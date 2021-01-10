Polikistik Over Sendromu nedir? Polikistik Over belirtileri ve tedavi yöntemleri

Polikistik Over Sendromu kadınların çoğunda görülmektedir. Sağlıklı bir kadın vücudunda olan iki yumurtalık ile bir adet döneminde olgun yumurta geliştirilir. Polikistik Over Sendromlu hastaların çoğunda ise döllenme yeteneği bulunmayan yumurtalıklar içerisinde birçok kist bulunur.

Polikistik Over Sendromu nedir?

Son yıllarda çoğu kadında görülen Polikistik Over Sendromu doğurganlığı olumsuz etkilediği gibi pek çok hastalığın oluşumuna da neden olabiliyor. Bu hem bir kadın hastalığı hem de endokrin hastalığı olarak bilinmektedir. Yumurtlama bozukluğu oluşumuna neden olan bu hastalık kısırlığa da zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda tedavi edilmemesi durumunda kadınlarda hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları da oluşabilir.

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu pek çok sayıda kistin oluşması ile Polikistik Over Sendromunun habercisidir. Özellikle adet düzensizliği ile bu hastalık kendini belli eder. Kişide kilo artışı yaşandığı gibi tüylenme ve sivilce oluşumu da görülür. Bu hastalığa sahip kadınlarda çocuk sahibi olamama gibi sorunlar da görülebilir. Bu hastalık mutlaka tedavi edilmelidir.

Polikistik Over belirtileri ve tedavi yöntemleri

Kadınlarda görülen Polikistik Over Sendromunun pek çok belirtisi bulunmaktadır. Özellikle de adet düzensizliği, kilo artışı, tüylenme ve çocuk sahibi olamama bu hastalığın en önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Bu hastalığın başlangıç döneminde çok fazla belirti görülmez.

Süreç ilerledikten sonra ise semptomlar görülmeye başlar. Çoğu kadında bu süreçte yüz ve sırtta sivilceme oluşumu, seste kalınlaşma, saç dökülmesi ve ciltte lekelenmeler de görülür. İlk adet döneminden sonra adet görememe, aşırı kıllanma ve sivilcelenmeler görülebilir. Bu belirtilerin görülmesinden itibaren mutlaka bir doktora gidip tedaviye başlamak gerekir. Polikistik Over Sendromu hastalığında öncelikle ilaç tedavisi verilmektedir.

Polikistik Over Sendromunun nedenleri nelerdir?

Günümüzde Polikistik Over Sendromunun pek çok nedeni bulunur. Bu hastalığa çevresel ve genetik faktörler neden olabilir. Özellikle ailesel yatkınlık da çok önemlidir. Obezite de bu hastalığa zemin oluşturur. Fazla kilo alımı ve insülin direnci de vücuttaki androjen hormonu sentezini arttırır. Kadınlarda yumurtlama düzeninin bozulması nedeni ile yumurtalıklarda kist oluşumları ortaya çıkar. Bu hastalık genellikle zararlı kimyasal alımı nedeniyle de ortaya çıkar. Bu kimyasallar vücuttaki hormon dengesini bozabilir.

Polikistik Over Sendromunun belirtilerinin ortaya çıktığı andan itibaren mutlaka bir doktora gidilmesi gerekir. Ultrason eşliğinde yumurtalıklardaki kist oluşumlarına bakılır. Yumurtalık ve rahim detaylı olarak incelenir. Adetin 3. gününde yapılan kan testi ile hormon düzeyleri ölçülür. Bu hastalığın takibi ile hastalığın seviyesi ölçülür.

Polikistik Over Sendromu tedavi yöntemi nedir?

Polikistik Over Sendromu hastalığında endokrin uzmanı ve kadın doğum uzmanı tarafından kişiye özgü verilen tedavi planlanır. Hastalıkla mücadelede ikincil hastalıkların da önlenmesi amaçlanır. Ayrıca yoğun androjen hormonunun düşürülmesi için ilaç tedavisine başlanır.

Diyetisyen tarafından kişiye özel bir diyet hazırlanır. Bu diyet ile kişi ideal kilosuna inebilir. İnsülin direncinin azaltılması da bu hastalığı iyileştirir. Ayrıca adet düzeninin sağlanması için doğum kontrol haplarından yararlanılır.