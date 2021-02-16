Premenstrüel Sendrom (Pms) Nedir? Pms Dönemi Nasıl Geçer?

PMS; kadınlarda adetten önce başlayan fiziksel ya da ruhsal kimi belirtileri ifade eden bir terim olarak tanımlanabilir. Bu bulgular, genel olarak adet kanamasının başlamasına bir hafta kala ortaya çıkarak, adet görülmesiyle beraber birkaç güne kaybolurlar.

Premenstrüel Sendrom (PMS) Nedir?

Premenstrüel sendrom; adet döneminden hemen önceki dönemde karında gazın oluşması, memelerde şişlik, kilo alımı, halsiz kalmak, baş ağrısı, enerji azlığı, gerginlik, depresif ruh hali, huzursuzluk gibi bulgularla kendisini gösteren ve yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Adet kanaması başlamadan 10 gün öncesine kadar görülmeye başlanabilir. Hatta adet döneminden hemen önce şiddetlenmesine rastlamak mümkündür ve birkaç gün sonra ya da adetin görülmesiyle beraber sona erer.

Adet gören kadınlarda bu vaziyetle sık bir şekilde karşılaşılır. Hatta bunun oranı incelemelere göre yüzde 12 kadardır. Ancak her kadında aynı şikayetlere rastlanmayabilir. Bir şikayetin birinde şiddet fazlayken, diğerinde daha az görülmesi ya da görülmemesi mümkündür. Bu şikayetler, bireyden bireye farklılık gösterebilir. Bunun sebebi bireylerin; ruhsal ve fiziksel farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Kimi zaman şikayetlerin şiddetli olması, bireyin günlük hayatını etkileyecek seviyeye gelir.

PMS Dönemi Nasıl Geçer?

Adet dönemi öncesinde yaşanan sorunlar, devamlı bir sendrom olarak değil, arada sırada ortaya çıktığı zaman baş etmek daha kolay olabilmektedir. Egzersiz yapmak, evde dinlenmek, daha sağlıklı beslenmek, temiz hava almak, stres uzak durmak; adet öncesi sendromunun bulgularıyla baş etmek adına çok etkili metotlardır. Fakat bu bulgular üç ay veya daha uzun bir zaman boyunca görülüyor ve hayat kalitesi yükseltilmesine rağmen bulgular azaltılamıyorsa, alanında uzman birine görünmek faydalı olacaktır.

PMS Belirtileri Nelerdir?

Eğer birinde PMS belirtileri, ağır bir şekilde geçiyorsa bütün vücudu yani bütün organları etkileyebilmektedir. Bu vaziyet de etkilenen organlara ait pek çok bulgu oluşmasına sebep olur. PMS bulguları kimi zaman çok hafif bir biçimde seyretmektedir. Bu bireyler, genel olarak doktora başvurmaya gerek duymasa da oldukça önemli bir konudur. PMS belirtilerinin uzunca bir süre devam etmesi halinde, kadın doğum uzmanlarına görünmek faydalı olacaktır. En çok görülen bulgular;

- Uykusuzluk,

- Çarpıntı,

- Konsantrasyon güçlüğü,

- Baş ağrıları, kimi zaman migren atakları,

- Depresif ruh hali,

- Kilo alma,

- Kabızlık,

- İştah azalması ya da artması,

- Bulantı ya da kusma,

- Şiddetli eklem ağrıları,

- Ağlama isteği,

- İntihar düşünceleri,

- Suç işlemeye eğilimin artması,

- Pek çok şeye kolay kolay sinirlenme,

- Duygusal olarak kırılganlık, alınganlık,

- Enerjinin azalması,

- Sıcak basması,

- Ciltte yağlanmayla beraber akne oluşumu,

- İlk önce karında ve göğüslerde olmak üzere bütün vücutta ağrı ve şişlik,

- Uykuya aşırı meyilli olma,

- Sese ya da kokulara karşı hassasiyetin artması olarak sıralanabilir.

PMS Nedeni Nedir?

PMS'nin sebebi tam şekilde belli değildir. Vitamin yetersizliği, mineral yetersizliği, hormanal dengesizlik, vücutta fazla sıvı tutulumu, nörotransmitter ve prostaglandin ismi verilen kimyasal maddelerin dengesi olması, psikosomatik sebepler PMS bulgularının ortaya çıkmasında olası etkin roller olarak belirtilmektedir. PMS nedenlerinin neden olduğu, uzmanlar açısından tam bir şekilde belirtilmemekle beraber, genel olarak sebeplerin bu şekilde sıralandığı söylenebilir.