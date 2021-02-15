Cildinizin güzellik iksiri: İksir 715

İksir 715 ile cilt kalitenizi yükseltin

Ciltte zamanla istenmeyen görüntüler ortaya çıkar. Yaş almak, güneş ışınları, kirli hava, genetik faktörler, hareketsizlik, stres, sağlıksız beslenme, sigara kullanmak, az su içmek gibi etkenler cildin yıpranmasına, kırışıklıkların derinleşmesine, cansız, mat ve soluk görünmesine yol açar.

Fransa'da geliştirilen İksir 715, son dönemde rağbet gören cilt yenileme, gençleştirme uygulamalarından biridir. İksir 715’in formülünde bulunan yüksek konsantrasyonlu hyalüronik asit, cildin erken yaşlanmasını önlemeye destek olur ve cildin yoğun şekilde nemlenmesini sağlar. Bu ürünün içeriğindeki mineral ve amino asitler; cildin ipeksi, sağlıklı, canlı ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

İksir 715 bir mezoterapi ürünüdür

İksir 715 bir mezoterapi ürünüdür. Mezoterapi, cildin görünen katmanlarının görünümünü iyileştirmeye yarar. Bu bağlamda cildin ihtiyaç duyduğu maddeler, kişiye göre hazırlanarak uygulama yapılır. İksir 715 de diğer mezoterapi uygulamaları gibi cildin canlı ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Bilinen bir yan etkisi olmayıp, hastanın durumu ve beklentileri değerlendirildikten sonra rahatlıkla uygulanabilir. İksir 715 işlemi, hekim görüşü de alınmak şartıyla PRP, botoks gibi uygulamalarla aynı anda yapılabilir.

En etkili işlemlerden biri

İksir 715, uzun saatler süren tedavi ve işlemlere zaman ayıramayan, ancak cilt kalitesini artırmak isteyenler için uygun bir yöntemdir. İlk uygulamadan itibaren gözle görülür iyileşmenin beklendiği İksir 715; muayenehane ortamında yapılabilecek en etkili işlemler arasında yer alır. Bu işlem 20-30 dakika kadar zaman alır. Uygulama sonrası ödem oluşmaz ve hasta günlük yaşantısına hemen geri dönebilir.

İlk uygulamada etki

İksir 715, mezoterapi ile dolgu arasında kalan alandaki ihtiyaca yönelik olarak geliştirilmiştir. İksir 715’in etkileri ilk uygulamadan itibaren fark edilir.

Uygulama alanları

İksir 715, ihtiyaca göre boyun, dekolte, el sırtı ve cildin elastikiyetini kaybetmiş bölgelerinde güvenle uygulanabilir. İlk uygulamada 3’er hafta aralıklarla 3 seans uygulanan İksir 715, sonraki süreçlerde 3-4 ay aralıkla birer seans şeklinde uygulanması tavsiye edilir.

İksir 715’i plastik cerrah ya da dermatoloji uzmanı uygulamalı

Estetik amaçlı cilde enjekte edilen botoks, dolgu, mezoterapi gibi işlemler, bu alanda uzmanlık eğitimi almış plastik cerrahlar ya da dermatologlar tarafından yapılmalıdır.

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