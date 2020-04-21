SaÄŸlÄ±k

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerSaÄŸlÄ±k Haberleri Plcr Nedir? Plcr Kaç OlmalÄ±? YüksekliÄŸi Ve DüÅŸüklüÄŸü Nedenleri
21.04.2020 - 16:58 |

Plcr Nedir? Plcr Kaç OlmalÄ±? YüksekliÄŸi Ve DüÅŸüklüÄŸü Nedenleri

SaÄŸlÄ±klÄ± olmak iÃ§in belirlenen saÄŸlÄ±k deÄŸerlerine plcr denilmekte olup hastanede Ã¶lÃ§Ã¼lmektedir. Kendisinde rahatsÄ±zlÄ±k ve deÄŸiÅŸiklik hissedenlere, kan ve idrar gibi testler yapÄ±larak plcr deÄŸerleri Ã¶ÄŸrenilmektedir. Herhangi bir aksayan durum sÃ¶z konusuysa, tedavi sÃ¼recine girilmektedir. Ä°ÅŸte plcr yÃ¼kekliÄŸi ve dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ gibi merak edilen konularda detaylÄ± bilgiler.Â

Plcr Nedir? Plcr Kaç OlmalÄ±? YüksekliÄŸi Ve DüÅŸüklüÄŸü Nedenleri

Plcr Nedir? Plcr KaÃ§ OlmalÄ±? YÃ¼ksekliÄŸi Ve DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ Nedenleri

Â 

SaÄŸlÄ±klÄ± olmak iÃ§in belirlenen saÄŸlÄ±k deÄŸerlerine plcr denilmekte olup hastanede Ã¶lÃ§Ã¼lmektedir. Kendisinde rahatsÄ±zlÄ±k ve deÄŸiÅŸiklik hissedenlere, kan ve idrar gibi testler yapÄ±larak plcr deÄŸerleri Ã¶ÄŸrenilmektedir. Herhangi bir aksayan durum sÃ¶z konusuysa, tedavi sÃ¼recine girilmektedir. Ä°ÅŸte plcr yÃ¼kekliÄŸi ve dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ gibi merak edilen konularda detaylÄ± bilgiler.

Â 

Â BÃ¼yÃ¼k hÃ¼creli trombosit anlamÄ±na gelen plcr, kan testlerinin sonucunu gÃ¶steren raporlarda gÃ¶zÃ¼kmektedir.

Â 

Â Ã‡ok Ã¶nemli kan hÃ¼crelerinden olan trombositler, genel olarak kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸma zamanlarÄ± fonksiyonu ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Trombosit kan pulcuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±, pÄ±htÄ±laÅŸmayÄ± hÄ±zlandÄ±rmaktadÄ±r. AzalmasÄ± durumunda pÄ±htÄ±laÅŸma zorlaÅŸmaktadÄ±r. KaraciÄŸer tarafÄ±ndan Ã¼retilmekle birlikte yaÅŸam sikluslarÄ±nÄ± tamamlamalarÄ± halinde dalakta parÃ§alanarak yok edilmektedir. Ã‡ekirdek ve renk yapÄ±sÄ±ndan yoksun olmakla birlikte kalÄ±tsal birtakÄ±m hastalÄ±klara baÄŸlÄ± olarak sayÄ±larÄ± deÄŸiÅŸebilmektedir.

Â 

Â Plcr Nedir?

Â 

Â BÃ¼yÃ¼k trombosit hÃ¼cresi oranÄ± anlamÄ± taÅŸÄ±yan plcr, Ã¶zel tÄ±bbi cihazlar yardÄ±mÄ±yla Ã¶lÃ§Ã¼lmektedir. BirtakÄ±m hastalÄ±klarÄ±n tanÄ±sÄ±nÄ±n konulmasÄ±nda da plcr bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. BazÄ± kiÅŸilerde plcr normal Ã§Ä±karken, kimilerinde normalin altÄ±nda ve yukarÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kabilmektedir. Test sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeyi laboratuvar gÃ¶revlisi yapamamakla birlikte deÄŸerlendirmeyi yapacak kiÅŸi ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼n doktoru olmaktadÄ±r. Plcr sonuÃ§larÄ±nÄ±n normalin altÄ±nda veya yukarÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, ek bazÄ± testler yapÄ±lmaktadÄ±r.

Â 

Â Plcr KaÃ§ OlmalÄ±?

Â 

Â Ä°nsan vÃ¼cudundan alÄ±nan kan Ã¶rnekleri ile elde edilen plcr, kiÅŸinin yaÅŸÄ±na gÃ¶re bazÄ± durumlarda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶stermektedir. Rutin bir saÄŸlÄ±k taramasÄ± olan plcr, optik sisteme gÃ¶re %44 ile %56 arasÄ±nda olmalÄ±dÄ±r. Burun kanamasÄ±, ciltte morluklar ve lekeler, fazla adet kanamasÄ±, kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ± ve iÃ§ kanama gibi durumlarda plcr deÄŸerlerinin Ã¶lÃ§Ã¼lmesi gerekmektedir.

Â 

Â DiÄŸer kan Ã¶lÃ§Ã¼mlerindeki sonuÃ§lar gibi plcr de kiÅŸiden kiÅŸiye deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilmektedir. Hatta aynÄ± kiÅŸide farklÄ± zamanlarda farklÄ± sonuÃ§lar elde etmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Genel olarak plcr deÄŸeri, 150 binden az ve 400 binden fazla olmamalÄ±dÄ±r. Az veya fazla olmasÄ± durumunda, kiÅŸideki bir soruna iÅŸaret etmektedir.

Â 

Â YÃ¼ksekliÄŸi ve DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ Nedenleri

Â 

Â Plcr deÄŸerlerinin az Ã§Ä±kmasÄ±, kiÅŸinin hayati risk taÅŸÄ±masÄ±na neden olmaktadÄ±r. Ä°nsan vÃ¼cudunda oluÅŸmaya baÅŸlayan hastalÄ±klar, plcr deÄŸerlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rmektedir. Ã‡ok fazla alkol tÃ¼ketilmeli ve beslenme programÄ±nda B12'ye yer verilmemesi de plcr deÄŸerlerinin dÃ¼ÅŸmesini saÄŸlamaktadÄ±r. Hamilelikte kan hacmi artmakta ve buna baÄŸlÄ± olarak plcr deÄŸerleri dÃ¼ÅŸmektedir.

Â 

Â YÃ¼ksek plcr deÄŸerleri, trombositoz hastalÄ±ÄŸÄ±na sebebiyet vermektedir. VÃ¼cuttaki kan hÃ¼creleri normalden daha erken bir zamanda yÄ±kÄ±ma uÄŸrarsa, demir yÃ¶nÃ¼nden eksik bir beslenme sÃ¶z konusuysa, vÃ¼cutta alerjik tepkiler varsa ve dalak aldÄ±rma ameliyatÄ± geÃ§irilmiÅŸse, plcr deÄŸerleri yÃ¼kselmektedir. Plcr deÄŸerlerinin yÃ¼kselmesi ile birlikte kiÅŸi felÃ§ geÃ§irebilir ve bazÄ± iÃ§ organlar fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getiremeyebilir. Ä°ltihaplÄ± bazÄ± hastalÄ±klarÄ±n yaÅŸanmasÄ± da plcr deÄŸerlerinin yÃ¼kselmesine neden olmaktadÄ±r.

Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
daha fazla video iÃ§in
Astroloji
KOÇ
BOÄžA
Ä°KÄ°ZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAÅžAK
TERAZÄ°
AKREP
YAY
OÄžLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
BugÃ¼n

Bugün kiÅŸisel açÄ±dan önem verdiÄŸiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ä°kili iliÅŸkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. FarkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ±z zamanlar yaÅŸayabilirsiniz. ÇatÄ±ÅŸmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. DuygularÄ±nÄ±zÄ± daha derin yaÅŸayabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün kendi iç dünyanÄ±zla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediÄŸiniz olaylar gündeminizi meÅŸgul edebilir. Ä°kili iliÅŸkilerinizde olgunlaÅŸma içinde olabilirsiniz. OlaylarÄ±n niye bu ÅŸekilde ilerlediÄŸini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularda gizli kalmÄ±ÅŸ durumlar yaÅŸanabilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konularÄ± idrak edebilirsiniz. BazÄ± konularda farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ±z artabilir. Gün içinde arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. ÖÄŸle saatlerinde ikili iliÅŸkilerinizde iletiÅŸimden kaynaklÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar çÄ±kabilir. DeÄŸiÅŸim içinde olacaÄŸÄ±nÄ±z zamanlardasÄ±nÄ±z.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün iÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili geliÅŸmeler gündeminizi etkileyebilir. ÖÄŸlen saatlerinde üstlerinizle iletiÅŸiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaÅŸmak için kurduÄŸunuz iliÅŸkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduÄŸunuz konularÄ±n üzerinde daha fazla yoÄŸunlaÅŸabilirsiniz. Gün içinde tamamlanmalar olabilir. AkÄ±ÅŸta kalmaya özen gösterin.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Ä°lgilendiÄŸiniz konular hakkÄ±nda daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Ä°kili iliÅŸkilerinizdeki olaylarÄ± daha iyi okuyabileceÄŸiniz bir gündesiniz. YabancÄ±larla ilgili konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaÅŸayabilirsiniz. Birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸileri eleÅŸtirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki sözlerinizi yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirebilir. Sorumlu olduÄŸunuz konularÄ± olgunlaÅŸtÄ±rmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. BazÄ± iÅŸlerinizde yenilenme ihtiyacÄ± duyabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

EÅŸinizle ilgili konularda farkÄ±ndalÄ±k yaÅŸayabilirsiniz. BazÄ± konularÄ±n üzerinde daha fazla düÅŸünebilirsiniz. Ä°liÅŸkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalÄ±ÅŸÄ±n. AkÅŸam saatlerinde kendinizi duygularÄ±nÄ±zÄ±n içinde kaybolmuÅŸ hissedebilirsiniz. AkÄ±ÅŸta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduÄŸunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±zda sorumlu olduÄŸunuz iÅŸlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilere daha sakin davranmanÄ±zda fayda var. Ä°letiÅŸim problemlerinden dolayÄ± iÅŸlerinizde aksamalar meydana gelebilir. Ä°kili iliÅŸkilerinize zaman ayÄ±rmak size iyi gelecektir. DuygularÄ±nÄ±zdaki deÄŸiÅŸikliÄŸi karÅŸÄ±nÄ±zdakine ifade etmeden önce düÅŸünmelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konulara yönelmek isteyebilirsiniz. AÅŸk iliÅŸkiniz gündeminizi meÅŸgul edebilir. Ä°kili iliÅŸkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z farkÄ±ndalÄ±klarÄ±nÄ±z size yeni kapÄ±lar açabilir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸiye kendinizi ifade etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken, konuÅŸmanÄ±n tartÄ±ÅŸmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayÄ±rabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Ailevi konularda kendinizi sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz. Ev hayatÄ±nÄ±zla ilgili konularda deÄŸiÅŸiklikler yapmak isteyeceÄŸiniz bir gündesiniz. BazÄ± iÅŸlerde acele karar vermeyin. AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kararlarÄ± iyi düÅŸünün, gözden kaçan durumlar olabilir. GeçmiÅŸle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanÄ±z size iyi gelebilir.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. HazÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ±z sözleÅŸmeleri kontrol etmelisiniz. Ä°letiÅŸimde olduÄŸunuz kiÅŸilerle yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalarÄ± en aza indirmek için yazÄ±lÄ± teyit almanÄ±z da fayda olabilir. YakÄ±n çevrenizdeki deÄŸiÅŸiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ä°kili iliÅŸkilerinizin önem kazanacaÄŸÄ± zamanlardasÄ±nÄ±z. Derin duygular içine girebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
BugÃ¼n

Bugün maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgili geliÅŸmeler gündeminizi etkileyebilir. HarcamalarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçirmek iyi bir baÅŸlangÄ±ç olabilir.  KiÅŸisel yeteneklerinizi geliÅŸtirmek için adÄ±mlar atabilirsiniz. Ä°kili iliÅŸkilerinizde olasÄ± tartÄ±ÅŸmalara karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±zda fayda var. BazÄ± konularÄ±n olgunlaÅŸmasÄ±nÄ± beklemelisiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

DevamÄ±nÄ± Oku
Hafta Hafta Gebelik

GebeliÄŸinizin kaÃ§Ä±ncÄ± haftasÄ±ndasÄ±nÄ±z?

Günün YazÄ±larÄ±
Filiz Has
Filiz HasDijital Moda ÇaÄŸÄ± BaÅŸlÄ±yor!
Uzm. Klinik Psk. Özlem Åžen Baysal
Uzm. Klinik Psk. Özlem Åžen BaysalDoÄŸayÄ± Evinize TaÅŸÄ±yÄ±n
Ortodonti UzmanÄ± Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti UzmanÄ± Dr. Kerem AtamözlüKarantina sürecinde yarÄ±m kalan tedaviler
AslÄ± Kocaeli
AslÄ± KocaeliÇocukluÄŸa doyulmaz...
Uzman Psikolog Yasemin AydoÄŸdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoÄŸduKoronavirüs Korkunuzu AzaltÄ±n
Astrolog Seçkin Ä°lbuÄŸa
Astrolog Seçkin Ä°lbuÄŸa23 Nisan 2020 BoÄŸa YeniayÄ±: Öz ve huzur
Astrolog AslÄ±han Kozluca
Astrolog AslÄ±han Kozluca23 Nisan BoÄŸa YeniayÄ±: Güven arayÄ±ÅŸÄ±
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYaÅŸam enerjisi ile dolmak
Emre Kara
Emre Kara%100 CanlÄ± %100 Ä°vana
Deniz Tunca
Deniz TuncaCovid-19 sürecinde diÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemi
En Çok Ä°zlenen Videolar
KadÄ±nlarÄ±n Elinden en doÄŸal ürünlerKadÄ±nlarÄ±n Elinden en doÄŸal ürünler
Evde oyun hamuru yapÄ±yoruz!Evde oyun hamuru yapÄ±yoruz!
DiÅŸ eti hastalÄ±klarÄ±nÄ±n önlenmesi için yapÄ±lmasÄ± gerekenlerDiÅŸ eti hastalÄ±klarÄ±nÄ±n önlenmesi için yapÄ±lmasÄ± gerekenler
Gut hastalÄ±ÄŸÄ± nedir, nasÄ±l tedavi edilir?Gut hastalÄ±ÄŸÄ± nedir, nasÄ±l tedavi edilir?

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Plt Nedir? Plt Kaç OlmalÄ±? YüksekliÄŸi Ve DüÅŸüklüÄŸü Nedenleri

Plt Nedir? Plt KaÃ§ OlmalÄ±? YÃ¼ksekliÄŸi Ve DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ Nedenleri

Bakla NasÄ±l PiÅŸirilir? Kuru Ve ZeytinyaÄŸlÄ± Bakla PiÅŸirme Yöntemleri

Bakla NasÄ±l PiÅŸirilir? Kuru Ve ZeytinyaÄŸlÄ± Bakla PiÅŸirme YÃ¶ntemleri

Plcr Nedir? Plcr Kaç OlmalÄ±? YüksekliÄŸi Ve DüÅŸüklüÄŸü Nedenleri

Plcr Nedir? Plcr KaÃ§ OlmalÄ±? YÃ¼ksekliÄŸi Ve DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ Nedenleri

Kanser nasÄ±l ortaya çÄ±kar? Kanser hücresinin özellikleri

Kanser nasÄ±l ortaya Ã§Ä±kar? Kanser hÃ¼cresinin Ã¶zellikleri

SÄ±radaki Haber