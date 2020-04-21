Plcr Nedir? Plcr KaÃ§ OlmalÄ±? YÃ¼ksekliÄŸi Ve DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ Nedenleri

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SaÄŸlÄ±klÄ± olmak iÃ§in belirlenen saÄŸlÄ±k deÄŸerlerine plcr denilmekte olup hastanede Ã¶lÃ§Ã¼lmektedir. Kendisinde rahatsÄ±zlÄ±k ve deÄŸiÅŸiklik hissedenlere, kan ve idrar gibi testler yapÄ±larak plcr deÄŸerleri Ã¶ÄŸrenilmektedir. Herhangi bir aksayan durum sÃ¶z konusuysa, tedavi sÃ¼recine girilmektedir. Ä°ÅŸte plcr yÃ¼kekliÄŸi ve dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ gibi merak edilen konularda detaylÄ± bilgiler.

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Â BÃ¼yÃ¼k hÃ¼creli trombosit anlamÄ±na gelen plcr, kan testlerinin sonucunu gÃ¶steren raporlarda gÃ¶zÃ¼kmektedir.

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Â Ã‡ok Ã¶nemli kan hÃ¼crelerinden olan trombositler, genel olarak kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸma zamanlarÄ± fonksiyonu ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Trombosit kan pulcuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±, pÄ±htÄ±laÅŸmayÄ± hÄ±zlandÄ±rmaktadÄ±r. AzalmasÄ± durumunda pÄ±htÄ±laÅŸma zorlaÅŸmaktadÄ±r. KaraciÄŸer tarafÄ±ndan Ã¼retilmekle birlikte yaÅŸam sikluslarÄ±nÄ± tamamlamalarÄ± halinde dalakta parÃ§alanarak yok edilmektedir. Ã‡ekirdek ve renk yapÄ±sÄ±ndan yoksun olmakla birlikte kalÄ±tsal birtakÄ±m hastalÄ±klara baÄŸlÄ± olarak sayÄ±larÄ± deÄŸiÅŸebilmektedir.

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Â Plcr Nedir?

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Â BÃ¼yÃ¼k trombosit hÃ¼cresi oranÄ± anlamÄ± taÅŸÄ±yan plcr, Ã¶zel tÄ±bbi cihazlar yardÄ±mÄ±yla Ã¶lÃ§Ã¼lmektedir. BirtakÄ±m hastalÄ±klarÄ±n tanÄ±sÄ±nÄ±n konulmasÄ±nda da plcr bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. BazÄ± kiÅŸilerde plcr normal Ã§Ä±karken, kimilerinde normalin altÄ±nda ve yukarÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kabilmektedir. Test sonuÃ§larÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeyi laboratuvar gÃ¶revlisi yapamamakla birlikte deÄŸerlendirmeyi yapacak kiÅŸi ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼n doktoru olmaktadÄ±r. Plcr sonuÃ§larÄ±nÄ±n normalin altÄ±nda veya yukarÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kmasÄ± durumunda, ek bazÄ± testler yapÄ±lmaktadÄ±r.

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Â Plcr KaÃ§ OlmalÄ±?

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Â Ä°nsan vÃ¼cudundan alÄ±nan kan Ã¶rnekleri ile elde edilen plcr, kiÅŸinin yaÅŸÄ±na gÃ¶re bazÄ± durumlarda deÄŸiÅŸiklik gÃ¶stermektedir. Rutin bir saÄŸlÄ±k taramasÄ± olan plcr, optik sisteme gÃ¶re %44 ile %56 arasÄ±nda olmalÄ±dÄ±r. Burun kanamasÄ±, ciltte morluklar ve lekeler, fazla adet kanamasÄ±, kanÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ± ve iÃ§ kanama gibi durumlarda plcr deÄŸerlerinin Ã¶lÃ§Ã¼lmesi gerekmektedir.

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Â DiÄŸer kan Ã¶lÃ§Ã¼mlerindeki sonuÃ§lar gibi plcr de kiÅŸiden kiÅŸiye deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilmektedir. Hatta aynÄ± kiÅŸide farklÄ± zamanlarda farklÄ± sonuÃ§lar elde etmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Genel olarak plcr deÄŸeri, 150 binden az ve 400 binden fazla olmamalÄ±dÄ±r. Az veya fazla olmasÄ± durumunda, kiÅŸideki bir soruna iÅŸaret etmektedir.

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Â YÃ¼ksekliÄŸi ve DÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ Nedenleri

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Â Plcr deÄŸerlerinin az Ã§Ä±kmasÄ±, kiÅŸinin hayati risk taÅŸÄ±masÄ±na neden olmaktadÄ±r. Ä°nsan vÃ¼cudunda oluÅŸmaya baÅŸlayan hastalÄ±klar, plcr deÄŸerlerini dÃ¼ÅŸÃ¼rmektedir. Ã‡ok fazla alkol tÃ¼ketilmeli ve beslenme programÄ±nda B12'ye yer verilmemesi de plcr deÄŸerlerinin dÃ¼ÅŸmesini saÄŸlamaktadÄ±r. Hamilelikte kan hacmi artmakta ve buna baÄŸlÄ± olarak plcr deÄŸerleri dÃ¼ÅŸmektedir.

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Â YÃ¼ksek plcr deÄŸerleri, trombositoz hastalÄ±ÄŸÄ±na sebebiyet vermektedir. VÃ¼cuttaki kan hÃ¼creleri normalden daha erken bir zamanda yÄ±kÄ±ma uÄŸrarsa, demir yÃ¶nÃ¼nden eksik bir beslenme sÃ¶z konusuysa, vÃ¼cutta alerjik tepkiler varsa ve dalak aldÄ±rma ameliyatÄ± geÃ§irilmiÅŸse, plcr deÄŸerleri yÃ¼kselmektedir. Plcr deÄŸerlerinin yÃ¼kselmesi ile birlikte kiÅŸi felÃ§ geÃ§irebilir ve bazÄ± iÃ§ organlar fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getiremeyebilir. Ä°ltihaplÄ± bazÄ± hastalÄ±klarÄ±n yaÅŸanmasÄ± da plcr deÄŸerlerinin yÃ¼kselmesine neden olmaktadÄ±r.