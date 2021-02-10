Ponpon Bebek Yapımı Ve Malzemeleri: Kolay Amigurumi Bebek Nasıl Yapılır?

Özellikle de organik oyuncak yapımında çok fazla çeşitliliğe sahip olan bir tür ise amigurumi bebek yapımı olarak söylenebilir. Son derece az malzeme kullanılarak yapılan oyuncaklar bebeklerin sağlığı için tehlikeli madde içermediğinden dolayı aileler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Son dönemlerde oldukça fazla bir şekilde yapılan oyuncakların malzemelerini temin ederek siz de kendi oyuncağınızı üretebilirsiniz.



Ponpon Bebek Yapımı ve Malzemeleri

İlk olarak yapacağınız oyuncağa uygun olacak şekilde organik ip,

Seçtiğiniz ipe uygun olacak şekilde kalınlığa sahip tığ,

Yapılan motiflerin içini doldurmak için pamuk veya elyaf

Makas,

Etamin iğnesi, yüzlerinde bulunan motifleri işlemek için,

Yapışkan gözler

Dikiş İğnesi

Kolay Amigurumi Bebek Nasıl Yapılır?



Amigurimi bebek yapmak için gerekli olan malzemelerin hepsi elinizde bulunuyor ise sırada bütün malzemeleri birleştirerek ortaya harika bir oyuncak çıkarmak kalmış demektir.

Tığ örgü ve sık iğne teknikleri kullanılan ve örülerek oluşturulan bir oyuncak modeli olarak ifade edilebilir.

İlk olarak kafasını örerek sonrasında kalan diğer parçaları örerek birleştirmeniz ile ortaya çıkan bir oyuncaktır.

Her bir parçayı ördükten sonra ise içlerinin elyaf ile doldurulması işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Parçaların içerisine koyulan elyaflar, oyuncağın içerisine doldurulduktan sonra ise parçalara istediğiniz şekilde form vermeniz gerekmektedir.

Amigurimi bebek yapımına ilk başlangıç aşamasında iki tane zincir çekilir. Çekilen iki zincirin içerisine ise dolgu yapılarak devam edilir.

Yapılmak istenen her amigurimi bebek için farklı bir teknik bulunmaktadır. Siz de verilen ölçüleri değerlendirerek istediğiniz modeli çıkarabilirsiniz.

Oyuncakları çocuklara vermeden önce üzerinde koparılabilir ve yutulabilir parçalar olmadığından emin olmanız gerekmektedir.