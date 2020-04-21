Plt Nedir? Plt Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri
Herhangi bir yaralanma durumunda meydana gelen kanamanın durdurulması için kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositler bulunur. Trombositlerin bir diğer adı platelettir. Kan tahlilleri yapıldığında PLT adlı bir değer bulunur. PLT nedir? PLT kanda hangi değer aralığında olmalıdır? PLT yüksekliği veya düşüklüğü hangi anlamlara gelmektedir gibi birçok sorunun cevabı detaylarda yer alıyor.PLt platelet kelimesinin kısaltılmış halidir.
PLT Nedir?
PLT aslında kanamalarda kanı pıhtılaştırarak durduran trombositi ifade eder. Trombosit kelimesi pıhtı anlamındaki “tromboz” kelimesinin kökeninden gelir. Trombositler kemik iliği tarafından üretilir. Tamamen renksiz olan bu kan hücreleri alyuvar ve akyuvarlardan daha küçük boyutlara sahiplerdir.
PLT (Trombosit) Normal Değeri Nedir?
Trombositler sağlıklı bir bireyde 150 bin ila 450 bin mikrolitre değerleri arasında bulunur. Trombositlerin kanda 450 binden daha fazla olması tıp dilinde trombositoz olarak adlandırılır. Trombositlerin 150 bin değerinden daha az olması durumu ise tıp dilinde trombositopeni olarak adlandırır. Bir bireyin kanında trombosit seviyesi 10bin ile 20 bin altında olması ile herhangi bir yaralanma olmaksızın bireyde kendiliğinden kanamalar görülmesine neden olur.
PLT Düşüklüğü (Trombositopeni)
Kanda PLT değerinin 150 binden daha az olması durumudur. Orta şiddetli veya hafif şiddetli olabileceği gibi şiddetli PLT düşüklüğü görülebilmektedir. Ciddi durumlarda tedavi edilmemesi bireyin yaşamını ciddi oranda tehdit ederek ölümü ile sonuçlanabilir. Herkeste görülebilecek bir durum olmasına karşın kullanılan bazı ilaçlar nedeni ile veya lösemi gibi hastalıklar nedeni ile meydana gelebilir. PLT düşüklüğü nedenleri:
B12eksikliği
Siroz
Aşırı alkol kullanımı
Kemoterapi, radyoterapi
Radyasyon ve çeşitli kimyasallara maruz kalınması
Kemik iliğinde yetersiz trombosit üretimi
Folat ve demir eksikliği
Suçiçeği, HIV ve çeşitli viral enfeksiyonlar
Myelodisplazi
Şiddetli anemi
PLT Yüksekliği (Trombositoz)
PLT yüksekliği kanda bulunan trombosit miktarının 400 bin üzerinde olması durumudur. Gerekenden çok daha fazla sayıda trombosit üretildiği anlamına gelmektedir. PLT değerinin yüksek olması bazı kişilerin kanında vücut içinde pıhtılaşmaya yol açabilmektedir. Oldukça ciddi olan bu durum acil tedavi gerektiren bir durumdur. PLT yüksekliğinin nedenleri:
Hemolitik anemi
Demir düşüklüğü, orak hücreli anemi
Travma sonrası
Bazı cerrahi operasyonların sonrası
Geçirilen bazı enfeksiyonların sonrası
Bazı kanser türlerinin varlığı
Bazı ilaçların kullanımı
Polisitemia vera ismi ile adlandırılan bir kemik iliği rahatsızlığı
Herhangi bir nedeni olmaksızın gereğinden fazla trombosit üreten kemik iliği
Cerrahi olarak dalağın alınması
Kan kayıpları
Romatoid artrit gibi çeşitli otoimmün hastalıklar
İltihaplı bağırsak hastalıkları
İnflamatuvar bozuklukları gibi durumlar PLT yüksekliğine yol açabilmektedirler.