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21.04.2020 - 16:37 |

Pct Nedir? Pct Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bir sağlık kuruluşunda yapılan kan testlerinde bulunan PCT değeri nedir? PCT, kanda prokalsitonin oranını gösteren bir değerdir. Prokalsitonin nedir? Kanda PCT düşüklüğü ne anlam ifade eder? Kanda PCT yüksekliği ne anlam ifade eder? PCT hakkında bilinmesi gerekenler ve PCT hakkında sorulara yanıt bu yazımızda mevcuttur.

Pct Nedir? Pct Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

PCT kanda prokalsitonin miktarının ölçüldüğü bir kan testidir. Prokalsitonin vücutta ve kanda bulunan bakteriyel enfeksiyonların varlığını, şiddetini belirleyen bir unsurdur.

PCT Nedir?

PCT seviyesi kanda halk arasında “kan zehirlenmesi” olarak da bilinen vücutta bulunan enfeksiyonun kana karışması ile meydana gelen sepsis gibi durumlarda teşhis konulması için ayırıcı bir testtir. Viral enfeksiyonlarda PCT değerinde herhangi bir değişiklik olmazken bakteriyel enfeksiyonlarda PCT değeri kanda yükselir.

PCT yani prokalsitonin vücutta meydana gelen enfeksiyonların çeşitli dokularda hasara yol açması ile birlikte ilk olarak tiroid bezinde olmak üzere karaciğer ve akciğerde hızla üretilen protein yapılı bir maddedir. Normalde de vücutta yok denecek kadar az miktarlarda bulunan PCT enfeksiyon varlığında biyolojik olarak artış gösterir.

PCT Düşüklüğü Nedir?

Sağlıklı bir bireyde neredeyse yok denecek seviyede bulunmasına rağmen kanda düşük miktarlarda gözlemlenen PCT kişide enfeksiyon başlangıcının belirtisi olabilir. Bölgesel olarak vücudun küçük bir yerinde enfeksiyon varlığına bir işaret olabilmektedir. Kanda meydana gelen bir genel enfeksiyon durumunda PCT 2 – 4 saat arasında hızla yükselirken, düşük PCT değeri henüz sistemik bir enfeksiyonun başlangıcında olduğunun bir göstergesi olabilir. Bazen cerrahi operasyonlardan sonra ve vücuda yeni nakledilmiş bir organı vücudun kabul etmemesi durumunda da görülebilmektedir. Bazen virüs kaynaklı enfeksiyonların varlığında da görülebilmektedir. Uzman hekimin düzenli kontrolü ile düşük PCT değerinin kaynağı belirlenir.

PCT Yüksekliği Nedir?

Sağlıklı bir bireyde PCT değer yüksekliği görülmez. PCT değeri vücutta ciddi bakteriyel enfeksiyonlar oluşması halinde yükselir. PCT değerinin yüksek olması başta halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis varlığını işaret etse de PCT yüksekliğinin birçok sebebi olabilmektedir. PCT yüksekliği vücutta gelişen bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Karında iç zar olarak organları örten periton isimli bir zar bulunur. Peritonun iltihaplanmasında PCT değeri yükselir. Bunun dışında ise:
Çoklu organ yetmezliği
Menenjit
Zatürre
Kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle meydana gelen yan etkiler
Tiroid kanseri
İdrar yollarının enfeksiyonu
Böbrek yetmezlikleri
Kemik iliğinde meydana gelen kanserler
Bazı cerrahi işlemler sonrası
Çeşitli travmalar
Tıbbi bir nedeni olmayan şok PCT değerinin yükselmesine neden olan durumlar arasındadır.

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