Poliüretan Nedir, Ne İşe Yarar? Poliüretan Zararlı Mıdır?

Diğer birçok polimer maddesinde olduğu gibi poliüretanın üretiminde de eser miktarda su kullanılır. Bu maddenin temel bileşenleri ise izosiyanat ve polioldur.

Poliüretan Nedir?

Poliüretan, polimer türü bir maddedir. 40'lı yıllardan sonra başta Almanya ve Avusturya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kullanılmaya başlanmıştır. Hem esnek hem de sert bir yapıya sahip olduğu için farklı alanlarda kullanılabilir.

Poliüretan Ne İşe Yarar?

Günümüzde en çok kullanılan kaplamaların başında poliüretan zemin kaplama geliyor. Otel ve apart gibi konaklama tesislerinde, fabrikalarda ve mağazalarda tercih edilen poliüretan kaplama, düşük maliyetli ve uzun ömürlüdür.

Bunun dışında tekstil sektöründe ve ayakkabı imalatında da poliüretan maddesi kullanılmaktadır. Bu maddeden üretilen köpükler ise üst düzey ısı yalıtımı sağlar. Sesi de yalıttığı için kapı montajında da poliüretan köpük kullanılıyor.

En dayanıklı polimer türlerinden biri olan poliüretan, yangına karşı da dayanıklıdır. Bu nedenle güvenlik kabinleri ve bariyerlerinde de poliüretan köpük tercih edilmektedir.

Poliüretan Zararlı mıdır?

Poliüretanın üretiminde ve kullanımında uzman desteği almak şarttır. Bu maddenin zararlı olup olmadığı yönünde birçok farklı görüş öne sürülse de uzmanlara göre poliüteran antibakteriyel bir maddedir. Çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra endüstriyel alanlarda kullanıldığı için, insan sağlığına bir zararı yoktur.

Diğer kimyasal maddeler gibi poliüretana doğrudan maruz kalmak ise çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.