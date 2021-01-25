POST BARİATRİK CERRAHİ NEDİR?

POST BARİATRİK CERRAHİ

Aşırı kilo ya da obezite, estetik olarak istenmeyen görünümün dışında çok sayıda sağlık sorununu da beraberinde getirir. Doktor ve diyetisyen kontrolünde söz konusu kilolarından kurtulan bireyler, ya da obezite cerrahisi geçiren hastalarda, vücudun çeşitli yerlerinde sarkmalar görülebilir.

Söz konusu sarkmalar karın, meme, bel, kalça, sırt, kol ve bacaklar ile yüz bölgesinde meydana gelir. Kişi ideal kilosuna kavuşsa bile söz konusu bölgelerde meydana gelen sarkma ve deformiteler, hastaların istedikleri vücut biçimine sahip olmasını engeller.

Post- bariatrik cerrahi, bu noktada devreye giren bir vücut şekillendirme işlemidir. Post bariatrik cerrahi ile kilo verme sonrası meydana gelen sarkmalar giderilir ve hastanın vücut şekli istenen hale getirilir.

Post bariatrik cerrahi çoğunlukla birden çok operasyon gerektiren işlemler bütünüdür. Hastanın şikayetlerine göre karın, bel, meme, kol ve bacaklar, sırt ve bel bölgesine cerrahi müdahale yapılarak sarkan deriler toparlanır. Bu operasyonların kaç seansta ve nasıl gerçekleşeceğine hastanın durumuna göre plastik cerrahlar tarafından karar verilir. Planlama kapsamında operasyonların hangi sıralama ile gerçekleşeceği, birden çok ameliyat söz konusu ise bu ameliyatlar arasındaki iyileşme ve dinlenme süreleri hesaplanır. Post bariatrik cerrahi ameliyatları genel anestezi altında gerçekleşir.

Post bariatrik cerrahinin aşamaları

Karın, bel ve kalçadaki sarkmaların giderildiği operasyonlar çoğunlukla bütün olarak gerçekleşir. Hastanın bel çevresinde genellikle 360 derecelik bir kesi açılır. Kalça bölgesinde hacim kaybının da mevcut olduğu durumda, hastanın kendi yağ dokusu dolgunluk vermesi için bu bölgeye uygulanabilir.

Kilo vermenin ardından memede meydana gelen sarkmalarda çoğu zaman hacim kaybı da meydana geldiği için hastalarda memelerde dikleştirme ameliyatı yapılabilir. Gerekli durumlarda istenen hacim ve görüntüyü sağlamak için silikon protez de ameliyata dahil edilir.

Hayalleriniz yarıda kalmasın

İdeal kiloya kavuşmak hem fiziksel sağlık hem de istenilen görüntüye kavuşmak için oldukça önemlidir. Zorlu bir süreç sonunda ideal kiloya kavuşan hastalar, aynı zamanda ideal görüntülerine de kavuşması için post bariatrik cerrahi işlemlere ihtiyaç duyabilirler. Konuyla ilgili plastik cerrahlara danışabilir, ameliyatlar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı