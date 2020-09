Sinsi bir hastalık olan glokom (göz tansiyonu), katarakttan sonra 2. körlük nedeni. Genetik bir rahatsızlık olan ve kalıcı görme kayıplarına neden olan göz tansiyonu önemli bir konu.



Dünyadaki körlük nedenleri arasında glokom (göz tansiyonu), katarakttan sonra 2. sırada gelmektedir. Dünya Glokom Derneği verilerine göre, 2020 yılında dünya üzerinde 76 milyon glokom hastası olması öngörülmektedir.



2020 yılında glokoma bağlı olarak ise 11.1 milyon kişinin her iki gözünde tamamen görme kaybına uğraması beklenmektedir.



Birçok hasta glokom hastalığını farkında değildir. Glokom sinsi bir hastalık olduğundan bu hastaların ilk muayenelerinde ileri düzeyde görme kayıpları bile saptanmaktadır.



Glokom (Göz Tansiyonu) Nedir?



Glokomun çeşitli tipleri vardır. Ortak patoloji, optik sinir hasarı olan ve görme kaybına yol açan bir grup hastalığı kapsamaktadır. Göz tansiyonu,geri dönüşümsüz görme kaybının dünyadaki en önemli nedenidir.



Ailenizde Glokom varsa dikkat



Göz tansiyonunun ilk belirtileri nelerdir? Göz tansiyonu genetik midir?



Birçok hasta glokom olduğunun farkında değildir ve ilk muayenelerinde ileri düzeyde görme kaybı saptanmaktadır. Görme kaybı şikayeti olmasa bile, glokom muayenesi her göz muayenesinin bir parçası olarak ele alınmalı ve glokom ekarte edilmelidir.



Hastalığın yarattığı hasar, ırklar ve etnik gruplar arasında büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir. Genetik yatkınlıktan söz edilebilir. Ailesinde glokom bulunanların bu konuyu kendileri açısından önemsemeleri ve daha sık muayene olmaları önerilir.



Göz tansiyonu tedavi edilmezse ne gibi sorunlara yol açar?



En önemli tehlikesi görme kaybıdır. Bunun geri dönüşümsüz olması olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır.



İmkan ve koşulların yetersiz olduğu durumlarda glokom hastalarının tedavisinde zorluklar bulunmaktadır. Mali gücün yetersizliği, tedavinin reddi, uyum azlığı, eğitim azlığı ve bilinç eksikliği glokomda tedavi için engel teşkil etmektedir.



Sağlık tesislerinin uzak oluşu, sağlık personelinin ve ekipmanın yetersizliği glokom tedavisini daha da zor hale getirmektedir. Açık veya kapalı açılı glokomda, görme kaybını önlemek ve yaşam kalitesini korumak için tıbbi ve cerrahi müdahale gereklidir. Az gelişmiş bölgelerde glokoma bağlı körlüğün önlenmesinde eğitim ihtiyaçlarının, yeterli sağlık personelinin ve temel altyapı gereksinimlerinin sağlanması için bu bölgelere ilginin artması gerekmektedir.



Göz tansiyonu sınırı 20



Göz tansiyonu kontrolü ne kadar aralıklarla yapılmalıdır? Göz tansiyonu sınırı nedir?

Hastalığın şiddeti ve hastanın tedaviye uyumuyla ilgili olarak, muayene veya kontrol aralıkları kişiye özgü saptanmalıdır. Genel olarak 3 ayda bir değerlendirmeler uygundur. Göz tansiyonunun sınır değeri 20 (yirmi)dir. Bu değeri geçen durumlarda kişinin de doktorun da dikkatli olması ve ileri tetkik yapmaya yönlenmeleri uygun olur. Bu incelemeler belirli aralıklarla tekrarlanarak durumun aynı kalıp kalmadığı, ilerleme olup olmadığı saptanır.



Göz tansiyonu tedavisi süreci nasıl ilerlemektedir?



Açık açılı glokomun kapalı açılı glokomdan ayırımı tedavi açısından esastır çünkü her iki glokom tipi kendine özgü değerlendirme ve tedavi gerektirmektedir. Açık veya kapalı açılı glokom tanısı doğru yapıldıktan sonra, ilaç tedavisi, lazer ve mikrocerrahi için uygun adımlar atılabilir. Bu yaklaşım glokomun neden olduğu şiddetli görme kaybını ve buna bağlı sakatlığı engelleyebilmektedir.



Göz tansiyonu tedavisinde hastalar gittikleri doktor veya merkezde nelere dikkat etmeliler?



Yukarıda izahına çalıştığım değerlendirmeler çerçevesinde davranılıp davranılmadığı, özellikle hastalığın tanı ve tanıdan sonraki takiplerde yapılan incelemelerin hekim tarafından kendilerine kendi anlayacakları şekilde anlatılmasını talep etmeliler. Mümkün olan hallerde, Yapılan incelemelerin bir örneğini (fotokopi vb) kendilerinde kalabilecek şekilde organize olmaları uygundur.



