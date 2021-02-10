Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Pet Çekimi Nedir, Neden Yapılır? Pet - Ct Hangi Hastalıklarda Kullanılır?
10.02.2021 - 15:59 |

Pet Çekimi Nedir, Neden Yapılır? Pet - Ct Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Pet, hastanelerde sık sık kullanılan bir görüntülemedir. Bu kavramı günlük hayatta da sıklıkla duyarız. Bazı muayeneler sonrasında pet çekimi ihtiyaç duyulur. Çekimi yapılan hastanın çekildiği yerinin üç boyutlu görüntülerini gösterir. Onkoloji yani kanser hastalarında tümör belirlemek için, tümörün yayılmaması için plan ve radyoterapi gibi yöntemlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Pet ile ilgili tüm soruların cevaplarını derledik.

Pet Çekimi Nedir, Neden Yapılır? Pet - Ct Hangi Hastalıklarda Kullanılır?
ABONE OL

PET (pozitron emisyon tomografisi) CT (bilgisayarlı tomografi) ile birleşen bir görüntüleme tekniğidir. Malign hücrelerde de tespit yapmada yardımcı olur. 

PET-CT Çekimi Nasıldır ve Genellikle Nerelerde Kullanılır?

PET-CT kanserli olan hücrelerde glikoz metabolizmasının belirlenmesinde de etkin rol oynar. Çekim öncesi damardan şeker molekülü verilerek yapılır. Verilen bu molekül tümör yapan hücrelerde birikiyor. Tümörlerin başka yere sıçramasını yani metastazı da saptayabilir. Metastaz tanısında, evrelemesinde de kullanılıyor. Ayrıca diğer PET-CT kullanan kanser türleri; 

  1. Meme Kanseri
  2. Lenf Kanseri (lenfoma)
  3. Akciğer Kanseri
  4. Kolorektal Kanserler
  5. Jinekolojik Kanserler

 Aynı zamanda epilepsi belirlenmesinde ve alzheimer hastalarının tanısında yani nörolojik hastalıklarda ve bunların yanı sıra kalp krizi geçiren kişilerde sonrasında kalpte canlı dokunun araştırılmasında etkilidir.

 PET-CT Kullanım Çeşitleri Nelerdir?

1.Erken Tanıda PET-CT: Bu cihaz pek çok hastalıkta erken tanı koyabiliyor. Önceki dönemlerde vücutta tümör olup olmadığını biyopsi belirliyordu. PET-CT ise bu hücrelerin kanser olup olmadığını daha net belirliyor. Hastanın vücuduna ait bilgiler, bilgisayar sistemleri aracılığı ile elde edilir ve 5 mm. çaptaki tümörler görüntülenebiliyor. 

2.Metastaz Aşamasında PET-CT: Tümörün başka bir dokuya sıçrayıp sıçramadığını da belirliyor.

3.Tedavi Sonrasında PET-CT: Tümör hakkındaki detayların ayrıntılı olmasında etkin rolü vardır.

 PET-CT İle Uygulanan Hastalıklar ve Bulgular Nelerdir?

  1. Akciğer: Akciğer kanserinin belirlenmesinde etkili oluyor. Özellikle akciğerdeki nodüllerde artmış olan Floradeoksiglikoz tutulumu görülmesi %95'ten fazla bir oranı kapsıyor. Akciğer kanseri ile ilgili tüm tedavi basamakları için büyük önem taşıyor. Cerrahi olarak alınan akciğer kanserinin tekrarlaması PET-CT ile belirlenebiliyor. 
  2. Lenfoma: Hodgkin ya da non-Hodgkin lenfomalarda çok büyük önemi vardır. Ayrıca ince bağırsak lenfoması gibi durumları da görüntüleyebiliyor. Toraks, batın ve pelviste bulunan lenf bezlerinde tutulumunun görülmesi de mümkündür. Bu tutulumları da görüntülüyor.
  3. Tiroid Kanserleri
  4. Meme Kanserleri
  5. Pankreas Kanserleri
  6. Kolon Kanserleri
  7. Melooma (deri kanseri)
  8. Beyin Tümörleri

Diğer uygulama alanlarından birkaçı ise; mediasten kitleleri, özafagus kanseri, mide kanseri, kemik tümörleri, ince bağırsak tümörleri, yumuşak doku sarkomları olarak sıralanabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Gününde Yalnızsan
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Psikolojide Kaygı Nedir? Kaygı Bozuklukları Belirtileri Nelerdir?

Psikolojide Kaygı Nedir? Kaygı Bozuklukları Belirtileri Nelerdir?

Mevsim Geçişlerinde Bağışıklık Güçlendirmek İçin Ne Yapılmalı?

Mevsim Geçişlerinde Bağışıklık Güçlendirmek İçin Ne Yapılmalı?

Migren Taşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?

Migren Taşı Nedir, Nasıl Kullanılır? Migren Ağrısına Hangi Taş İyi Gelir?

Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine ne iyi gelir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet