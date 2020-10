Portakal Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Portakal tadı ve kokusuyla bilhassa kış aylarının vazgeçilmez bir meyvesidir. Portakal doğal olarak C vitamini deposu olarak kabul edilmektedir. Yalnızca C vitamini açısından değil aynı zamanda potasyum, B vitamini, magnezyum ve kalsiyum içermektedir. Portakal lif, şeker ve organik asit bakımından da oldukça zengin bir meyvedir. Bu sebepten kış aylarının vazgeçilmezi olan portakalın suyunu sıkarak başta kahvaltı olmak üzere istediğiniz zaman tüketebilirsiniz.



Portakalın Besin Değeri



100 gram portakal ortalama;

47 kcal Kalori

0.9 g Protein

11.8 g Karbonhidrat

53.2 mg C vitamini

40.0 mg Kalsium

181.0 mg Potasyum

225.0 IU A vitamini içermektedir.



Portakal Suyu Faydaları Nelerdir?



Taze sıkılmış portakal suyu, bilhassa gribal enfeksiyonlarla mücadele edilen kış aylarında insan sağlığı için gereklidir. Fakat dikkat etmesi gereken iki mühim husus vardır. İlki, portakal sıkıldıktan hemen sonra tüketilmelidir. Çünkü bekleyen portakal suyu besin değerlerini kaybetmektedir. İkincisi ise portakalın şeker oranı yüksektir. Bu da fazla içilmesi durumunda kan şekerini hızla yükseltmektedir. Ayrıca fazla şeker vücutta yağ olarak depolanacağı için kilo alımı olur. Portakal suyu bağışıklık sistemi için lazım olan C vitamini bakımından zengindir. A-B-D-E vitaminleri de bulunur. Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.

Portakal suyu potasyum kaynağıdır. Güçlü bir antioksidandır. Ayrıca bağışıklık sistemini korur, hücrelerin yenilenmesini sağlar ve bu özellikleriyle kanser rahatsızlıklarına karşı önleyicidir. Portakal kan dolaşımını hızlandırdığı için kalp krizi riskini azaltır. Portakal meyvesi yüksek oranda lif içermektedir. Sıkılan portakal posasıyla beraber tüketildiğinde bağırsak çalıştırıcı etki yapar. Portakal suyu böbrek taşı oluşumunu önleyici özelliğe sahiptir. Saç köklerini besler. Anne ve bebek sağlığı için takviyedir. İçerisinde bulunan C vitamini ve Folik asit sayesinde öksürük azaltıcı etkisi vardır. Kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı korur.



Portakal Suyu Zararlı mı?



Portakal suyu her ne kadar faydalı olsa da fazla tüketmekten kaçınılmalıdır. Portakal asitli bir meyve olduğu için midesi hassas olan bireylere dokunarak midede ayrı veya yanmaya sebep olabilir. Yüksek lif oranına sahip olmasından dolayı bağırsak çalıştırıcı etkisi vardır. Fakat fazla tüketilmesi karın ağrısına ve ishale sebep olabilir. Midesinde gastrit olan bireyler fazla tüketmemelidir. Portakal içerisinde doğal şeker bulunduğu için ekstra şeker ilave etmeyin. Fazla şeker dişlerin çürümesine sebep olabilir.



Portakal Çayı Nasıl Hazırlanır?



Portakal çayı için ilk önce portakal kabuğunun kurutulması gerekmektedir. 10 portakal kabuğunu önceden kaynatılmış 3 su bardağı sıcak suya koyup 10 dakika kadar demlemeye bırakınız. Demlendiktensonra tüketebilirsiniz. Portakal kabuğunu kurutmak yerine portakal kabuklarından hazırlanan tozları da satın alarak çayınızı hazırlayabilirsiniz.