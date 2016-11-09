44 yaşındayım, hamileyim ! Ne olacak şimdi ?

40 yaştan sonra her ay başına kendiliğinden gebelik şansı %5 tir. Ama yine de mümkündür. Bu yaşlardaki adet gecikmelerini yaklaşan menopoza yorarken, kendinizi hamile bulabilirsiniz.

İleri yaşlarda gebeliğin fiziksel dezavantajları:35 yaştan sonra birinci gebelik, 40 yaştan sonraki her gebelik “yüksek riskli gebelik” olarak kabul edilir. Gebeliğe bağlı hipertansiyon ve diabet daha sık görülür. Ayrıca bu yaşlarda myomlar ve çikolata kisti gibi jinekolojik problemler daha sıktır ve gebeliği komplikasyonlu hale getirebilir. Menopozda kapıdadır, geç yaşta doğumu izleyen yıllarda perimenopozal yakınmalar başlayabilir. Sıcak basması halsizlik, uykusuzluk, vücut ağrıları vb yakınmalar hem annenin kendisine, hem de bebeğe verdiği bakımı zorlaştırabilir.

Psiko-sosyal dezavantajlar: İlerleyen yaşlarda iş hayatında yükselme, gelir artışına parallel olan bir rahatlama ve özgürleşme olur. Tam da bu sırada olacak bir gebelik ve bebek hayatta yapmayı planladığı şeyleri geri bırakmasına sebep olur. Bu ileri yaştaki anne adayını mutsuz edebilir. Sokakta bebekle görenlerin “torununuz mu ?” diye sorması bile anneyi üzebilir. Anneye bebek bakımında yardım etmesi beklenen aile büyükleri ya kaybedilmiş ya da yardım edemeyecek kadar yaşlıdırlar. Bir bebek yapılabilse bile ikinciyi yapacak zaman kalmayacak, tek çocuklu bir aile olma olasılığı çok yüksek olacaktır.

İleri yaş gebeliğinin tıbbi avantajları: Kadınların hayat beklentisi yaklaşık 80 yıldır. “New England Centenarian” çalışmasına göre 40 yaş civarında doğum yapan kadınların 100 yaşını görme olasılığı daha fazladır. Bunun 2 nedeni olabilir: 1. 40 yaşında hamile kalacak kadar sağlıklı ise 100 yaşına kadar da yaşayabilir. Bu kadınların DNA’sında “longevity-uzun yaşam” geni olduğu düşünülmektedir 2. Hamilelik sırasında bebekten anneye gençleştirici, tamir edici kök hücreler geçer. Gerçekten de karaciğer biopsisinde erkek hücreler bulunan kadınlar vardır. Bu hücrelerin kaynağı yıllar önde doğurdukları erkek bebeklerdir. Bebek, kendisine bakacak olan anneyi yenilemekte, yani ona yatırım yapmaktadır.

Psiko-sosyal avantajlar: İstedikleri eğitimi tamamlayacak fırsat olur, mesleki olarak ilerlemiş olurlar, kişilik oturmuş ve kadın kendini keşfetmiş olur, kendine güvenir. Finansal olarak daha iyi durumda olacağından aile büyükleri olmasa bile kendine destek olacak bir yardımcı personel kiralayabilir. Bebeğin doğacağı evdeki ilişki ve evlilik daha sağlam ve stabildir.

Geç yaşta anne olmayı düşünenler için öneriler:

İleriyi görebilen ve 37 yaştan sonra anne olacağını hesaplayan kadınlar için en iyi önerim fertilite koruyucu yaklaşımlardır. Yani: bekar hanımlar için yumurta dondurma, evli olanlar için embriyo dondurmadır. Hatta kanser tedavisi alacak daha genç kızlar için yumurtalık dokusu dondurma bile mümkün. Kemoterapi ya da radyoterapi yumurtalıkları tahrip etmeden önce laparoskopi ile bir yumurtalık çıkarılır ve dondurulur. Yeni bir yöntem olsa da oldukça başarılıdır ve bu şekilde yapılarak doğmuş 50 ye yakın bebek vardır.

Aklınızın köşesinde bulunsun: