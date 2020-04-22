Poplin Kumaş Nedir? Poplin Kumaş Özellikleri Nelerdir?

İpeksi bir görünüme sahip olan poplin kumaş, oldukça yumuşak ve rahat bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda ince ve sık dokunmuş bir kumaş olarak bilinir. Eski dönemlerden günümüze kadar ipek iplik üzerinden üretimi gerçekleşir. İpeksi ve yumuşak bir doku sunmasıyla günümüze sıkça değerlendirilmektedir.



Poplin Kumaş Nedir?



Yumuşak dokusu eşliğinde poplin kumaş en çok bilinen kumaşlar arasında yer almaktadır. İnce iplikler halinde sık dokuma üzerinden elde edilir. İlk keşfedildiği zamanlarda ipek iplik üzerinden üretimi gerçekleştirilse dahi, günümüzde merserize ince penye pamuklu iplikleri eşliğinde üretimleri sağlanmaktadır. Özellikle nevresimle çarşaf üretimi noktasında günümüzde büyük öneme sahip olduğunu söylemek mümkün.



Poplin Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Sunduğu pek çok özellik ile birlikte tekstil sektörü için en önemli kumaş türleri arasında yer almaktadır.



- İnce iplik ve sık dokuma ile yumuşak bir özelliğe sahiptir.

- 0 pamuklu dokuma üzerinden ele alınır.

- Çarşaf bebek örtüleri ve nevresim gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

- Akla gelebilecek birçok farklı kıyafet için kullanılabilmektedir.

- İnce olmasına rağmen sıcak tutan bir özelliği bulunmaktadır.



Bu gibi daha pek çok ayrıcalığı ve özelliği sayesinde, poplin kumaş yaygın olarak tekstil dünyasında değerlendirilmektedir.