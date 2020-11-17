Rektal kanama ile ilgili bilmeniz gerekenler

Tuvalete gittiğinizde; klozetinizde, dışkınızda veya tuvalet kağıdında az miktarda rengi fark etmeksizin kan görüyorsanız rektal kanama yaşıyorsunuz demektir. Rektal kanamanın birçok nedeni olabilir; Cleveland Clinic’e göre en yaygın nedeni hemoroiddir.

Çok kan kaybediyorsanız, sebebi küçük rahatsızlıklar bile olsa doktora başvurmanız tavsiye edilir.

Rektal Kanamanız Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Rektal kanamanın en belirgin semptomu tuvalet kağıdında veya klozet içinde gözlemlediğiniz kırmızı renkli dışkıdır. Kırmızının tonları farklı rahatsızlıkları işaret eder:

•Parlak kırmızı: Kolon veya rektum gibi alt gastrointestinal kanalda kanamayı;

•Koyu kırmızı: ince bağırsakta veya kolonun baş kısımlarındaki kanamayı;

•Siyah: midedeki veya ince bağırsağın üst kısmındaki kanamayı işaret eder.

Hasta, rektal kanamanın yanında bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, rektal ağrı, karın ağrısı veya kramp gibi ek semptomlar gösterebilir.

Rektal Kanamaya Ne Sebep Olur?

Rektal kanamanın; anüsün iç yüzeyinde oluşmuş küçük yırtıklar (anal fissür), kuru dışkılama veya kabızlık, polipler veya kanayabilen küçük doku büyümeleri gibi hafif sebepleri olabilir.

Bunun yanında rektal kanamanızın altında anal kanser, kolon kanseri; ülseratif kolit ve Crohn hastalığını bünyesinde bulunduran iltihaplı bağırsak hastalığı (IBD), bakterilerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonları gibi daha ciddi hastalıklar da yatıyor olabilir.



Rektal Kanamanız Olduğunda Ne Zaman Doktora Başvurmalısınız?



Rektal kanamanız şiddetliyse acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Bunun yanında aşağıdaki semptomları gösteriyorsanız acil servise gitmelisiniz:

-Soğuk veya nemli cilt,

-Kafa karışıklığı,

-Ağrılı mide krampları,

-Nefes alma hızınızda artış,

-Makat bölgesinde hissedilen şiddetli ağrı,

-Şiddetli mide bulantısı

Eğer az miktarda rektal kanama yaşıyorsanız; rektal kanamanız aniden şiddetlenebileceği için doktorunuzdan randevu almanızda ve erken dönemde tedavi olmanızda fayda vardır.

Rektal Kanama Nasıl Tedavi Edilir?

Rektal kanamada uygulanacak tedavi yöntemi rektal kanamanın nedenine ve ciddiyetine bağlıdır.

Eğer rektal kanamanızın sebebi hemoroid ise; ılık banyo yaparak hemoroid ağrısını azaltabilirsiniz. Ağrınızın şiddetine göre veya hemoroidinizin boyutuna göre doktorunuz daha invazif tedaviler uygulayabilir. Bu tedaviler lastik band ligasyonu, lazer tedavileri ve hemoroidlerin cerrahi müdahale ile çıkarılmasını içerir.

Kolon kanseri sebepli rektal kanamanın iyileştirilmesi ve nüksetme riskini azaltmak için ameliyat, kemoterapi ve radyasyon gibi daha invasif ve uzun vadeli tedaviler gerekebilir.

Kabızlık sebepli rektal kanama için ise lif oranı yüksek besinler tüketmek, düzenli egzersiz, rektal bölgenin temiz tutulması ve bol su içmek gibi evde uygulayabileceğiniz tedaviler mevcuttur.