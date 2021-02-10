Polen Alerjisi Nedir? Polen Alerjisinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Polen alerjisi mevsimsel alerjilerin en yaygın olanıdır. Saman nezlesi olarak da bilinen polen alerjisi bazı kişilerde oldukça rahatsız edici semptomlara sahiptir.



Polen Alerjisi Nedir?



İlkbahar, yaz ve sonbaharda ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar arasında yer alır. Bahar aylarında bitkilerin aynı türdeki diğer bitkileri döllemesi sonucu küçük polen taneleri salgılanır. Alerjik reaksiyonlara neden olan polenler genel olarak ağaçlar, yabani otlar ve çimlerden gelmektedir. Bitkilerden rüzgar ile birlikte hafif ve kuru polen taneleri taşınır.



Bitki büyümesi için hayati öneme sahip olan polen, alerjisi olan kişilerde rahatsız edici semptomlar ortaya çıkarır. Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı korurken virüs ve bakteri gibi zararlılara karşı vücudu korur. Bazı insanlar polen soluduklarında olumsuz bir bağışıklık tepkisi verilir. Polen alerjisi olan kişilerde bağışıklık sistemi yanlışlıkla polenlere karşı savaşmaya başlar.



Polen Alerjisinin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Polen alerjisi olan kişilerde hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akması ve gözlerde sulanma gibi belirtiler görülebilir. Özellikle boğazda ve gözlerde şiddetli kaşıntı olurken öksürük ve boğazda hırıltı da duyulmaktadır.



Polen alerjisi olan kişilerin gözlerinin etrafında şişlik meydana gelir. Bazı kişilerde tat ve koku kaybı da yaşanabilir. Astımı olan kişilerde polen alerjisi de daha ağır geçerken mevcut astım semptomlarını daha da kötüleştirir. Polen alerjisine karşı pek çok ilaç mevcuttur. Özellikle polen alerjisi olan kişilere göz damlaları, alerji hapları, iğne ve solüsyonlar verilebiliyor.



Polen Alerjisini Önlemek İçin Neler Yapılmalı?



- Polenler genellikle sabah erken saatlerde ve öğle zamanlarında yoğun olarak bulunurlar. O nedenle polen alerjisi olan kişiler bu saatlerde dışarı çıkmamalılar.

- Zorunlu olmadığı takdirde kuru ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkılmamalılar.

- Polen alerjisi olan kişiler açık hava aktivitelerinde yer almamaya özen göstermeliler.

- Özellikle sportif faaliyetler sırasında kapalı alanlar da tercih edilmeli.

- Bahar aylarında gözlük kullanılmalı.

- Uzun kollu ve uzun bacaklı kıyafetler giyilmelidir.

- Eve girilince kıyafetler çıkarılmalı

- Duş alınarak saçlar ve yüz bol su ile iyice yıkanmalı.

- Ev ve araçlarda camlar da kapalı tutulmalı.

- Evde ve arabada polen filtreli klima kullanılmalı.



Polen Alerjisi Tedavisinde Neler Yapılmalı?



Polen alerjisi tedavisinde, alerjinin etkilerinin azaltılması için bahar aylarında dışarı çıkılırken dikkat edilmelidir. Günümüzde polen alerjisi çok sık görülüyor. O nedenle polen alerjisi olanlar bahar aylarında sabah ve öğle vakitlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmalılar. Toplu taşıma araçlarını kullanan kişiler açık pencere ve kapılardan uzak durmalılar. Polen alerjisi olan kişiler uygun ilaçları da kullanabilirler.