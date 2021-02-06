Uzun zamandır merak ettiğim ve bir çok çekincemin olduğu bir işlem olan dudak dolgusu için bütün araştırmalarımı yaptıktan, bütün korkunç yan etkili vakaların haberlerini okuduktan sonra cesaretimi topladım ve işlem için kliniğin yolunu tuttum.

Her ne kadar araştırma yapıp bilinçli bir şekilde gittiğinizi düşünseniz de muayene koltuğuna oturduğunuzda aslında internette yazanların doktorların bilgisinin binde biri bile olmadığını hemen fark ediyorsunuz. Kliniğe gittiğimde Suna hanım beni tüm tatlılığıyla karşıladı.

Tüm korkularımı kendisine de aktardım, hatta biraz fazla detay soru sormuş olabilirim, kabul.

Sonrasında muayene için Dr. Salih Onur Basat'ın odasına gittim, beni 24 yıllık gerçeğimle yüzleştirdi ve dudak yapımın gerçekten çok ince, zayıf ve hacimsiz olduğunu söyledi.

Sanırım bunları söylerken işinin zor olacağına dikkat çekiyordu.

Neyse ki benim doktoruma güvencim tamdı çünkü kendisi yaptığı işlemlerde vücudunuzun bir bölgesindeki yağı alıp orayı inceltip hacimli durmasını istediğiniz bölgeye (örn: kalçanıza) enjekte edebiliyor. Bu bize düşündükçe bile sıra dışı gelen işlemi gerçekleştiren bir doktorun en kolay işlemi dudak dolgusudur herhalde diye düşünmeden yapamıyor insan.

Muayene odasından sonra bir başka odaya fotoğraflarımın çekilmesi için girdim. Açıkçası aradaki farkın nasıl olacağını merak ettiğim için bu konuda baya hevesliydim zaten. Sonrasında bir çok sorudan oluşan bir rıza metni okudum cevapladım ve imzaladım. İçinde ne gibi sorular var diyecek olursanız minicik aktarayım,

Alerjim var mı?

Kronik hastalığım?

Ameliyat oldum mu?

Uçuk ataklarım var mı?

Aktif deri hastalığım var mı?

Bu böyle uzuyor gidiyor, hepsini özenle okuyup doldurmak gerekiyor, çünkü her ne kadar görüntümüz adına bir değişim için işlem yaptırsak da vücudumuzun içine enjekte edilen bir sıvı farklı reaksiyonlar gösterebilir. Tüm bu sorular çok önemli bu yüzden.

Okuyup onaylanan formdan sonra dudak bölgemi uyuşturmak için bir krem sürdüler, tadına bakamadım :) Eğer dilim değerse uyuşur sonra tüm ağzımın içi uyuşurmuş. Gerçekten inanılmaz etkili krem hemen dudağım karıncalanmaya başladı. Bu süre zarfında konuşmak yasak. İşte en acı veren şey buydu benim için.

İşlem odasına geçtiğimizde artık iyice uyuşmuştu dudaklarım ve çevresi. Doktorum toplamda 1 cc enjekte edeceğimizi söyledi zaten ben de çok yapay durmasını istemediğim için benim için en uygunu olacağına karar vermiştim öncesinde.

İşlem başladığında ne mi hissettim?

Sadece sinek ısırığı.

O kadar enteresan ki iğnenin dudağınızın içine girdiğini hissediyorsunuz ama canınız acımıyor. Tabii bazı noktalar hariç. Örneğin üst dudağınızın m çizgisi en fazla sinirimizin olduğu yermiş ve acıması normalmiş.



Gerçekten çok çok az hissettiğim acı sonrası hacimli dudaklara kavuştuğumu tekrar tekrar belirtmeme gerek yok sanırım. İşlem bittikten sonra minik bir masaj ve buz kompresten sonra işlem tamamen bitti.

Benim için en önemli detay Doktorum Salih bey bana dudağıma enjekte ettiği dolgunun markasını ve kartını verdi ve tekrardan yaptırmak istersen mutlaka bunu doktoruna bildir dedi. İşte bu hareket aslında kişinin hastasına verdiği değeri gösteriyor bence.

Benim dudak dolgusu hikayem bu kadar, zamanla azalsa da eskisinden daha hacimli dudaklarım için Dr. Salih Onur Basat'a teşekkürler! :)