Plt Nedir? Plt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

PLT Nedir?



PLT aslında kanamalarda kanı pıhtılaştırarak durduran trombositi ifade eder. Trombosit kelimesi pıhtı anlamındaki “tromboz” kelimesinin kökeninden gelir. Trombositler kemik iliği tarafından üretilir. Tamamen renksiz olan bu kan hücreleri alyuvar ve akyuvarlardan daha küçük boyutlara sahiplerdir.



PLT (Trombosit) Normal Değeri Nedir?



Trombositler sağlıklı bir bireyde 150 bin ila 450 bin mikrolitre değerleri arasında bulunur. Trombositlerin kanda 450 binden daha fazla olması tıp dilinde trombositoz olarak adlandırılır. Trombositlerin 150 bin değerinden daha az olması durumu ise tıp dilinde trombositopeni olarak adlandırır. Bir bireyin kanında trombosit seviyesi 10bin ile 20 bin altında olması ile herhangi bir yaralanma olmaksızın bireyde kendiliğinden kanamalar görülmesine neden olur.



PLT Düşüklüğü (Trombositopeni)



Kanda PLT değerinin 150 binden daha az olması durumudur. Orta şiddetli veya hafif şiddetli olabileceği gibi şiddetli PLT düşüklüğü görülebilmektedir. Ciddi durumlarda tedavi edilmemesi bireyin yaşamını ciddi oranda tehdit ederek ölümü ile sonuçlanabilir. Herkeste görülebilecek bir durum olmasına karşın kullanılan bazı ilaçlar nedeni ile veya lösemi gibi hastalıklar nedeni ile meydana gelebilir. PLT düşüklüğü nedenleri:



B12eksikliği

Siroz

Aşırı alkol kullanımı

Kemoterapi, radyoterapi

Radyasyon ve çeşitli kimyasallara maruz kalınması

Kemik iliğinde yetersiz trombosit üretimi

Folat ve demir eksikliği

Suçiçeği, HIV ve çeşitli viral enfeksiyonlar

Myelodisplazi

Şiddetli anemi



PLT Yüksekliği (Trombositoz)



PLT yüksekliği kanda bulunan trombosit miktarının 400 bin üzerinde olması durumudur. Gerekenden çok daha fazla sayıda trombosit üretildiği anlamına gelmektedir. PLT değerinin yüksek olması bazı kişilerin kanında vücut içinde pıhtılaşmaya yol açabilmektedir. Oldukça ciddi olan bu durum acil tedavi gerektiren bir durumdur. PLT yüksekliğinin nedenleri:



Hemolitik anemi

Demir düşüklüğü, orak hücreli anemi

Travma sonrası

Bazı cerrahi operasyonların sonrası

Geçirilen bazı enfeksiyonların sonrası

Bazı kanser türlerinin varlığı

Bazı ilaçların kullanımı

Polisitemia vera ismi ile adlandırılan bir kemik iliği rahatsızlığı

Herhangi bir nedeni olmaksızın gereğinden fazla trombosit üreten kemik iliği

Cerrahi olarak dalağın alınması

Kan kayıpları

Romatoid artrit gibi çeşitli otoimmün hastalıklar

İltihaplı bağırsak hastalıkları

İnflamatuvar bozuklukları gibi durumlar PLT yüksekliğine yol açabilmektedirler.