Gebelik ve Tüp Bebek Öncesi Detoks!

Hem yaşamak ve hem de üremek için enerjiye ihtiyaç vardır. Bu enerji, tüm hücrelerimizde olduğu gibi üreme hücrelerinde de (yumurta) mitokondri denen bir hücre parçasının içinde üretilir. Aerobik metabolizma denen üretim şeklinde üretilen enerji ATP (adenozin trifosfat) halindedir ve toplam 36 ATP üretilir.

Dişi yumurta hücresi ve içinde yer alan yapılardan biri mitokondri denen enerji üretim organlarıdır. Üretilen enerji ATP (adenozin trifosfat) şeklindeki biyolojik yakıttır. ATP şeklindeki enerjinin üretimi sırasında, aynı çalışan bir fabrikanın atıkları gibi, bazı atıklar oluşur. Oksijen kullanımı sırasında ortaya çıkan bu atıklara reaktif oksijen parçaları (ROS) ya da pro-oksidanlar denir. ROSlar birkaç çeşittir:

hidroksil radikalleri

süperoksid anyon

hidrojen peroksid

nitrik oksid

Bu maddeler düşük dozlarda zararlı olmayıp hatta yararlı olurken, yeterince temizlenmemesi ve ortamda artması durumunda oksidatif stres ve sonrasında hücre, doku ve organ hasarı oluşur, organın içinde bulunduğu sistem çalışmamaya başlar. Bu sistem üreme s,istemi olunca infertilite (kısırlık) ortaya çıkar. ROS sadece enerji üretimi sırasında değil dışarıdan gelen zararlı etkilerle de oluşur: enfeksiyonlar, alkol, tütün, çevresel kirlilik, bazı ilaçlar ve uzun süre güneşe maruz kalmak, aşırı fiziksel aktivite, aşırı stres, beslenme dengesizliği gibi…

Antioksidanlar

Hücreler içinde iç ve dış etkilerle oluşan bu pro-oksidan maddeler “antioksidanlar” tarafından yok edilir ve oluşan hasarlar da tamir edilir. Antioksidanlar da birkaç çeşittir:

C vitamini

E vitamini

Selenyum

Çinko

Karoten ve beta-karoten

Taurin ve hipotaurin

Sisteamin

Glutatyon

Esansiyel yağ asitleri: Omega 3 ve 6

Tüm bu maddelerin antioksidan etkilerinin gücü Total Antioksidan Kapasite (TAK) olarak ölçülür.

Kadın üreme sağlığında ROS ve antioksidan dengesinin bozulması çeşitli hastalıklara yol açar. Bunlar arasında kısırlık, polikistik over sendromu, endometriozis ve çikolata kistleri, düşükler, gebelikte hipertansiyon vardır. Sürekli sağlıklı beslenerek ya bu dengenin bozulmamasını sağlamak gerekir. Denge bozuldu ise sigara ve alkol gibi dış etkenlerden hemen kurtulup bir yandan da antioksidan tedaviye başlamak uygun olacaktır.

Besinlerle alabileceğiniz antioksidanlar ve kaynakları

C vitamini kaynakları:Narenciye, çilek, brokoli, domates, tatlı biber, mango, üzüm, kivi, kuşkonmaz, bezelye, maydanoz, su teresi, ıspanak

E vitamini kaynakları:Soğuk baskı zeytinyağı, buğday, sakatat, yumurta, patates, yapraklı sebzeler, fındık, tahıllar

Selenyum kaynakları:Ton balığı, bira mayası, tüm tahıllar ve susam.

Çinko:Yağsız et, balık ve diğer deniz ürünleri, tavuk, yumurta, kabak ve ay çekirdeği, zencefil, maydanoz, mantar.

Karotenler:Havuç, domates

Esansiyel yağ asitleri (Omega 3 ve 6):Ketentohumu yağı, yağlı balıklar, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler

GÜNLÜK İHTİYAÇLAR

Her vitamin için sağlıklı bir kadının günlük ihtiyacı en az şöyledir:

Vitamin B1 (Tiamin) : 0,8 mg

Vitamin B2 (Riboflavin) : 1,1 mg

Vitamin B5 (Pantotenik asit) : 5 mg

Vitamin B6 (Pridoksin) : 1,2 mg

Vitamin B12 : 1,5 mikrog

Folik asit : 200 mikrog

Vitamin C : 500 mg

Vitamin E : 400 IU

Mineraller ve diğerleri:

Demir : 20 mg

Magnezyum : 400 mg

Selenyum : 200 mikrog

Manganez : 1,4 mg

Çinko : 7 mg

Omega 3-6 : 700 mg

Koenzim-Q10 : Kişisel doz

GEBELİĞE HAZIRLIK DETOKS PROGRAMI

3 aylık bir programda şunlar olmalıdır:

Sigara ve aşırı alkol bırakılmalı

Zararlı kimyasallardan uzak durulmalı

Kilo ayarlaması yapılmalı (vücut kitle indeksinizi hesaplayın ve 18,5-25 arasında olmaya çalışın)

Her gün 2 litre su içilmeli (kan akışkanlığı artar)

Stresinizi azaltın (masaj, köpük banyosu, meditasyon vs)

Yukarıdaki antioksidan beslenme öğeleri alınmalı, antioksidan ilaçlar alınmalı

Her gün 30 dk yürüme ya da yüzme gibi bir spor yapılmalı

Multivitamin almaya başlayın

Arısütü alın

Koenzim Q-10 ve L-arginin tabletleri alın

Cinsel aktivite olabildiğince sık olmalıdır. Bu hem gebelik şansını artırır ve hem de genital bölge kanlanmasını artırarak detoksa yardımcı olur.

DETOKS SONRASI GEBELİK

Yumurtalıkta istirahat halinde olan bir kadın yumurtasının büyümeye bağlayıp yumurtlanması için geçen süre 90 gündür. Bu nedenle detoks programından sonra beklenen etki de 90 gün sonra ortaya çıkmalıdır. Döllenme şansının en yüksek olduğu zamanlar ilk 4-5 aydır. Bu sırada bir gebelik oluşmazsa 35 yaştan küçük kadınlar 6 ay daha beklenebilir, 35 yaş ve üstündeki kadınlar ise jinekologa başvurulmalıdır.

Yapılacak her türlü tedavinin etkisini artırmak amacıyla detoks programına da devam edilmelidir.