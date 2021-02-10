Periskop Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Basit Periskop Nasıl Yapılır?

Türkçeye Fransız dilinden geçen periskop kelimesi bir araç gereç anlamındadır. Güvenli mesafelerden hedefe görünmeden gözlemlemeye yarayan optik bir araçtır.



Periskop Nedir?



Birinci dünya savaşında kullanılmaya başlanan periskop, ilk başlarda hedefi siperlerden gözükmeden incelemek amacıyla yapılsa da daha sonraları büyük gemi ve kara topları ile denizaltı ve tanklara da eklenmiştir. Çok uzun ve ince çaplı periskoplar fiber optiğin gelişmesiyle yapılmıştır. İnsan vücudunun çeşitli yerlerine fiber optik periskoplar ile sondaj yapılarak incelenmesine olanak sağlamaktadır.



Nükleer araştırmalar, teknisyenler tarafından tehlikeli bölgeye yakınlaşmadan periskopla gözlenir. Ancak periskopun en çok kullanıldığı alan denizaltılardır.



Periskopta prizma ya da iki yansıtıcı ayna bulunur. Hedeften gelen ışıkları birinci ayna doksan derece kırarak aşağı yansıtır. Bu gelen ışıkları ikinci ayna ise tekrar doksan derece kırar ve yatay yönde göze iletir. Teleskop yapı ile periskopun bu özelliği güçlendirilir. Hedefi mercekler yardımı ile yaklaştırma ve büyütme özelliği kazanır.



Evde Basit Periskop Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

● 2 adet Ayna

● Mukavva ya da plastik su borusu

● Dış kısmı için kaplama kağıdı

● Siyah fon kağıdı

● Makas

● Yapıştırıcı

● Maket bıçağı

Evde Basit Periskop Nasıl Yapılır?

● Evde basit periskop yapımı için ilk olarak mukavva üzerine dikdörtgen prizma çizilir.

● Maket bıçağıyla kenarlara hafif bir iz yapılır ve kıvrılır.

● Prizmanın bir tarafının yani geniş olan tarafın alt kısmına, karşı tarafın üst kısmına birer adet pencere açılır.

● Siyah fon kağıdı ile mukavvanın içi kaplanır. Bu aşama ışık yansımalarını azaltmak içindir.

● 45 derecelik açıyla aynalar yerleştirilir. Aynalar yerleştirilirken alt pencereden bakıldığında üst kısımdan bakanın gözünün görülmesi gerekir.

● Aynalar doğru pozisyonda ayarlanır ve iç kısmına yapıştırılır. Mukavvanın açık kalan kenarları yapıştırılarak istenilen şekilde kaplanır.

● Üst bölgede kalan ayna, tümsek ayna olan yani arabalarda kullanılan dikiz aynası olarak seçilirse daha geniş bir bölgeyi görebilme imkanı olacaktır.