Doktorunuz sizin için lazer tedavisi önerebilir veya bu seçeneği kendi araştırmalarınız ile öğrenebilirsiniz. Her iki durumda da, hemoroidlerin lazerle ablasyonu denemeye değer bir yöntemdir, çünkü bu ikinci ve üçüncü derece hemoroidler için en iyi prosedürlerden biri olabilir.

Lazerler hemoroid tedavisinde çeşitli şekillerde kullanılabilmektedir, ancak her birinin ana fikri; lazerin enerjisinin, hemoroidal dokuyu bir süre boyunca uzaklaştırmak veya dokuyu hemen çıkarmak için kullanılmasıdır. Lazer uygulaması yöntemleri, hemoroidin içeriden daraltıldığı pıhtılaşma ve etkilenen dokunun dilimlendiği hemoroidektomiyi içermektedir. Ayrıca, dokunun yok edildiği bir süreç olan ablasyon da vardır. Bu, bölgede yeni hemoroidlerin oluşma olasılığını engelleyebilecek skar dokusu oluşturur. Ablasyon, hemoroid tedavisinde cerrahi olmayan yaklaşımlardan biri olarak kabul edilmektedir. Cerrahi prosedürlere başvurmadan önce orta dereceli hemoroidler için bu tür nonoperatif yöntemlerin denenmesi önerilir.

Bir hasta bu yöntemlerden sadece birini içeren lazer tedavisinde karar kılabilir veya doktor, hasta için uygun bir lazer prosedürü kullanmayı seçebilir. Hemoroidin ablasyon dahil olmak üzere çeşitli lazer prosedürleri ile tedavi sonuçları incelenerek, araştırma ve incelemeler sonucunda bu prosedürlerin iyileşme yolunda etkili olduğu ortaya çıkmıştır: Bir çalışma, hemoroidleri lazerle tedavi edilen 750 hastanın yüzde 98'inin lazer yönteminden tatmin edici sonuçlar aldığını göstermektedir. Bu sayıdan da fazla hasta - yaklaşık yüzde 99 - lazer tedavisi alma kararlarından memnun kalmıştır. Başka bir çalışmada ise, 2. ve 3. evre hemoroid hastaları, hemoroidal dokularını yok etmek için beş lazer darbesi aldı.

Tedaviden altı ay sonra, hastaların yüzde 90'ının koşullarında iyileşme görülmüştür. Bu çalışma lazer tedavilerinin sonuçlarını lastik bant ligasyonlarıyla karşılaştırmıştır. Lazer tedavisi alan hastaların çoğunda ligasyon uygulanan hastalardan daha tatmin edici sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir.

Hemoroid için etkili tedavilere ek olarak, lazer ablasyonu da oldukça değerlidir çünkü diğer birçok prosedüre göre hastalara daha kısa ve daha kolay bir iyileşme süresi sunmaktadır. Hemoroidleri lazerle tedavi edilen hastaların, işlemden sonra geleneksel bir cerrahi yöntem kullanılarak tedavi edilen hastalara göre daha iyi durumda oldukları ortaya çıkmıştır. İşlemden sonra yapılan bir haftalık takip sürecinde; lazerle tedavi edilen hastaların ağrı düzeylerinin %65 kadar daha düşük olduğu görülmüştür. Geleneksel cerrahi uygulamasıyla tedavi edilen hastalara kıyasla, lazer yöntemiyle tedavi edilen hastaların %88’i tedaviden bir hafta sonra işlerine geri dönebilmiştir.

Tüm tıbbi konularda olduğu gibi, doktorunuz ihtiyaçlarınıza en uygun prosedürün nihai kaynağıdır. Bu makale yalnızca genel bilgi kaynağı olarak yayımlanmıştır. Hastalığınızın tedavisi için mutlaka doktorunuz ile fikir alışverişinde bulunarak aksiyon almalısınız...