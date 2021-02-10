Pet Çekimi Nedir, Neden Yapılır? Pet - Ct Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

PET (pozitron emisyon tomografisi) CT (bilgisayarlı tomografi) ile birleşen bir görüntüleme tekniğidir. Malign hücrelerde de tespit yapmada yardımcı olur.

PET-CT Çekimi Nasıldır ve Genellikle Nerelerde Kullanılır?

PET-CT kanserli olan hücrelerde glikoz metabolizmasının belirlenmesinde de etkin rol oynar. Çekim öncesi damardan şeker molekülü verilerek yapılır. Verilen bu molekül tümör yapan hücrelerde birikiyor. Tümörlerin başka yere sıçramasını yani metastazı da saptayabilir. Metastaz tanısında, evrelemesinde de kullanılıyor. Ayrıca diğer PET-CT kullanan kanser türleri;

Meme Kanseri Lenf Kanseri (lenfoma) Akciğer Kanseri Kolorektal Kanserler Jinekolojik Kanserler

Aynı zamanda epilepsi belirlenmesinde ve alzheimer hastalarının tanısında yani nörolojik hastalıklarda ve bunların yanı sıra kalp krizi geçiren kişilerde sonrasında kalpte canlı dokunun araştırılmasında etkilidir.

PET-CT Kullanım Çeşitleri Nelerdir?

1.Erken Tanıda PET-CT: Bu cihaz pek çok hastalıkta erken tanı koyabiliyor. Önceki dönemlerde vücutta tümör olup olmadığını biyopsi belirliyordu. PET-CT ise bu hücrelerin kanser olup olmadığını daha net belirliyor. Hastanın vücuduna ait bilgiler, bilgisayar sistemleri aracılığı ile elde edilir ve 5 mm. çaptaki tümörler görüntülenebiliyor.

2.Metastaz Aşamasında PET-CT: Tümörün başka bir dokuya sıçrayıp sıçramadığını da belirliyor.

3.Tedavi Sonrasında PET-CT: Tümör hakkındaki detayların ayrıntılı olmasında etkin rolü vardır.

PET-CT İle Uygulanan Hastalıklar ve Bulgular Nelerdir?

Akciğer: Akciğer kanserinin belirlenmesinde etkili oluyor. Özellikle akciğerdeki nodüllerde artmış olan Floradeoksiglikoz tutulumu görülmesi %95'ten fazla bir oranı kapsıyor. Akciğer kanseri ile ilgili tüm tedavi basamakları için büyük önem taşıyor. Cerrahi olarak alınan akciğer kanserinin tekrarlaması PET-CT ile belirlenebiliyor. Lenfoma: Hodgkin ya da non-Hodgkin lenfomalarda çok büyük önemi vardır. Ayrıca ince bağırsak lenfoması gibi durumları da görüntüleyebiliyor. Toraks, batın ve pelviste bulunan lenf bezlerinde tutulumunun görülmesi de mümkündür. Bu tutulumları da görüntülüyor. Tiroid Kanserleri Meme Kanserleri Pankreas Kanserleri Kolon Kanserleri Melooma (deri kanseri) Beyin Tümörleri

Diğer uygulama alanlarından birkaçı ise; mediasten kitleleri, özafagus kanseri, mide kanseri, kemik tümörleri, ince bağırsak tümörleri, yumuşak doku sarkomları olarak sıralanabilir.