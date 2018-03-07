Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) nedir?

İnfertilite tedavisinde en önemli basamak, gebelik şansınızı etkileyecek olan embriyoyu seçmektir. Doğru embriyoyu hangi kriterlere göre seçileceği ise üreme tıbbının en önemli tartışma konusudur.

Günümüzde, mikroskop altındaki morfolojik görüntüye göre belirlenen derecelendirme ile ‘Time-Lapse’ sistemleri kullanılarak embriyoya bazı kriterler üzerinden puan verme sistemi kullanılmaktadır. Teorik olarak bakıldığında, genetik olarak sağlıklı embriyolar, gebelik şansı ve sağlıklı doğum için en yüksek olasılıklı embriyolardır.

PGS- Preimplantasyon Genetik Tarama testi yani embriyonun anneye transfer edilmeden önce, embriyoya yapılan genetik testte amaç, embriyonun Anöploid, Subkromozomal Delesyonlar veya Translokasyon açısından kontrolünü yapabilmektir. Çiftlerde herhangi bir genetik anormallik olmasa bile, embriyoların %40-60 oranında genetik olarak anormal olabileceği çalışmalarda ortaya konmaktadır. Üstelik anne adayının yaşı ilerledikçe de bu oran artmaktadır.

PGS yapılabilmesi için embriyodan biyopsi alınması gerekmektedir ve günümüzde 5.gün embriyosundan ‘Trofoektoderm Biyopsisi’ alınması tercih edilmektedir. PGS’de kullanılan en sık iki yöntem ‘Embriyolarda Genetik Tanı testi (Array CGH)’ ve ‘Yeni Nesil Dizilimleme (NGS-Next Generation Sequence)’dir. Array CGH, çiftlere taze transfer şansı verirken NGS de embriyoların dondurması gerekmektedir. Bu rağmen şaşılacak bir şekilde NGS’de sonuçlar daha güvenilirdir.

Klinik olarak günümüzde bu testlerden özellikle; ileri anne yaşı, tekrarlayan IVF başarısızlıkları, tekrarlayan erken gebelik kayıpları ve tek embriyo transferi durumlarında yararlanılmaktadır.

Her ne kadar embriyoların genetik olarak sağlıklı olduğunu bilmek embriyo seçimindeki en önemli nokta olsa da, yapılan çalışmalar henüz PGS ile genetiği normal embriyo transferinin gebelik başarı oranlarını ciddi oranda arttırmadığını göstermektedir. Çünkü embriyo sağlıklı olsa da gebeliğin başarı şansı birçok diğer etkenlere de bağlıdır. Ama en önemlisi doktorların hastalarına PGS yöntemini avantaj ve dezavantajları ile çok iyi anlatıp, bu uygulamaya birlikte karar vermeleri gerekmektedir.

