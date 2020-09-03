Poyraz İsminin Anlamı Nedir? Poyraz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Son zamanlarda erkeklere verilecek olan isimler arasında bulunan Poyraz ismi sık sık kullanılmaktadır. Poyraz ismi, köken bakımından Yunan kökenli olduğu düşünülse bile bazı kaynaklarda ise Rumca kökenli bir isim olduğu bilinmektedir.



Poyraz Ne Demek?



Poyraz kelimesinin anlamı, kuzey yönünden esmekte olan soğuk bir rüzgara verilen isim olmaktadır. Rüzgar ile beraber bir yön çeşidi olan kuzey anlamında da kullanılmaktadır. Ayrıca bu isim yüce ve de ulu anlamlarını da karşılamaktadır. Poyraz ismi genel olarak erkek adı olarak kullanılmaktadır. Fakat buna rağmen bazen kız çocuklarında da bu isme rastlamak mümkün olmaktadır. Bu nedenle Poyraz ismine hem kız hem de erkek ismi diyebiliriz. Aileler çocuklarına Poyraz ismini gönül rahatlığı ile verebilirler. Çünkü Poyraz ismine sahip olan kişiler genelde dikkat çekici, yakışıklı ya da güzel ve bunun yanında sevilen bir kişiler olurlar.



Poyraz İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Poyraz ismi aslında Rum kökenli bir isimdir ve bu nedenle poyraz ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Yani Kur’an-ı Kerim’in hiçbir ayetinde poyraz ismine rastlanılmamaktadır. Fakat bu ismin erkek çocuklarına verilmesi kesinlikle caizdir. Poyraz isminin ayrıca sözlükteki kelime anlamı dikkate alındığı taktirde dinimize herhangi bir aykırı durumu ve anlamı yer almamaktadır. Bu nedenle yeni doğmuş olan erkek ya da kız bebeklere bu isim koyulabilir.