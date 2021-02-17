Probiyotik Besinler Nelerdir? Probiyotik İçeren Gıdalar Hangi Sıklıkla Tüketilmelidir?

Bağırsaklarımız vücudumuzun düzenli bir şekilde çalışması açısından beyin kadar etkilidir. Bunun sebebi de insan bağırsağında yaşayan yararlı bakterilerdir. İnsanların sindirim sistemlerinde yaklaşık 500 bakteri vardır. Bunların birçoğu yararlı birçoğu da zararlı bakterilerdir. Ancak sağlıklı bir insan vücudunda bu iki bakteri türü dengeli bir şekilde yer alır.

Probiyotik Besinler Nelerdir?

İçerisinde probiyotik bulunan besinler insanlar tarafından merak edilen konulardan biridir. Bu besinler şu şekilde sıralanabilir;

Özellikle kahvaltılarımızda tükettiğimiz peynir probiyotik açısından oldukça zengindir.

Probiyotik denildiği zaman akla ilk gelen besinlerden biri de şüphesiz kefirdir. Düzenli bir şekilde tüketeceğiniz kefir bağırsak florasının sağlıklı kalmasına ciddi bir şekilde yardımcı olacaktır.

Yoğurt da probiyotik açısından oldukça zengindir. Çünkü içerisinde Acidophilus ve Lactobacillus isimli insan vücudu için yararlı olan bakteriler bulunmaktadır.

Elma sirkesi de probiyotik açısından çok zengin besinlerden bir tanesidir. Akşamları yemek sonrası içilen elma sirkesi vücut açısından oldukça faydalıdır.

Ev yapımı nar ekşisi de probiyotik açısından zengin olan besinler arasında yer alır. Bu ev yapımı nar ekşileri ile hazırlayacağınız salatalar oldukça sağlıklı ve faydalı olacaktır.

Özellikle lahana turşusu probiyotik açısından oldukça zengindir. Fakat turşuya çok fazla tuz eklenmesi probiyotiğin azalmasına neden olur.

Kimchi, Korelilerin geleneksel yiyeceklerinden biridir. Aslında bir tür turşu çeşidi olduğu söylenebilir. Kimchi beta keroten, vitamin, demir ve kalsiyum açısından oldukça zengindir.

İçinde süt ve türevi bulunmayan bitter çikolata da probiyotik açısından oldukça zengindir.

Probiyotiğin Faydaları Nelerdir?