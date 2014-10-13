Bacaklarınız Huzursuz mu?

Tatlı bir uyku bastırdı ve yatağınıza yattınız, öyle de güzel uykunuz gelmiş durumda ki yastığa başınızı koyduğunuz gibi uyumayı düşünüyorsunuz. Ama yatağa girmenizle birlikte bacaklarınızda pek de ne olduğunuz anlayamadığınız, ancak bacaklarınızı hareket ettirmezseniz sizi rahat bırakmayacak bir his başlıyor. Hareket ettiriyorsunuz, bacaklarınızı yastıkla destekleyerek rahatlatmaya çalışıyorsunuz ama yok, boşuna olmuyor. Hadi bakalım uyku da kaçtı, yataktan kalkıp dolaşmaya başlıyorsunuz. Dolaşınca bacaklarınızdaki o garip his ortadan kalkıyor, tamam geçti diyerek yatağa giriyorsunuz ki yok yine başlıyor. Bazen gün ağarıncaya kadar devam eden bu ızdırap, güneşin doğmasıyla birlikte sizi biraz rahat bırakıyor ve uykuya dalıyorsunuz. İşte huzursuz bacak hastalarının bir gecesinin özeti

Nedir peki bu huzursuz bacak sendromu diye baktığımızda akşam saatlerinde ortaya çıkan, yatmakla ve uzun süre hareketsiz kalmanın tetiklediği, hareketle geçen ya da büyük oranda azalma gösteren, genellikle bacaklarda olmakla birlikte kollarda da hissedebileceğiniz uykusuzluğa yol açan bir hastalık.Hastalık çocuk yaşlar da dahil olmak üzere her yaş grubunda ortaya çıkabiliyor, yaşlanmayla birlikte de giderek artış gösteriyor. Ailesinde huzursuz bacak sendromu olan kişilerde görülme olasılığı da oldukça yüksek.

Huzursuz bacak sendromunun 2 tipi var. Birincisi ailevi geçişin oldukça yüksek olduğu sebebi bilinmeyen formu. Burada dopamin adı verilen bir maddenin, yapım aşamasında ya da işlevlerinde bir bozukluk olduğu düşünülüyor. Dopaminin verilmesiyle hastaların şikayetlerinin düzelme göstermesi de bunun kanıtlarından biri. İkinci formda romatizma, böbrek yetmezliği, demir eksikliğine bağlı kansızlık, gebelik gibi süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkan huzursuz bacak sendromu yer alıyor. Sebebe yönelik tedaviler yapıldığında huzursuz bacağa yönelik şikayetler ortadan kalkıyor. Bu grupta yer alan demir eksikliği özellikle kadınlarda sıkça rastlanan sebeplerden biri. Demir dopamin yapımında kullanılan elementlerden bir olduğundan eksikliğinde de bacaklarda ortaya çıkan bu huzursuzluğu yaşamak mümkün.Gebelikte özellikle gebeliğin son 3 ayında demir depoları iyice azaldığından huzursuz bacak sendromu sık ortaya çıkan ve gebeleri uykusuz bırakan sebeplerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Birçok kişi bacaklarda ortaya çıkan bu problemin romatizmal kaynaklı olduğunu düşünerek senelerce doktora taşınmakta, ağrı kesici ilaçlardan ve fizik tedavi yöntemlerinden yararlanmaya çalışarak gecelerini uykusuz geçirmektedir. Geceleri bacaklarınızı hareket ettirmekten uyuyamıyorsanız huzursuz bacak sendromunu da aklınıza getirmeniz yetecektir. Gerekli tedavileri alınca göreceksiniz ki geceler kabus olmaktan uzaklaşacak.http://www.somnus.com.tr