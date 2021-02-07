Portakal Maskesi Tarifi: Portakal Kabuğu Maskesi Ne İşe Yarar, Nasıl Yapılır?



Taze tükettiğimiz portakal, vücudumuzun savunma sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı koymamızı sağlayan bir meyvedir.



Portakal ile Maske



Portakal ve kabuğunun ciltteki faydaları saymakla bitmez. Asitli içeriği sayesinde mucize bir bakım ürünüdür. Evde kendi imkanlarınızla portakal maskesi yaparak cildinize gereken özeni gösterebilirsiniz. Portakal maskesi hem cildinizi temizler ve arındırır, hem cildin yağ dengesini korumanızda yardımcı olur hem de yaşlanma kırışıklıklarını ortadan kaldırır. Ayrıca daha pek çok faydası bulunmaktadır.



Portakal Maskesinin Faydaları

Portakal doğal bir cilt tonu dengeleyicidir. Cildinizde oluşan sivilce, akne ya da siyah noktaların yok olmasını sağladığı gibi aynı zamanda bıraktığı izlerden kurtulmanızı da sağlar.

Sitrik asit açısından zengin olan portakal, aynı zamanda bir C vitamini deposudur. Bu özelliği sayesinde cilde doğal bir peeling etkisi verir.

Yağlı ciltler için vazgeçilmez bir unsurdur. Ciltteki fazla yağın emilmesini ve dengesini korumasını sağlar.

Cildin ölü hücrelerden arınmasını sağlarken aynı zamanda doğal bir parlaklık kazandırır.

Potasyum açısından zengin olan portakal, cilt kuruluklarının azalmasını ve nem değerlerini orantılar.



Cildi Nemlendirmek için Portakal Maskesi Tarifi



Bir kase içerisinde 2 yemek kaşığı portakal suyunu ve 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın. Bu karışımı cildinizin her bir noktasında uygulayabilirsiniz. Yüzünüze sürdükten sonra 10 dakika kadar bekletin ve durulayın. Portakal suyu, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Bu yüzden cildinizin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri kazanmasını sağlar. Yoğurt ise en iyi nemlendiricilerden biridir.



Sağlıklı Bir Cilt için Portakal Maskesi Tarifi



Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmayı kim istemez? Bunun için tek yapmanız gereken düzenli olarak portakal maskesi uygulamaktır. 3 yemek kaşığı portakal suyunun içerisine, 3 yemek kaşığı kadar un ekleyin. Krem kıvamına gelene kadar karıştırın. Cildinize sürdükten sonra 20 dakika bekleyin ve ardından durulayın. Şaşırsanız da etkisini hem göreceksiniz. Anında sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde kavuşacaksınız.



Ölü Hücrelerden Kurtulmak için Portakal Maskesi Tarifi



Cildinize peeling yapmanız oldukça önemlidir. Bu sayede cilt ölü deriden arınır, temizlenir ve özellikle kıl dönmesi gibi durumlarda etkili bir çözümdür. Bir portakalı ortadan ikiye ayırın ve bir kabın içerisine döktüğünüz şekere iyice bandırın. Daha sonra vücudunuzun her bir noktasında masaj hareketleri ile gezdirin.