köklerini yenileyerek gür ve sağlıklı saçlar çıkmasını olanaklı kılar. Yumurta ve bal ile karıştırılarak saça uygulandığında mükemmel bir saç bakım ürünü elde edilmiş olunur. Bu bakımdan 30 dakika sonra saçları rutin şekilde şampuan ile yıkamak yeterlidir. Sonucu kısa sürede gözle görmek mümkün olacaktır.

● Patates suyunun antiflamatuar niteliği sırt ağrılarını gidermede yardımcıdır. Aynı şekilde bel ve eklem ağrılarında patates suyu kullanılır.

● Göz altında oluşan morluklar çok can sıkıcıdır. Oysa patates suyu pamuk yardımı ile bu bölgeye uygulandığında morlukların önüne geçmek olanaklıdır.

● Patates suyu cilt bakımında kullanılabilir. Yatıştırıcı bir özelliği olan patatesin suyu da ciltteki bazı problemlere iyi gelmektedir. Kaşıntıya karşı veya isilik gibi durumlarda patates suyu çözüm olabilir.

● Ender de olsa gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalınabilinir. Bu durumda derhal havuç suyu ile birlikte patates suyu karıştırılıp içilmelidir. Zehirlenmenin önlenmesi ve vücudun zehirden temizlenmesini sağlayacaktır.

● Bilhassa böbrek taşı oluşumu şikayeti olan kimseler mutlaka patates suyu içmelidirler. Patates suyu böbrekte bulunan taşları küçültmekle kalmaz taşın oluşumunu da minimize eder.

● Gut hastalığı aşırı yağlı ve bilhassa hayvansal et tüketimi nedeniyle oluşur. Gut hastalarına da patates suyu tüketmeleri önerilir. Bu hastalığa karşı da son derece faydalıdır.

Aç Karnına Patates Suyu İçmek Ne İşe Yarar?



Patates suyunun sayısız faydasının yanında bazı durumlarda aç karnına içildiğinde şaşırtıcı yararları vardır. Aç karnına içilen patates suyunun yararlarına gelince;

● Folik asit ve bolca demir içeren patates suyu sabah aç karnına içildiğinde anemi yani kansızlıkla mücadelede mucizeler doğurmaktadır.

● Kilo sorunu olanların sabah aç karnına içecekleri patates suyu diyetlerini destekleyecektir. Patates suyunun yağsız oluşu ve zengin lif yapısı diyette olanlar için bir avantajdır.

● Çiğ patates suyu toksin atıcı özelliği ile karaciğeri, böbrekleri ve bağırsakları atıklardan arındırmaya yardımcı olur.