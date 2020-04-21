Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Plt Nedir? Plt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
21.04.2020 - 17:05 |

Plt Nedir? Plt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Herhangi bir yaralanma durumunda meydana gelen kanamanın durdurulması için kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositler bulunur. Trombositlerin bir diğer adı platelettir. Kan tahlilleri yapıldığında PLT adlı bir değer bulunur. PLT nedir? PLT kanda hangi değer aralığında olmalıdır? PLT yüksekliği veya düşüklüğü hangi anlamlara gelmektedir gibi birçok sorunun cevabı detaylarda yer alıyor.PLt platelet kelimesinin kısaltılmış halidir.

Plt Nedir? Plt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

PLT Nedir?

PLT aslında kanamalarda kanı pıhtılaştırarak durduran trombositi ifade eder. Trombosit kelimesi pıhtı anlamındaki “tromboz” kelimesinin kökeninden gelir. Trombositler kemik iliği tarafından üretilir. Tamamen renksiz olan bu kan hücreleri alyuvar ve akyuvarlardan daha küçük boyutlara sahiplerdir.

PLT (Trombosit) Normal Değeri Nedir?

Trombositler sağlıklı bir bireyde 150 bin ila 450 bin mikrolitre değerleri arasında bulunur. Trombositlerin kanda 450 binden daha fazla olması tıp dilinde trombositoz olarak adlandırılır. Trombositlerin 150 bin değerinden daha az olması durumu ise tıp dilinde trombositopeni olarak adlandırır. Bir bireyin kanında trombosit seviyesi 10bin ile 20 bin altında olması ile herhangi bir yaralanma olmaksızın bireyde kendiliğinden kanamalar görülmesine neden olur.

PLT Düşüklüğü (Trombositopeni)

Kanda PLT değerinin 150 binden daha az olması durumudur. Orta şiddetli veya hafif şiddetli olabileceği gibi şiddetli PLT düşüklüğü görülebilmektedir. Ciddi durumlarda tedavi edilmemesi bireyin yaşamını ciddi oranda tehdit ederek ölümü ile sonuçlanabilir. Herkeste görülebilecek bir durum olmasına karşın kullanılan bazı ilaçlar nedeni ile veya lösemi gibi hastalıklar nedeni ile meydana gelebilir. PLT düşüklüğü nedenleri:

B12eksikliği
Siroz
Aşırı alkol kullanımı
Kemoterapi, radyoterapi
Radyasyon ve çeşitli kimyasallara maruz kalınması
Kemik iliğinde yetersiz trombosit üretimi
Folat ve demir eksikliği
Suçiçeği, HIV ve çeşitli viral enfeksiyonlar
Myelodisplazi
Şiddetli anemi

PLT Yüksekliği (Trombositoz)

PLT yüksekliği kanda bulunan trombosit miktarının 400 bin üzerinde olması durumudur. Gerekenden çok daha fazla sayıda trombosit üretildiği anlamına gelmektedir. PLT değerinin yüksek olması bazı kişilerin kanında vücut içinde pıhtılaşmaya yol açabilmektedir. Oldukça ciddi olan bu durum acil tedavi gerektiren bir durumdur. PLT yüksekliğinin nedenleri:

Hemolitik anemi
Demir düşüklüğü, orak hücreli anemi
Travma sonrası
Bazı cerrahi operasyonların sonrası
Geçirilen bazı enfeksiyonların sonrası
Bazı kanser türlerinin varlığı
Bazı ilaçların kullanımı
Polisitemia vera ismi ile adlandırılan bir kemik iliği rahatsızlığı
Herhangi bir nedeni olmaksızın gereğinden fazla trombosit üreten kemik iliği
Cerrahi olarak dalağın alınması
Kan kayıpları
Romatoid artrit gibi çeşitli otoimmün hastalıklar
İltihaplı bağırsak hastalıkları
İnflamatuvar bozuklukları gibi durumlar PLT yüksekliğine yol açabilmektedirler.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Farkındalığınızı arttıracağınız zamanlar yaşayabilirsiniz. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Duygularınızı daha derin yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendi iç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gizli kalmış durumlar yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Bazı konularda farkındalıklarınız artabilir. Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde tamamlanmalar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz konular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi etkileyebilir. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konulara yönelmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Duygularınızdaki değişikliği karşınızdakine ifade etmeden önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanma hissedebilirsiniz. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar vermeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, gözden kaçan durumlar olabilir. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanız da fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir.  Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konuların olgunlaşmasını beklemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Filiz Has
Filiz HasDijital Moda Çağı Başlıyor!
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen Baysal
Uzm. Klinik Psk. Özlem Şen BaysalDoğayı Evinize Taşıyın
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüKarantina sürecinde yarım kalan tedaviler
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliÇocukluğa doyulmaz...
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
Uzman Psikolog Yasemin AydoğduKoronavirüs Korkunuzu Azaltın
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa23 Nisan 2020 Boğa Yeniayı: Öz ve huzur
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca23 Nisan Boğa Yeniayı: Güven arayışı
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanYaşam enerjisi ile dolmak
Emre Kara
Emre Kara%100 Canlı %100 İvana
Deniz Tunca
Deniz TuncaCovid-19 sürecinde diş sağlığının önemi
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Plt Nedir? Plt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Plt Nedir? Plt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bakla Nasıl Pişirilir? Kuru Ve Zeytinyağlı Bakla Pişirme Yöntemleri

Bakla Nasıl Pişirilir? Kuru Ve Zeytinyağlı Bakla Pişirme Yöntemleri

Plcr Nedir? Plcr Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Plcr Nedir? Plcr Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Kanser nasıl ortaya çıkar? Kanser hücresinin özellikleri

Kanser nasıl ortaya çıkar? Kanser hücresinin özellikleri

Sıradaki Haber