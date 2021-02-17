Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Pernisiyöz Anemi Nedir, Neden Olur? Pernisiyöz Anemi Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
17.02.2021 - 13:48 |

Pernisiyöz Anemi Nedir, Neden Olur? Pernisiyöz Anemi Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pernisiyöz anemi vücutta bulunan B12 vitamini eksikliği sonucunda kendini gösteren bir hastalıktır. Yeterli B12 alımıyla tedavi edilebilen bu hastalık, sinirlere hasar vermesiyle kendini belli eder. Sizler için Pernisiyöz anemi nedir, neden olur, belirtileri nelerdir, tedavi yöntemleri nelerdir konularını derledik.

Pernisiyöz Anemi Nedir, Neden Olur? Pernisiyöz Anemi Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
ABONE OL

Pernisiyöz anemi, özellikle beslenme eksikliğiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan testi başta olmak üzere kullanılan yöntemlerle tanı konulabilmektedir.

Pernisiyöz Anemi Nedir?

Pernisiyöz anemi, B12 eksikliğinden kaynaklı olarak alyuvar üretiminin sağlıksız olarak gerçekleşmesidir. Bu durum, diğer anemi hastalıklarında olduğu gibi yeterli sağlıklı alyuvar sayısına ulaşmayı engeller. Sinir sisteminde bazı sorunlara yol açarak kendini belli eden bir hastalıktır. 

 Vitamin eksikliği vücutta farklı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. B12 eksikliğinde ne belirgin olarak yaşanan hastalık ise pernisiyöz anemisidir. Beslenme, cerrahi operasyonlar, kofaktör eksikliği, enfeksiyonlar gibi farklı sebeplerden dolayı oluşabilir. B12 alımının arttırılmasıyla tedavi edilmesi mümkündür.

Pernisiyöz Anemi Neden Olur?

Pernisiyöz aneminin ortaya çıkmasına neden olan bazı durumlar vardır. Bu durumlardan en yaygın olanı vücutta anormal olarak yaşanan B12 eksikliğidir. Alyuvarların sağlıklı şekilde bölünememesiyle ortaya çıkan Pernisiyöz anemi, anormal büyüklükte ve sağlıksız alyuvar oluşumuna neden olur. 

Pernisiyöz anemi ameliyat, cerrahi işlemler, herhangi bir hastalıktan dolayı vücutta enfeksiyon saptanması sonucunda oluşabilir. Bağırsaklarda B vitaminlerinin yeterli şekilde emilememesi sonucu ortaya çıkabilir. Kemik iliklerinden kana alyuvar geçişinde sorun yaşandığı durumlarda da Pernisiyöz anemi görülebilir.

Pernisiyöz Anemi Belirtilerileri Nelerdir?

Pernisiyöz Aneminin B12 eksikliği dışında görülebilen bazı bulgu ve belirtileri bulunur. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

 - El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma,

 - Refleks kaybı,

 - Dengeyi koruma ve yürüme zorluğu,

 - Depresyon,

 - Bilinci yeterince açık tutamama,

 - Mide bulantısı ve kusma,

 - Kabızlık veya ishale bağlı olarak karın şişliği,

 - Pürüzsüz, koyu pembe dil,

 - Bebeklerde titreme,

 - Bebeklerde sürekli tedirginlik ve sık sık uyanmaya neden olan hafif uyku,

 - Çocuklarda ve bebeklerde refleks zayıflaması,

 - Çocuklarda büyüme sorunları olarak belirtiler görülebilir.

Pernisiyöz Anemi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Muayene sürecinde yapılan kan testleri, aile öyküsü, fiziksel muayene ve gerekli testlerin sonucuna bağlı olarak tanı konulabilir. Hastalığın asıl sebebi öğrenildikten sonra uygun tedavi yöntemlerine başvurulabilmektedir. Pernisiyöz anemisinin seyrine bağlı olarak gerekli uzmanlara yönlendirilme yaşanabilir. 

Pernisiyöz anemisinin tedavisinde genellikle dahiliye uzmanı görev alır. Ancak nörolog, kardiyoloj ve hematolog da tedavide rol alabilir. Öncelikle aneminin belirtilerini önlemek amacıyla farklı yöntemlere başvurulabilir. Ardından yaşanan sinir rahatsızlıklarının önüne geçmek hedeflenir. Genellikle kapsül ya da iğne şeklinde alınabilecek B12 takviyesiyle aneminin tedavisi mümkündür. 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rehabilitasyon Nedir? Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ne Amaçla Uygulanır?

Rehabilitasyon Nedir? Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ne Amaçla Uygulanır?

10 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur? 10 Aylık Bebekte Nelere Dikkat Edilmelidir?

10 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olur? 10 Aylık Bebekte Nelere Dikkat Edilmelidir?

Diş sıkma için yapılan masseter botoks hakkında merak edilenler

Diş sıkma için yapılan masseter botoks hakkında merak edilenler

Diz Kapağı Arkası Ağrısı Neden Olur? Diz Arkasında Ağrı Nedenleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Diz Kapağı Arkası Ağrısı Neden Olur? Diz Arkasında Ağrı Nedenleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet