Polar Kumaş Nedir? Polar Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Gündelik yaşam içerisinde özellikle kıyafetler için polar kumaş çok fazla tercih edilmektedir. Özellikle teknik ayrıcalıkları ve sunduğu geniş seçenekler ile büyük beğeni toplamaktadır. Bu sebepten dolayı özellikle kadın giyimi için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Polar Kumaş Nedir?



Özel ipliklerden üretimi gerçekleştirilmiş ve sıcak tutan, ütü istemeyen rahat kullanım imkanı veren kumaşa polar kumaş denmektedir. Tabii bu polar kumaşı elde ederken mutlaka kaliteli olmasına özen gösterilmelidir. Ucuz olanlarından tercih etmek polar kumaşın getirdiği kaliteyi yakalama engelini oluşturur. Özellikle çok fazla kimyasal etki içeren kalitesiz polar kumaştan uzak durulması gerekmektedir. Kaliteli olanları ise her açıdan farklı özellikler sunmaktadır.



Polar Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Polar kumaş sağladığı teknik özellikleri ile beraber gündelik yaşamdaki kıyafetler için çok sık değerlendirilmektedir.



- Ütü gerektirmez.

- Düşük sıcaklıklar eşliğinde çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabilir.

- Nefes alabilen bir özelliğe sahiptir.

- Sıcak tutar.

- Dayanıklıdır.

- Tüylenme yaratmaz.

- Astar alternatifi şeklinde kullanılabilir.

- Lekeye karşı belli oranda dayanıklıdır.

- Yumuşak yapılıdır.

- Pek çok değişik çeşidi bulunur.



Bu gibi ayrıcalıkları ile beraber kıyafet ve benzeri birçok alanda değerlendirilmektedir.



- Hijyeniktir.

- Yumuşaktır.



Bu gibi özellikleri sayesinde günümüzde yoğun olarak değerlendirilen bir kumaş türüdür.