Kabızlık hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kabızlık, İrritabl bağırsak sendromu gibi önceden var olan sindirim sistemi sorunlarından bağımsız olarak, günlük hayatında herkesin başına gelebilecek bir durum. Ama konu kabızlık ve bağırsak hareketleriniz olduğunda, neyin normal olduğunu nasıl anlarsınız? Kabızlık hakkında doğru bilinen yanlışları öğrenmek için okumaya devam edin.

“Her gün bağırsak hareketiniz olmuyorsa kabızlık probleminiz vardır.”

Normal sayıda bağırsak hareketini neyin oluşturduğuna dair kesin bir tanım yoktur. Konu bağırsak hareketleri olduğunda herkesin kendine özgü bir rutini vardır. Bazı insanlar günde iki kez tuvalete giderken diğerleri yalnızca haftada üç kez gidebilir. Ancak normal bağırsak alışkanlıklarınızda bariz bir değişiklik fark ederseniz kabızlık yaşıyor olabilirsiniz.

“Tam dışkılama yapamasanız da dışkılıyor olmanız gerçekten kabız olmadığınız anlamına gelir.”

Kabız olduğunuzda da bağırsak hareketiniz olabilir. Ancak, Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne (NIH) göre dışkınız aynı görünmeyecektir. Dışkınız daha sert olacak ve çakıl taşlarına benzeyecektir. Dışkılamanız çok acı verici olabilir veya dışkılamak için kendinizi zorlamanız veya ıkınmanız gerekebilir.

“Çoğu insan kabızlık çekmez.”

Kronik kabızlık da dahil olmak üzere kabızlık, insanların sandığından daha yaygındır. 42 milyon kadar Amerikalı kabızlık yaşıyor ve bu durum kabızlığı en yaygın gastrointestinal problemlerden biri yapıyor. Kronik kabızlık, ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 15 ila 20'sini etkilemektedir.

“Diyetinizde yüksek lifli gıdalara yer vermek kabızlığı önleyecektir.”

Yüksek lifli bir diyet kabızlık yaşamayacağınızı garanti etmez. Kabızlığı tedavi etmek için yüksek lifli yiyecekler tüketmek önemlidir, ancak yüksek lifli diyetler tek başına yeterli olmayabilir. NIH'ye göre, bazı ilaçlar, nörolojik bozukluklar ve psikolojik sorunlar gibi kabızlığa neden olabilecek birçok farklı faktör vardır.

“Kabızlık doğal olarak, kendi kendine düzelir.”

Çoğu insan, kabızlık sorunlarının üstesinden gelmek için sistemlerini düzenlemek için ek yardıma ihtiyaç duyar. Bazı insanlar için kabızlık problemi kendi kendine düzelse de bazı insanların ilaç, yaşam tarzı ve diyet değişikliklerinin bir kombinasyonunu denemesi gerekmektedir.

“Sadece yaşlı insanlar sık sık kabızlık yaşar.”

Kabızlık yaşa göre yaşanan bir problem değildir. Her yaştan insan, çeşitli nedenlerle kabızlık yaşamaktadır. Kabızlık yaşlandıkça daha yaygın hale gelirken, hayatınızın herhangi bir aşamasında da yaşanabilir.

“Kabızlık ciddi bir sağlık sorunu değildir.”

Kabızlık çok ciddi bir problem olabilir. Tedavi edilmeyen kabızlık, ağrılı hemoroitlere ve anal fissürlere neden olabilir. Ayrıca yorgunluk, şişkinlik ve karın rahatsızlığı gibi rahatsız edici ve kalıcı semptomlar nedeniyle kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilir. Ek olarak, tedavi edilmesi gereken diğer gastrointestinal komplikasyonların bir işareti de olabilir.

“Su alımınızı artırmak kabızlığı tedavi eder.”

Daha fazla su içmek daha fazla idrara çıkmanıza neden olur ancak zaten kabızsanız, daha fazla su içmek bağırsaklarınızı temizlemeyecektir. NIH, kabızlık ne olursa olsun yeterince su içtiğinizden emin olun, diyor. Düzenli olarak su içiyorsanız, kabızlık meydana gelmeden önce önleyebilirsiniz.

“Kabızlığın üstesinden gelmek için herhangi bir yardıma ihtiyacınız yoktur.”

Kabızlık yaşadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz, kabızlığınızı hafifletmeye ve normal hissetmenize yardımcı olacak en iyi reçetesiz tedavileri önerebilir.