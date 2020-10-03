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03.10.2020 - 13:56 |

Persentil Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Persentil Nasıl Hesaplanır?

Persentil hesaplama aynı zamanda persentil eğrisi olarak da bilinmektedir. Bir çocuğun gelişim sürecini takip etmek ve sağlıklı geçip geçmediğini anlamak için yapılan bir hesaplamadır. Peki, persentil hesaplama nasıl yapılır? En basit yöntem ile persentil nasıl hesaplanır? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Persentil Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Persentil Nasıl Hesaplanır?
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Çocukların boy ve kilo ile baş çevresi üzerinden yapılan hesaplama, bebeklerin ne kadar sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgi vermektedir. Belirlenmiş olan standart alt ve üst limit doğrultusunda persentil hesaplama eğer bu aralık içerisinde kalırsa, çocuğun sağlıklı bir gelişim süreci geçirdiği anlaşılmaktadır.

 Persentil Hesaplama Nasıl Yapılır?

 Türkiye'deki çocukların ortalama değerleri ele alınmak suretiyle persentil tablo ortaya çıkarılmaktadır. Böylece birçok farklı kritere bağlı olarak, çocuğun sağlıklı olup olmadığı konusunda persentil hesaplama gerçekleştirilir. Ancak kız ve erkek çocukların gelişim süreçleri değişkenlik yarattığı için, bu konuda cinsiyete bağlı olarak persentil tablosu hazırlanır. Ele alınan hesaplama kilo ve boy ile beraber baş çevresi üzerinden persentil tabloları %50 esas alınarak gerçekleştirilir.

 En Basit Yöntem ile Persentil Nasıl Hesaplanır?

 Persentil hesaplama çocuğun sağlıklı bir dönem geçirip geçirmediği konusunda önemli bir bilgi teşkil eder. Bu bilgi genelde 100 çocuk ele alınmak suretiyle bu ortalama üzerinden hesaplama yapılır. Böylece en basit yöntem ile persentil hesaplama, özel araç üzerinden güvenli şekilde yapılabilmektedir. Yani persentil hesaplama aracı kullanılabilir. Bu konuda sistem üzerine girilmesi gereken belli başlı bazı kriterler yer alır.

 - Doğum tarihi

 - Cinsiyet

 - Ağırlık

 - Boy

 - Baş çevresi ölçüsü (cm cinsinden)

 Bu kriterler girildikten sonra persentil hesaplama aracı ile sonuç elde edilebilir. Böylece çocuğun yaşına bağlı olarak gerekli bilgileri almak mümkündür.

 Persentil Hesaplama

 Persentil hesaplama konusunda değer kriterleri %3 ile %97 arasında olması gerekmektedir. Eğer %3'ün altında çıkar ise o zaman çocuğunun zayıf ve bakımsız kaldığı anlaşılır. %97’nin üzerinde ise çocuğun kilolu olduğu ve sağlık durumunun gözden geçirmesi gerektiğini işaret eder. Tabii ayrıca çocuğun yaşı ile beraber cinsiyeti üzerinden de bu durum değişkenlik yaratır. Diğer taraftan 3 yaşa kadar baş çevresi ve diğer hesaplamaların yapılması gerekli değildir. Bu durum daha çok 3 yaş ve üzeri çocuklar için geçerlidir.

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