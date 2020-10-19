Anal fissürlerle nasıl başa çıkabilirsiniz?

Anal fissürler, anüsün etrafındaki deride oluşabilen küçük yırtıklardır. Genelde kaşıntıya, kanamaya ve çoğu hemoroid türünden daha fazla ağrıya sebep olurlar. Bu belirtileri gösterdiğinizde doktorunuza başvurup doğru teşhisi koydurarak içinizi rahatlatabilirsiniz.

Risk Faktörleri ve Riski Azaltmak İçin Yapabilecekleriniz

Anal fissürler herkesin başına gelebilir ancak oluşma riskini artıran faktörler vardır. Bu faktörlerden en önemlisi kabızlıktır. Sert dışkılamak vücudunuzu zorlayarak anüsünüzde çatlaklar oluşmasına sebep olabilir.

Kabızlığın zıttı olarak düşünülmesine rağmen ishal de anal fissürler için bir risk faktörüdür; çünkü bağırsak alışkanlıklarınızda sisteminiz üzerinde strese sebep olan bir değişiklik olması anal fissür riskinizi artırır. Aynı şekilde hastaların seyahat sonrası anal fissür şikayetiyle doktora başvurması da beslenme alışkanlıklarında meydana gelen bir değişimin vücut sisteminizi strese sokmasından kaynaklıdır.

Ancak endişelenmeyin! Anal fissür olma riskinizi azalmak için alabileceğiniz önlemler çok basittir:

-Bolca su için: Hidrasyon kabızlığı önlemenize yardımcı olur.

-Sert ve kuru bağırsak hareketlerinden kaçının: Yumuşak dışkı hem bağırsak hareketini hem de vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

-Yediklerinize dikkat edin: Diyetinize bol miktarda lifli gıdalar ve sebze ekleyin. Protein ihtiyacınız için kırmızı et yerine balık etini tercih edebilirsiniz.

Fissürünüz Varsa Ne Yapmalısınız?

Öncelikle doktorunuza başvurarak sorununuzun anal fissür ile benzer belirtiler gösteren apse, iltihap, enfeksiyon, hemoroid gibi başka hastalıklardan kaynaklanmadığına emin olmalısınız. Yukarıda belirtilen risk faktörlerin azaltma yollarının dışında; evde ılık suyun içine oturabilirsiniz. Çoğu insanın bağırsak hareketinden önce veya hemen sonra hissettiği ağrı, anal fissürün sebep olduğu kas spazmlarından kaynaklıdır. Ilık su ile yapacağınız oturma seansı kaslarınızın gevşemesine ve anal fissürün zamanla iyileşmesine yardımcı olur.

Evde uyguladığınız yöntemler işe yaramadığında tedavi için iki cerrahi yöntem vardır: botoks enjeksiyonu ve sfinkterotomi. İlk yöntemde anal kaslara botoks uygulanarak kasların kasılması önlenir ve bu şekilde fissürün iyileşmesi için zaman tanınmış olur. İkinci tedavi yönteminde ise kaslar spazmları hafifletecek şekilde kesilir. Her iki yöntemin iyileşme süresi de yaklaşık iki hafta sürmektedir.