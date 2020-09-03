Piraye İsminin Anlamı Nedir? Piraye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bebeklerini kucaklarına alan aileler en güzel ismi seçebilmek için uğraşırlar. Piraye ismi ise kız çocukları için verilebilecek en güzel isimlerden bir tanesidir. Piraye isminin anlamı süs bebek demektir.



Piraye Ne Demek?



Aileler bebekleri için en güzel ismi vermeyi isterler. Bunun içinde hummalı bir isim arayışına girilecektir. Erkek bebeklere ve ya kız bebeklere en uygun isimler de aileler tarafından seçilmelidir. Günümüzde kız bebekler için Piraye ismi çok sık kullanılır. Naif ve zarif bir söylenişe sahip olan Piraye ismi Farsça kökenlidir. Piraye ismine sahip bebekler genellikle haylaz, yaramaz, komik ve maceracı olabiliyorlar. Farsça kökenli olan Piraye isminin anlamı süs ve bezektir. Aynı zamanda pek çok ünlü sanatçı da çocuklarına Piraye ismini koyuyorlar. Piraye ismi de oldukça beğeni topluyor.



Piraye İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Günümüzde aileler bebeklerine isim verirken Kur'an’da geçip geçmediğine de çok dikkat ediyorlar. Genellikle Arapça kökenli isimler Kur'an’da geçerken Türkçe ve Farsça kökenli kelimeler ise Kur'an’da geçmiyor. Farsça kökenli olan Piraye ismi Kur'an’da geçmiyor. Buna rağmen Piraye ismini kız çocuklarına vermek ise caizdir. Her aile bebeğine en uygun isimleri kullanabilir. Ünlü şair Nazım Hikmet'in en büyük aşkının ismi de Piraye'dir. Yıllar boyu bu büyük aşk tarih kitaplarında yer almıştır. Piraye isminin Türkiye genelinde sevilmesi de buna bağlıdır. Piraye isimli çocukların oldukça çalışkan ve zeki bir yapıda oldukları da bilinen bir gerçektir.