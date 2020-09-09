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09.09.2020 - 16:35 |

Pekinez Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Pekinez (Pekingese) Süs Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Pekinez köpeklerinin ilk çöktüğü yer. Çin’dir. Hatta bu köpek ırkı, Çin efsanelerine de konu olmuştur. Kökeni çok eskilere dayanan bu köpek türünün tam olarak nerede ve ne zaman çıktığı kestirilememektedir. Buda efsanelerine konu olan Aslan köpeklerinin Pekinez ırkının atası olduğu söylenir. Pekinez ırkı, aslan gibi tüylü bir köpek türü oluşturmak isteyen rahipler tarafından ortaya çıkmıştır. İşte, Pekinez ırkına dair bilinmesi gerekenler.

Pekinez Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru Pekinez (Pekingese) Süs Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler
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Pekinez ırkı, eski zamanlarda hanedanlık tarafından beslenmiş hatta bu köpekler için hizmetçiler de tutulmuştur. Hanedanlık tarafından İngiltere kraliçesi için Pekinez hediye göndererek bu ırkın tanınmasını sağlamıştır.

 Yavru Pekinez (Pekingese) Süs Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler 

 Pekinezler, tüm dünyada Çin aslanı olarak da bilinir. Uzun yıllar önce hanedanlık tarafından bakılan bu nadide tür kısa zaman içinde tüm Avrupa’da popüler hale gelmiştir. Bu köpeklerin en büyük özelliği hanedan köpeği oldukları için sahiplenici ve zeki olmalarıdır. Bu köpekler sadece havlayarak sahibini tehlikelere karşı uyarma konusunda oldukça yeteneklidir.

 Bu köpeklerin sürekli egzersiz yapması ve enerji sarf etmesi gerekmez. Bu nedenle gün içinde koşa yürüyüşler yaptırmak yeterli olacaktır. Evin içinde oyuncakları ile oyun oynamayı çok severler. Ona çeşitli oyuncaklar almanız ve oyuncaklarını saklayarak bulmasını istemeniz onu çok eğlendirir. Evin içinde ona ait bir alan verirseniz, bu alanı benimser ve oyuncaklarını orada toplar.

 Yavru olduğu dönemde tuvalet ve itaat gibi eğitimler verirseniz bu türün inatçılığını bastırma imkanı bulabilirsiniz. Çin halkının yarı kutsal saydığı bu köpek türünün köyü ruhları kovduğuna inanılan Foo köpek türünün bir devamı olduğu düşünülür. Eskiden insanlar, bu köpeklerle karşılaştığında selam vermeden geçmiyorlardı. Aynı zamanda bu köpekleri çalan kişiler idam ediliyordu. Bir diğer rivayete göre ise, imparatörler öldüğünde bu köpeklerle birlikte gömülüyordu.

 Pekinez Cinsi Köpeklerin Karakter Özellikleri

 Pekinez cinsi köpekler, zekası ile dikkat çeker. Zeki olan bu köpekleri eğitmek istiyorsanız çok inatçı olduklarını göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu köpekler sahibini ve yaşadığı yeri çok sahiplenir. Kendine özel yaşam alanı olmasından çok hoşlanır. Sahibi ile oyun oynamak ve onunla vakit geçirmek en büyük hobileridir. Fakat çok inatçı bir tür olduğu için istemediği bir şeyi yaptırmak için onu zorlamanız gerekir. Bu inatçılığı onda eğitilme isteksizliği yaratır. Pekinez ırkı, genellikle iyi huylu ve sevecen bir yapıya sahiptir.

 Bu ırk, her ne kadar inatçı olsa da insanlarla ve diğer hayvanlarla anlaşmakta zorlanmazlar. Aynı zamanda bu ırk, bekçi köpeği ve kucak köpeği olarak da bilinir. Pekinez köpekleri, kendini tehlikeye atacak kadar cesur, korkusuz ve gözü pek bir köpek cinsidir. Yabancılara karşı oldukça mesafeli ve kıskançtır. Pekinez köpekleri, diğer köpek türlerine göre daha çok havlamaya meyillidir. Bu köpekler oldukça şüphecidirler ve saygısızlıktan hiç hoşlanmazlar.

 Pekinez Cinsi Köpeklerin Fiziksel Özellikleri

 Uzun ve kabarık tüylere sahip olan Pekinez köpeklerinin orta derecede tüy dökmesi beklenir. Sağlıklı tüylere sahip olmadı için haftada 2-3 defa tüylerini düzenli olarak taramanız gerekir. Tüyleri diğer köpeklere göre çok daha uzundur.

 Tüy yapıları ise çift katmanlı ve ipeksi bir yapıya sahiptir. Çok sevimli ve küçük bir süs köpeği olduğu için daha çok kadınlar tarafından beslenmektedir. Bu köpeklerin ortalama yaşam süresi, 12-15 yok arası ve ortalama ağırlığı ise, 3-5 kg ağırlığındadır. Boyu 30 cm olan bu köpekler sevimliliği ile dikkat çeker. Bu asil süs köpekleri, kırmızı, altın, samur, bek, bakır, siyah, krem ve mavi renklerdedir. Minik ve basık burnu ona çok sevimli bir görünüş katar. 

 

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