Pnömotoraks (Akciğerde Hava Kaçağı) Nedir? Pnömotoraks Belirtileri Nelerdir?

Pnömotoraks; halk dilinde akciğer patlaması ya da akciğer sönmesi şeklinde bilinmekte olup oldukça riskli bir rahatsızlıktır. Erkeklerde, kadınlara oranla daha fazla görülmektedir. Erken tanısı konulduğu zaman ve tedavi edilmediği zaman hastalığın kanser dönüşmesi mümkündür. Akciğerlerin havanın göğüs kafesi içerisinde dolması neticesinde akciğerlerin görevini yapamayıp, çökmesi durumuna akciğerde hava kaçağı ya da tıpta pnömotokraks adı verilir.

Birçok sebebe bağlı şekilde oluşacağı gibi kendi kendine de gelişebilir. Özellikle uzun boylu, ince ve genç erkeklerin çok sigara kullanmaları halinde görülmektedir. Bu kişilerde, akciğerlerin tepe bölümünde tam olarak gelişemeyen akciğerin dokusunda, akciğer zarının altında gelişmiş olan kabarcıkların hava basıncının çoğalması neticesinde patlaması ile oluşan ufak yırtılmalar, en çok görülen nedendir.

Pnömotoraks (Akciğerde Hava Kaçağı) Nedir?

Pnömotoraks; akciğerlerde bulunan havanın türlü etkiler sebebiyle akciğerden, akciğerlerin dışındaki doku katmanına kaçmasını ifade eden tıbbi bir isimdir. Böyle bir durumda; hava göğüs kafesinde, akciğerlerin arasında kalmış boşluğu doldurup, akciğerlerin basınç altında bırakılmasıyla akciğer havasını kaybedip büzüşme yaşar. Pnömotoraks'ın meydana gelmesiyle beraber etkiye bağlı şekilde bazı zamanlarda yaşamı ciddi anlamda tehdit eden mühim bir sağlık problemine neden olabilir.

Pek çok rahatsızlık, Pnömotoraks'a sebep olabilir. Bu hastalıkların başında ise KOAH ve akciğer kanseri yer almaktadır. Bununla beraber bazı astım hastalarında, bu durumun görülme olasılığı fazladır. Rahatsızlığın meydana gelmesinde anatomik yapı ve genetik belirleyici olabilir. Yapılan incelemelerde; kambur ve uzun boylu bireylerde bu hastalığın daha çok görüldüğü belirtilmiştir. Sigara alışkanlıklarının en çok zarar vermiş olduğu organlardan birisi de akciğerlerdir. Sigara içerisinde yer alan zararlı maddeler; hava keseciklerinin patlayarak Pnömotoraks'a yol açabileceği bilinmelidir.

Pnömotoraks Belirtileri Nelerdir?

Pnömotoraks; ani bir şekilde gelişen ve bazı durumlarda yaşamı tehdit edecek hastalıktır. Pnömotoraks belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Göğüs kafesinde sıkışma hissi,

- Göğüste ya da kürek kemiğinin altında aniden başlayan delici biçimdeki ağrı,

- Baygınlık hissi ya da bilincin bulanıklaşması,

- Aniden başlayan nefes darlığı,

Bu bulgular kendi kendine ya da travma sonrasında meydana geldiğinde acil tıbbi destek almak gerekir.