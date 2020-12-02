Ülseratif kolit kaynaklı yorgunlukla savaşma yöntemleri

Kalın bağırsağı etkileyen tüm bağırsak bölgesinde, bağırsağın sol tarafında ya da son kısmında meydana gelen hastalığa ülseratif kolit adı verilmektedir.

Ülseratif kolit (UC) hastaları yorgunluğu fiziksel, zihinsel veya ikisinin bir kombinasyonu olarak hissedebilir. Bahsettiğimiz yorgunluk durumu; sürekli hissedilen yorgunluk, enerji eksikliği, dinlendikten veya uykudan uyandıktan sonra geçmeyen kendini aşırı yorgunluk hissi olarak tanımlanabilir. Hastalığınızın ilerlemesiyle daha fazla hissedilen ve hastalığınız iyiye gittikçe gerileyen bu semptomun günlük hayatınızdaki etkileriyle başa çıkmak zor olabilir.

Yorgunluğa Ne Sebep Olur?

Crohn’s ve Colitis UK, ülseratif kolit hastalığında hissedilen yorgunluğu iltihaplanma, ağrı, beslenme yetersizlikleri, duygusal stres, ilaç tedavisi, uyku bozukluğu ve diğer nedenlere bağlar. Yorgunluk hissediyorsanız, inflamasyon belirteçlerinizin ve beslenme yetersizliklerinizin kontrolü için gerekli kan testlerini yaptırmalısınız.

Yorgunluk Sizi Nasıl Etkileyebilir?

Ülseratif kolitiniz yorgunluğa sebep oluyorsa; aynı zamanda fiziksel aktiviteleri sürdürmekte zorlandığınızı, normalden daha duygusal olduğunuzu, hafızanızda ve konsantrasyon becerilerinizde sorun yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Ancak umudunuzu kaybetmeyin – yorgunlukla mücadele etmek için yapabileceğiniz şeyler var.

Sık Sık Ara Verin

Yorgunluk yaşadığınız zamanlarda mola vermek etkileri hafifletmenize yarayabilir. İster çalışıyor olun ister başka bir aktivite yapıyor olun; uğraştığınız işi kenara bırakarak on dakika mola vermek odağınızı toplamanıza yardımcı olur. Aktiviteden uzaklaşın, gözlerinizi kapayın ve nefes alışverişinize odaklanın. Bu yöntem tam anlamıyla yeni bir başlangıç yapmanızı sağlamayabilir ancak odaklanmanızda ve duygusal durumunuzda fark yaratır.

Stresinizi Azaltmanın Yollarını Bulun

Stres, ülseratif kolit kaynaklı yorgunlukta büyük rol oynar. İş, okul, aile veya hayatınızın diğer alanlarında kendinizi gergin hissediyorsanız, stres seviyeniz giderek artabilir. Stres, yorgunluğunuzu olumsuz etkileyerek kendinizi daha yorgun hissetmenize sebep olur. Bu gibi durumlarda stres döngünüzü kırmaya yardımcı olabilecek çözümler bulmalısınız. Çözüm yolunuz bir aktivite, meditasyon veya stres seviyenizi artıracak bir projeye hayır demek olabilir.

Diyetinizi Değiştirin

Harvard Health’e göre bazen diyetinizi değiştirmek yorgunluğunuzu azaltmanıza yardımcı olabilir. Yeterince karbonhidrat aldığınıza emin olmalısınız – vücudun enerji için karbonhidratlara ihtiyacı olduğunu unutmayın. Ayrıca vücudunuzun B-12 veya D vitamini gibi takviyelere ihtiyacı olabilir. Bu takviyelere başlamadan önce doktorunuzla konuşmayı unutmayın.