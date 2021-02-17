Pernisiyöz Anemi Nedir, Neden Olur? Pernisiyöz Anemi Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pernisiyöz anemi, özellikle beslenme eksikliğiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan testi başta olmak üzere kullanılan yöntemlerle tanı konulabilmektedir.

Pernisiyöz Anemi Nedir?

Pernisiyöz anemi, B12 eksikliğinden kaynaklı olarak alyuvar üretiminin sağlıksız olarak gerçekleşmesidir. Bu durum, diğer anemi hastalıklarında olduğu gibi yeterli sağlıklı alyuvar sayısına ulaşmayı engeller. Sinir sisteminde bazı sorunlara yol açarak kendini belli eden bir hastalıktır.

Vitamin eksikliği vücutta farklı rahatsızlıklara yol açabilmektedir. B12 eksikliğinde ne belirgin olarak yaşanan hastalık ise pernisiyöz anemisidir. Beslenme, cerrahi operasyonlar, kofaktör eksikliği, enfeksiyonlar gibi farklı sebeplerden dolayı oluşabilir. B12 alımının arttırılmasıyla tedavi edilmesi mümkündür.

Pernisiyöz Anemi Neden Olur?

Pernisiyöz aneminin ortaya çıkmasına neden olan bazı durumlar vardır. Bu durumlardan en yaygın olanı vücutta anormal olarak yaşanan B12 eksikliğidir. Alyuvarların sağlıklı şekilde bölünememesiyle ortaya çıkan Pernisiyöz anemi, anormal büyüklükte ve sağlıksız alyuvar oluşumuna neden olur.

Pernisiyöz anemi ameliyat, cerrahi işlemler, herhangi bir hastalıktan dolayı vücutta enfeksiyon saptanması sonucunda oluşabilir. Bağırsaklarda B vitaminlerinin yeterli şekilde emilememesi sonucu ortaya çıkabilir. Kemik iliklerinden kana alyuvar geçişinde sorun yaşandığı durumlarda da Pernisiyöz anemi görülebilir.

Pernisiyöz Anemi Belirtilerileri Nelerdir?

Pernisiyöz Aneminin B12 eksikliği dışında görülebilen bazı bulgu ve belirtileri bulunur. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

- El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma,

- Refleks kaybı,

- Dengeyi koruma ve yürüme zorluğu,

- Depresyon,

- Bilinci yeterince açık tutamama,

- Mide bulantısı ve kusma,

- Kabızlık veya ishale bağlı olarak karın şişliği,

- Pürüzsüz, koyu pembe dil,

- Bebeklerde titreme,

- Bebeklerde sürekli tedirginlik ve sık sık uyanmaya neden olan hafif uyku,

- Çocuklarda ve bebeklerde refleks zayıflaması,

- Çocuklarda büyüme sorunları olarak belirtiler görülebilir.

Pernisiyöz Anemi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Muayene sürecinde yapılan kan testleri, aile öyküsü, fiziksel muayene ve gerekli testlerin sonucuna bağlı olarak tanı konulabilir. Hastalığın asıl sebebi öğrenildikten sonra uygun tedavi yöntemlerine başvurulabilmektedir. Pernisiyöz anemisinin seyrine bağlı olarak gerekli uzmanlara yönlendirilme yaşanabilir.

Pernisiyöz anemisinin tedavisinde genellikle dahiliye uzmanı görev alır. Ancak nörolog, kardiyoloj ve hematolog da tedavide rol alabilir. Öncelikle aneminin belirtilerini önlemek amacıyla farklı yöntemlere başvurulabilir. Ardından yaşanan sinir rahatsızlıklarının önüne geçmek hedeflenir. Genellikle kapsül ya da iğne şeklinde alınabilecek B12 takviyesiyle aneminin tedavisi mümkündür.