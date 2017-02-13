İnsanların Gözlerine Sürme Çekmesi Tesadüf mü? Sürmenin Göz Sağlığına Etkileri

Kühl, Arap ülkelerinde ve ayrıca sıcak ve bol güneşli ülkelerde kullanımı yaygın olan geleneksel bir sürmedir. Günümüzde, Ortaçağ’da, İslam öncesi ve sonrasında kullanıldığı gibi, Eski Mısır'da da milattan önce 3000’li yıllardan beri kullanıldığı bilinir. Nitekim göz hekimliğinin ata-öncüleri olan “kehhal” mesleği de bu kelimeden türetilmiştir.

İsmid Sürmesi, aynı adlı doğal bir taşın ufalanması ve toz halinde çekilmesiyle elde edilir. Ek kozmetik unsur içermeyen bu makyaj materyali "toz sürme"dir. Toz sürme, krem malzemesiyle muamele edilince "krem sürme" haline getirilir. İçinde kimyasal ajan olarak antimon, çinko ve sülfür bulunur. Antimon, kirpikleri siyahlaştırır. Diğer metalik içerik de mikropların aşırı ölçüde artmasını engellemektedir. Bazılarının iddiasına göre kirpik güçlendirip uzatma özelliğine sahip.

Gözde sebore dediğimiz yağ ihtiva eden salgının veya musin dediğimiz proto-polisakkarid salgının yapmış olduğu allerjik konjunktivit, seboreik dermatit, kirpik köklerinde blefarit, gözün beyaz tabakasında oluşan akut veya kronik (müzmin) hastalıkları önlemekte kullanılan en iyi bileşiklerden birisi antimon ve kükürt bileşimi özellikle o bölgeler için kolayca bulunabilecek bir önleyici ilaç mahiyetinde.

Kükürt ve bileşikleri daha çok seboreik dermatit gibi cilt hastalıklarında, akne vb hastalıkarda, ayrıca musin ifraz eden mukoza hastalıklarında kullanılmış ve kullanılmaktadır.

Sürme, bundan başka siyah olması nedeniyle güneşten gelen ışınların bir kısmını absorbe eder (soğurur); göz kamaşmasını önlemeye katkısı olur. Bundan başka Eski Mısır’da kadınlar, göz kapaklarını boyamak için de rastık kullanılırlardı ve güneşten korunmak için de kaşlara çekilirdi.





Prof. Dr. Kadircan KESKİNBORA

Göz Hastalıkları Uzmanı



Mail: