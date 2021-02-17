Pika Sendromu Nedir, Neden Olur? Pika Sendromunun Belirtileri Nelerdir, Tedavisi Nasıl Yapılır?



Pika sendromu daha çok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda da ortaya çıkan bir durum olan pika sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.



Pika Sendromu Nedir?



Pika sendromu kısaca bir yemek bozukluğu olarak adlandırılır. İşlev bozukluğu olarak da görülebilir. Bu sendrom daha çok çocuklarda ortaya çıkar. Pika sendromu ortaya çıkan çocuklarda çocuklar metal ve çakıllara karşı yeme eğiliminde olurlar. Aynı zamanda bu çocuklar tebeşir ve toprakları da sıklıkla tüketirler.



Pika Sendromu Neden Olur?



1) Anemi

Anemi pika sendromunun en büyük nedenleri olarak bilinmektedir. Anemi halk arasında kansızlık olarak adlandırılır. Kansızlık şikayeti ile ortaya çıkan pika sendromu hamilelikte de görülebilir.



2) Şizofreni

Şizofreni hastalığı en çok görülen psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesidir. Uzun süre devam eden şizofreni hastalığında pika sendromu tetiklenebilir. Şizofreni aynı zamanda obsesif bozukluk da ortaya çıkmaktadır.



3) Yetersiz Beslenme

Yetersiz beslenme de yine pika sendromunun nedenleri arasındadır. Özellikle çocukluk çağında olan bireyler iyi bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Çocuklarda vitaminsiz beslenme ve abur cubur beslenme görülünce pika sendromu tetiklenebilir. Pika sendromu yetersiz beslenmeye bağlı olarak çocuklarda görülür.



Pika Sendromu Belirtileri Nelerdir?



1) Karın Ağrısı

Pika sendromunun en önemli belirtileri arasında karın ağrısı vardır. Çocuklarda ortaya çıkan pika sendromu gün boyunca karın ağrısına neden olmaktadır.



2) Dışkıda Kan

Sürekli olarak yiyecek olmayan maddeleri tüketen çocuklarda dışkıda kan meydana gelmektedir. Dışkıda kan görüldüğü gibi aynı zamanda mide de ülser de görülmektedir.



3) Kabızlık

Kabızlık en önemli pika sendromu belirtileri arasında yer almaktadır. Kabızlığın yanında ishal de eşlik edebilir. Kabızlık bu hastalıkta önemli bir belirtidir.



Pika Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?



Pika sendromu tedavisinde öncelikle çocukların ebeveynleri uyarılır. Yiyecek olmayan maddelerden çocuğun uzak durması sağlanır. Bunun yanı sıra çocuklara yeni bağışıklık sistemi kazandırılması ve yeni yemek alışkanlığı kazandırılarak tedavisi yapılmaktadır. Aynı zamanda çocuklarda davranış bozukluğuna yönelik olarak da psikolojik servise yönlendirilir.