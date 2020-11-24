Adnan Serter’den kış mevsimine özel saç bakımı tüyoları ve 2021 trendleri

Kış mevsimi her açıdan bizi yıpratan bir mevsim, gerek soğuktan kuruyan çatlayan ellerimiz ve yüzümüz, gerek kalın giyinmekten havasız kalan cildimiz. Peki kış mevsiminin saçlara etkisi nasıl?

Yaz mevsiminde güneşin etkisi ve enerjisiyle insanların saç renklerini açma eğiliminde olduğunu görüyoruz genellikle bu sebeple saçlara yapılan işlemler dolayısıyla saçlar kurumuş ve yıpranmış hale gelebiliyor, yaz sonrası yapılan bakımlarla yıpranmış saçı toparlamaya çalışıyoruz. Kış mevsimine geldiğimizde de psikolojik olarak havaların kapalı olması ve soğuk olması kadınların saç renklerini de mutlaka etkiliyor. Kış mevsiminde de yazın rengini açtığımız saçı genelde koyu tonlara döndürüyoruz.

Soğuk havalarda saç bakımımız nasıl olmalı, ekstra özen göstermemiz bir gereken konu var mı?

Soğuk havalarda başımızı korumak için kullandığımız eşarp ve şapka gibi aksesuarlar sentetik olduğu için saç dipleri daha havasız kalmaya başlıyor ve saçlardaki elektriklenme artıyor ve saçlar şekilsizleşiyor. Yapılması gereken en önemli şey saçımızın nemini korumak olmalı bu noktada. Boya kaynaklı saçın proteini eksildiği gibi, dış etkenlere bağlı olarak da saçlarımızın nemi eksiliyor. Kış mevsiminde özellikle argan serumları saçımızı koruyacak ürünlerden biri olabilir. Aynı şekilde saçlarına iyi bakmak isteyenler Hindistan cevizi yağını da saç uçlarına sürerek kullanabilirler. Şapkalardan dolayı saç köklerinin basık olmasını engellemek için de hacim veren şampuanlar kullanmak en ideal kış bakımıdır saçlarımıza. Aynı zamanda şapka içinde saçlarımız yağlanma eğilimi de gösterdiği için yağlanmayı önleyici sarımsak şampuanı da saçlarınızın kış mevsiminde bile hacimli ve bakımlı görünmesini sağlayabilir.

Saçlarımızı yıkadıktan sonra kurutma makinesi kullanmak mı kullanmamak mı saçlarımız için daha iyi?

Fön makinesi kesinlikle kullanılması gereken bir eşya, özellikle kış aylarında saç diplerinin ıslak kalması saç nezlesini tetikleyebilir. Kuruturken dikkat edilmesi gereken noktalar var tabii ki mesela saçlarımızı saç kurutma makinesi ile kuruturken yüksek hız ve yüksek ısıda kurutmamak gerekir. Böyle yaptığımız takdirde saçtaki suyu alacağız derken saçın kendisindeki nemi de kurutmaya başlarız ve hızlı kurutulduğunda da saçın üstündeki pul tabakası kapanma şansını kaybeder. Bu sebeple dipten uca doğru yavaş hareketlerle kurutursak çok daha canlı ve parlak saçlarımız olmasını sağlarız. Eğer saç kurutma işlemini başımızı öne eğerek yaparsak diplerdeki volüme de artacaktır.

Genel olarak kadınlar kendilerinde bir değişiklik ihtiyacı duyduklarında hemen kuaföre gitmek geliyor akıllara. Peki sizin ‘hanımlar bunu lütfen kendinize ve saçlarınıza yapmayın’ demek istediğiniz bir şey var mı?

Evet özellikle hanımlar psikolojik olarak gergin olduklarında veya yeni bir başlangıç yapmak istediklerinde değişikliğe ilk önce saçlarından başlarlar. Ama burada biraz durup düşünmek gerekiyor.

Özellikle gergin bir dönemdeyse kişi saç rengini değiştirmek ve kestirmekle başlıyor işe. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey radikal kararlar vermemeye çalışmamız. Örnek verecek olursak sarışın bir kadınsa saç rengini değiştirip birden çok koyultmak istiyor. Ya da tam tersi işlemler yoğun kimyasal kullanılan işlemler ve saçları çok yıpratan işlemler. Her ne kadar iyi ürünler kullanmaya çalışsak da saçlarda ciddi deformasyonlara yol açıyor. Bir de şöyle bir problem var, kişi bu depresif ve sıkıntılı dönemini atlattığında eski rengine eski saçına dönmek istediğinde daha büyük bir tehlike bizi bekliyor. Eski renge dönebilmek için tekrardan kimyasal ürünler kullanılıyor, sert işlemler gerekiyor ve kaş yaparken göz çıkabiliyor. Burada biz kuaförlere çok büyük görev düşüyor. Müşterimizle iyi diyalog kurup, gerçek hislerini anlayıp bu değişikliğin bir şeye tepki olarak değil de gerçekten kendisinde bir farklılık isteyip istemediğini anlamamız gerekiyor ki kendisini sağlıklı saçlarla uğurlayabilelim ve bir depresyon da biz yaratmayalım. Hanımlara önerim büyük değişimler için aniden kararlar almasınlar.

2020 yılını bitirirken bize önerebileceğiniz kış tonları neler?

Genellikle koyu tonları ön planda görüyoruz. Gerek pandemi döneminin getirdiği yaşamsal faktörler sebebiyle balyaj ve ombre gibi işlemler için kuaföre gitme sıklığı oldukça azaldı. Daha az renklendirme işlemi isteyen saçlar moda oldu. Biz de bunu sombre olarak adlandırıyoruz. Sombre nedir? Sombre, ombrenin daha yumuşak geçişli olanı, çok fazla ton farkı olmayanı.

Jüri üyesi olduğunuz programda ‘kış kadını’ ve ‘yaz kadını’ kavramlarını duymuştuk sizden, bunu kısaca açıklayabilir misiniz? Kadınlar kullanacakları saç renklerini neye göre seçmeli?

Bu sistem yani renk bilimine göre; dünyadaki bütün renkler sarı kırmızı maviden oluşur. Yani cildimizde de sarı, kırmızı, mavi pigmentler bulunmakta. Kırmızı pigment koyuluğu gösterir. Bir saç ne kadar koyuysa kırmızı pigment o kadar fazla demektir. Biz mevsimlerden önce insanları soğuk grup, sıcak grup diye ikiye ayırıyoruz. Teninde mavi pigment yoğun olan insanları soğuk gruba, teninde sarı pigment fazla olan insanları da sıcak gruba alıyoruz. Şöyle örnek verebiliriz; Nicole Kidman bir ilkbahar kadını. Tuba Büyüküstün bir kış kadın. Billur Kalkavan bir yaz kadını. Ve Elçin Sangu bir sonbahar kadını. Bir de nötr grubumuz var. Nötr grup ciltteki üç pigmentin de dengeli olduğu grup. En şanslı kadınlar diyebiliriz bu gruba çünkü hemen hemen tüm renkler bu kadınlara yakışır.

Evlere kapanarak geçirdiğimiz bir 2020 yılını geride bırakırken, 2021 yılı için saç renkleri ve modellerinde ne gibi değişiklikler göreceğiz?

Sıcak kahve ve soğuk kahve renkleri şu an çok moda 2021 yılında da bol bol göreceğimiz saç renklerinden. Kakül modası da yine revaçta olan modellerden biri. Kakülün orta noktası burun hizasında olup şakaklara doğru uzayan kaküller çok fazla. Uzun saçlarda da tepe noktası katlandırılmış saç modelleri bolca göreceğimiz modellerden. Pandemi dönemi bize evde saç boyamayı da öğrettiği için düz renkler de yine sıkça gördüğümüz saç renklerinden. Permanın da geri geldiğini söyleyebilirim buradan. Dalgalı saçlara sahip hanımların günleri geri geldi.